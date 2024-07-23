Прогнозируем после окончания войны встречные потоки: часть людей будет возвращаться в Украину, а часть мужчин наоборот выедет за границу к своим семьям, - демограф Гладун

Демографы прогнозируют, что после завершения войны будут два встречных потока: возвращение беженцев в Украину и выезд мужчин на Запад.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины Александр Гладун.

"По данным определенных исследований, за границей планируют остаться от 25 до 50% выехавших. Следует учитывать, что речь идет о намерениях, и когда человек отвечает на вопрос, планирует ли он возвращаться в Украину, то в его жизни практически ничего не меняется. А вот после окончания войны придется делать выбор: либо возвращаться в Украину, либо оставаться за границей. И тогда будет взвешенное решение. Люди будут смотреть, есть ли жилье и работа в Украине, как восстанавливается социальная инфраструктура. Точно такие же вопросы они будут выяснять в стране пребывания, и после этого будут делать выбор.

Мы считаем, что если вернется половина населения, то это будет неплохо. При этом после окончания войны мы прогнозируем встречные потоки, что часть людей будет возвращаться в Украину, особенно женщин с детьми, а часть мужчин наоборот выедет за границу к своим семьям", - сообщил Гладун.

Читайте также: В Институте демографии рассказали о рисках в случае дальнейшего уменьшения призывного возраста: В 2001 году у нас была самая низкая рождаемость в истории Украины

По словам ученого, если смотреть на этот вопрос с точки зрения опыта других войн, то закономерность такова: чем дольше длится война, тем меньше людей возвращается:

"Поэтому надо уже сейчас контактировать с украинскими беженцами, чтобы они не чувствовали себя брошенными государством и не потеряли виртуальную связь с Украиной. Это прежде всего работа Министерства иностранных дел. Министерство образования и науки делает определенные шаги, чтобы все желающие учились онлайн в украинских школах".

Гладун уточнил, что сейчас в Украине в границах 1991 года проживает примерно 35 миллионов человек. Если брать только подконтрольную территорию, то это число стоит сократить до 29-30 миллионов.