Зеленський та новий прем’єр Естонії Міхал обговорили оборонну співпрацю

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Крістеном Міхалом у його перший день на посаді Прем’єр-міністра Естонії та побажав наснаги в роботі задля процвітання його країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

Зеленський нагадав, що Естонія – один із найпринциповіших наших союзників. Ми вдячні, що щорічна оборонна підтримка України залишається на рівні 0,25% ВВП. Вона має довгостроковий стратегічний характер і є чудовим прикладом для інших партнерів.

"Крістен Міхал також запевнив мене у збереженні підтримки на шляху до ЄС і НАТО", - зазначив він.

Співрозмовники також обговорили продовження співпраці, зокрема між нашими оборонними компаніями, та домовилися зустрітися за першої нагоди.

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