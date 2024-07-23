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Україна підтримує контакти з невизнаним Придністров’ям виключно в координації з Кишиневом, - Кулеба

Кулеба про контакти із Придністров'ям

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна контактую із невизнаним Придністров'ям. Робиться це лише в координації з Кишиневом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Newsmaker.

Міністр пояснив, що Україна як учасниця процесу придністровського врегулювання "проводить консультації як із представниками зазначеного процесу, за винятком країни агресора - Росії, так і зі сторонами конфлікту - Кишиневом і Тирасполем".

Кулеба зазначив, що посол з особливих доручень МЗС Паун Роговей як представник України проводив зустрічі з лідером де-факто Придністровського регіону Молдови Вадимом Красносельським.

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"Такі зустрічі в тісній координації з молдовською стороною проводилися і будуть проводитися надалі. Ці контакти – частина роботи спецпредставника. Важливо підкреслити, що він тісно координує свою діяльність із Кишиневом, і в зв'язку з цим жодних неузгоджених кроків чи ініціатив із нашого боку ніколи не було і не буде", - сказав очільник МЗС.

За словами Кулеби, Російська Федерація дискредитувала себе як країна посередник та гарант у переговорному процесі з питань придністровського врегулювання у міжнародному форматі "5+2".

"Тому на даному етапі найефективнішим інструментом є діалог у форматі "1+1", тобто прямі переговори і консультації між Кишиневом і Тирасполем. ... З урахуванням початку переговорного процесу щодо вступу Молдови та України до Європейського Союзу, придністровське врегулювання повинно стати питанням європейського порядку денного, зокрема – у сфері безпеки", - підсумував він.

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Автор: 

Молдова (2068) Придністров’я (474) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
А контрабас також координується з Кишинеу?
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23.07.2024 17:14
+3
Придністровське врегулювання має бути на порядку денному не у Європарламенті, а у молдовському Парламенті. Скажу більше; уряд Молдови повинен був "вирішити" раз і назавжди питання з т.з. придністров'ям ше тоді, коли ЗСУ у 22-му викинули кацапню з Півночі та Слобожанщини за межі кордону. Але чинна влада досі жує соплі та не контактує з братами-румунами. До речі, вивільнили б при цьому частку ЗСУ, котра боронить той кордон.
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23.07.2024 17:54
+2
ні, контрабас керується на місцях. З Кишиневом узгоджується тільки передача плавців синхронних запливів через Дністер, і то тільки тих, хто ще не зїбався далі у Румунію або у ПМР (що знчно легше і безпечніше).
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23.07.2024 18:33
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А контрабас також координується з Кишинеу?
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23.07.2024 17:14 Відповісти
ні, контрабас керується на місцях. З Кишиневом узгоджується тільки передача плавців синхронних запливів через Дністер, і то тільки тих, хто ще не зїбався далі у Румунію або у ПМР (що знчно легше і безпечніше).
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23.07.2024 18:33 Відповісти
Придністровське врегулювання має бути на порядку денному не у Європарламенті, а у молдовському Парламенті. Скажу більше; уряд Молдови повинен був "вирішити" раз і назавжди питання з т.з. придністров'ям ше тоді, коли ЗСУ у 22-му викинули кацапню з Півночі та Слобожанщини за межі кордону. Але чинна влада досі жує соплі та не контактує з братами-румунами. До речі, вивільнили б при цьому частку ЗСУ, котра боронить той кордон.
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23.07.2024 17:54 Відповісти
І тоді в Молдові буде вати не 50%, а 80%....а Молдова оголосила курс на маразм під назвою дєрьмократію...що означає що пмр вата буде допущена до виборчих дільниць ...і хана Молдові...мало того євротолєрасти змусять їх допустити голосувати..бо інакше "нема дєрмократії"
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23.07.2024 18:42 Відповісти
Хотілося б дізнатися вашу думку з цього приводу, будь ласка.
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23.07.2024 18:49 Відповісти
Не буде Санду чіпати лайно...засмердить
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23.07.2024 19:08 Відповісти
Оптимально было б Молдове вернуться домой - в Румынию. А потом двум странам, Украине и Румынии, договориться и раздавить это лайно.
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23.07.2024 23:38 Відповісти
А коли тупо по бєзпредєлу викрадали Чауса, то теж тільки з офіційного дозволу Кишинева?
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23.07.2024 22:07 Відповісти
Пора уже этот чиряк в боку выдавить и забыть.
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23.07.2024 23:36 Відповісти
Аж зло берет, какого .уя тотально не заблокируют этот рашистский гнидник, чтоб Молдова за месяц-два восстановила территориальную целостность, а Украина военные склады, шо, ***** абыдэтся и контрабас в черную дыру окачурится?
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24.07.2024 04:10 Відповісти
 
 