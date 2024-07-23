Прогнозируем после окончания войны встречные потоки: часть людей будет возвращаться в Украину, а часть мужчин наоборот выедет за границу к своим семьям, - демограф Гладун
Демографы прогнозируют, что после завершения войны будут два встречных потока: возвращение беженцев в Украину и выезд мужчин на Запад.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины Александр Гладун.
"По данным определенных исследований, за границей планируют остаться от 25 до 50% выехавших. Следует учитывать, что речь идет о намерениях, и когда человек отвечает на вопрос, планирует ли он возвращаться в Украину, то в его жизни практически ничего не меняется. А вот после окончания войны придется делать выбор: либо возвращаться в Украину, либо оставаться за границей. И тогда будет взвешенное решение. Люди будут смотреть, есть ли жилье и работа в Украине, как восстанавливается социальная инфраструктура. Точно такие же вопросы они будут выяснять в стране пребывания, и после этого будут делать выбор.
Мы считаем, что если вернется половина населения, то это будет неплохо. При этом после окончания войны мы прогнозируем встречные потоки, что часть людей будет возвращаться в Украину, особенно женщин с детьми, а часть мужчин наоборот выедет за границу к своим семьям", - сообщил Гладун.
По словам ученого, если смотреть на этот вопрос с точки зрения опыта других войн, то закономерность такова: чем дольше длится война, тем меньше людей возвращается:
"Поэтому надо уже сейчас контактировать с украинскими беженцами, чтобы они не чувствовали себя брошенными государством и не потеряли виртуальную связь с Украиной. Это прежде всего работа Министерства иностранных дел. Министерство образования и науки делает определенные шаги, чтобы все желающие учились онлайн в украинских школах".
Гладун уточнил, что сейчас в Украине в границах 1991 года проживает примерно 35 миллионов человек. Если брать только подконтрольную территорию, то это число стоит сократить до 29-30 миллионов.
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Тренуйся вже зараз, глитайське поріддя.
Монета 1 гривня 1992 року вже зараз коштує значно більше 40 дол. якщо шо.
Поки що, за рівень зарплати відповідають олігархи та влада, які за весь час Незалежності України, тримали середню зарплату в Україні не більше 500 $.
А це рівень Африки.
Європа починається з 1 тис.$.
Якщо йдемо в Європу, то зарплата вже зараз має бути на рівні хоча б 40 тис. гривень.
Окрім з.п. є таке поняття, як неоподатковуваний мінімум та ставка податку. (ПДФО). Також обовязкове державне медичне страхування.
Тому цей прогноз - простохня.
треба зробити світову програму РОБОТИЗАЦІІ усіх заводів України
Не кажи гоп-поки не перескочиш
А ще %кредитів на нерухомість у ЕС невеликі .
ТАК що влада , думайТЕ.
Вже так і бачу, як люди зі сходу, які залишилися без даху над головою, стоять в черзі щоб повернутися в нікуди, або люди повернуться в зубожіння. Та ще й війна невідомо коли закінчиться і яку ситуацію будемо мати, а цей паразит сидить на державному утриманні щоб нести нам ахінею!
от "після" і поговоримо
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геноцид в действии
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для начала следует осудить кравчука, кучму и депутатских мразей