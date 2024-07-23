Зеленський та новий прем’єр Естонії Міхал обговорили оборонну співпрацю
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Крістеном Міхалом у його перший день на посаді Прем’єр-міністра Естонії та побажав наснаги в роботі задля процвітання його країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
Зеленський нагадав, що Естонія – один із найпринциповіших наших союзників. Ми вдячні, що щорічна оборонна підтримка України залишається на рівні 0,25% ВВП. Вона має довгостроковий стратегічний характер і є чудовим прикладом для інших партнерів.
"Крістен Міхал також запевнив мене у збереженні підтримки на шляху до ЄС і НАТО", - зазначив він.
Співрозмовники також обговорили продовження співпраці, зокрема між нашими оборонними компаніями, та домовилися зустрітися за першої нагоди.
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