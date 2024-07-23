Зеленский и новый премьер Эстонии Михал обсудили оборонное сотрудничество

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Кристеном Михалом в его первый день на посту премьер-министра Эстонии и пожелал вдохновения в работе для процветания его страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

Зеленский напомнил, что Эстония - один из самых принципиальных наших союзников. Мы благодарны, что ежегодная оборонная поддержка Украины остается на уровне 0,25% ВВП. Она имеет долгосрочный стратегический характер и является прекрасным примером для других партнеров.

"Кристен Михал также заверил меня в сохранении поддержки на пути к ЕС и НАТО", - отметил он.

Собеседники также обсудили продолжение сотрудничества, в частности между нашими оборонными компаниями, и договорились встретиться при первой возможности.

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