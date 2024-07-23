Україна підтримує контакти з невизнаним Придністров’ям виключно в координації з Кишиневом, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна контактую із невизнаним Придністров'ям. Робиться це лише в координації з Кишиневом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Newsmaker.

Міністр пояснив, що Україна як учасниця процесу придністровського врегулювання "проводить консультації як із представниками зазначеного процесу, за винятком країни агресора - Росії, так і зі сторонами конфлікту - Кишиневом і Тирасполем".

Кулеба зазначив, що посол з особливих доручень МЗС Паун Роговей як представник України проводив зустрічі з лідером де-факто Придністровського регіону Молдови Вадимом Красносельським.

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"Такі зустрічі в тісній координації з молдовською стороною проводилися і будуть проводитися надалі. Ці контакти – частина роботи спецпредставника. Важливо підкреслити, що він тісно координує свою діяльність із Кишиневом, і в зв'язку з цим жодних неузгоджених кроків чи ініціатив із нашого боку ніколи не було і не буде", - сказав очільник МЗС.

За словами Кулеби, Російська Федерація дискредитувала себе як країна посередник та гарант у переговорному процесі з питань придністровського врегулювання у міжнародному форматі "5+2".

"Тому на даному етапі найефективнішим інструментом є діалог у форматі "1+1", тобто прямі переговори і консультації між Кишиневом і Тирасполем. ... З урахуванням початку переговорного процесу щодо вступу Молдови та України до Європейського Союзу, придністровське врегулювання повинно стати питанням європейського порядку денного, зокрема – у сфері безпеки", - підсумував він.

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