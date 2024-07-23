УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10055 відвідувачів онлайн
Новини
429 1

Зеленський та новий прем’єр Естонії Міхал обговорили оборонну співпрацю

Розмова Зеленського та нового прем'єра Естонії Міхала

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Крістеном Міхалом у його перший день на посаді Прем’єр-міністра Естонії та побажав наснаги в роботі задля процвітання його країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

Зеленський нагадав, що Естонія – один із найпринциповіших наших союзників. Ми вдячні, що щорічна оборонна підтримка України залишається на рівні 0,25% ВВП. Вона має довгостроковий стратегічний характер і є чудовим прикладом для інших партнерів. 

"Крістен Міхал також запевнив мене у збереженні підтримки на шляху до ЄС і НАТО", - зазначив він.

Співрозмовники також обговорили продовження співпраці, зокрема між нашими оборонними компаніями, та домовилися зустрітися за першої нагоди.

Читайте: Зеленський провів засідання Ставки: говорили про можливість бити за лінію фронту та зменшення залежності від постачання ракет

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Естонія (1609)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Естонець має бути обережним
показати весь коментар
23.07.2024 22:05 Відповісти
 
 