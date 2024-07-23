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Прогнозируем после окончания войны встречные потоки: часть людей будет возвращаться в Украину, а часть мужчин наоборот выедет за границу к своим семьям, - демограф Гладун

біженці

Демографы прогнозируют, что после завершения войны будут два встречных потока: возвращение беженцев в Украину и выезд мужчин на Запад.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины Александр Гладун.

"По данным определенных исследований, за границей планируют остаться от 25 до 50% выехавших. Следует учитывать, что речь идет о намерениях, и когда человек отвечает на вопрос, планирует ли он возвращаться в Украину, то в его жизни практически ничего не меняется. А вот после окончания войны придется делать выбор: либо возвращаться в Украину, либо оставаться за границей. И тогда будет взвешенное решение. Люди будут смотреть, есть ли жилье и работа в Украине, как восстанавливается социальная инфраструктура. Точно такие же вопросы они будут выяснять в стране пребывания, и после этого будут делать выбор.

Мы считаем, что если вернется половина населения, то это будет неплохо. При этом после окончания войны мы прогнозируем встречные потоки, что часть людей будет возвращаться в Украину, особенно женщин с детьми, а часть мужчин наоборот выедет за границу к своим семьям", - сообщил Гладун.

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По словам ученого, если смотреть на этот вопрос с точки зрения опыта других войн, то закономерность такова: чем дольше длится война, тем меньше людей возвращается:

"Поэтому надо уже сейчас контактировать с украинскими беженцами, чтобы они не чувствовали себя брошенными государством и не потеряли виртуальную связь с Украиной. Это прежде всего работа Министерства иностранных дел. Министерство образования и науки делает определенные шаги, чтобы все желающие учились онлайн в украинских школах".

Гладун уточнил, что сейчас в Украине в границах 1991 года проживает примерно 35 миллионов человек. Если брать только подконтрольную территорию, то это число стоит сократить до 29-30 миллионов.

Автор: 

демография (296) миграция (261) Ольга Скороход (297)


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Топ комментарии
+11
А куда поедет ермак и клоун,если успеют выехать?
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23.07.2024 22:45
+10
все залежить від того коли війна закінчиться. якщо років за 10 то нікуди буде їхати, якщо за 20 то й нікому
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23.07.2024 22:58
+7
Смотря как война закончится. Если дагаварятся пасередине, то на Запад поедут 90% всех кто стоит на ногах.
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23.07.2024 22:53
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Ну якщо війна закінчиться і тцкуни припинять свавілля. І відбудеться законна передача влади то такий виїзд може зменшитися
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23.07.2024 22:45 Ответить
Якщо війна закінчиться, то ТЦК точно перестане забирати сцикунів у військо.
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23.07.2024 22:48 Ответить
всіх "сцикунів" заберуть, а от "не сцикунів" з вілами на Іспанію, тримати оборону!
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23.07.2024 22:57 Ответить
Залежить від того, чим вона закінчиться. Якщо тим, що Україна стане беззахистнною перед новим нападом РФ - ніхто сюди не повернеться, а виїде ще більше.
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23.07.2024 22:55 Ответить
А куда поедет ермак и клоун,если успеют выехать?
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23.07.2024 22:45 Ответить
В любом случае на парашу. Вопрос только- к своему Ху#лу или в наш казённый дом.
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24.07.2024 06:29 Ответить
Відсмокчеш, владонько.
Тренуйся вже зараз, глитайське поріддя.
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23.07.2024 22:46 Ответить
Коли закінчиться війна....... Звісно, почнуть повертатися! Бо наживуться вже там як за пеньком ........
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23.07.2024 22:46 Ответить
Повернуться в основному ті, хто не зміг продати себе європейському ринку праці. Тобто і тут матимемо негативну селекцію
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24.07.2024 00:47 Ответить
Та їдіть вже з 🤡 нах...а там вже буде видно ...
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23.07.2024 22:46 Ответить
Щодо зустрічних потоків: я завжди вірив, що 1 наша гривня колись коштуватиме 40$, і так воно й буде.
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23.07.2024 22:47 Ответить
Igor
Монета 1 гривня 1992 року вже зараз коштує значно більше 40 дол. якщо шо.
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24.07.2024 08:35 Ответить
Смотря как война закончится. Если дагаварятся пасередине, то на Запад поедут 90% всех кто стоит на ногах.
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23.07.2024 22:53 Ответить
Дехто...та навіть багато хто, навіть і не думають повертатись.
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23.07.2024 23:08 Ответить
На це і розраховано...
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24.07.2024 09:18 Ответить
Рівень зустрічних потоків буде залежати від результатів війни.
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23.07.2024 22:56 Ответить
Все дуже просто, якщо середня зарплата в Україні буде 1 тисяча $ (в еквіваленті) і вище, то більше українців буде повертатися в Україну, якщо меньше то більше українців буде покидати Україну, після війни.
Поки що, за рівень зарплати відповідають олігархи та влада, які за весь час Незалежності України, тримали середню зарплату в Україні не більше 500 $.
А це рівень Африки.
Європа починається з 1 тис.$.
Якщо йдемо в Європу, то зарплата вже зараз має бути на рівні хоча б 40 тис. гривень.
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23.07.2024 22:57 Ответить
справа не тільки в зарплатах..рівень життя,переспективи розвитку,планування майбутнього,одним словом цивілізація
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23.07.2024 23:10 Ответить
Ще питання кого оберуть в президенти і в парламент
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24.07.2024 01:00 Ответить
Мик
Окрім з.п. є таке поняття, як неоподатковуваний мінімум та ставка податку. (ПДФО). Також обовязкове державне медичне страхування.
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24.07.2024 08:45 Ответить
все залежить від того коли війна закінчиться. якщо років за 10 то нікуди буде їхати, якщо за 20 то й нікому
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23.07.2024 22:58 Ответить
Тільки коли війна закінчиться - невідомо.
Тому цей прогноз - простохня.
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23.07.2024 22:59 Ответить
Головне, щоб азіатів массово в Україну не завозили

треба зробити світову програму РОБОТИЗАЦІІ усіх заводів України
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23.07.2024 23:01 Ответить
І щоб роботи на "Цензорі" коментарі писали
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24.07.2024 00:28 Ответить
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24.07.2024 01:02 Ответить
Вже в Чернівцях більше 500 камбоджийців і лаосців працюють на заводах. Живуть в общагах, комуналку плотить влада, тцк їх не чіпає. Зелений план по заміні населення.
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24.07.2024 01:27 Ответить
А що вже війна закінчилась ? чи то таке вангування ?
Не кажи гоп-поки не перескочиш
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23.07.2024 23:05 Ответить
НИЧОГО той Гладун не розуміє . Якщо не приберуть розмитнення авто , то нихто до України не повернеться, тому що у ЕС купляють недорогі добрі авто і працюють . А якщо їхати до України, то авто треба розмитнювати ЗА БЕШЕНІ ГРОШИ, завдяки закону про евробляхи .
А ще %кредитів на нерухомість у ЕС невеликі .

ТАК що влада , думайТЕ.
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23.07.2024 23:07 Ответить
Їбать ти рагуляка
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24.07.2024 00:28 Ответить
Скажу як тут)Отже,лиш невелика частка біженців знайшли роботу,десь до 20%.Отже,після офіційного документа,про закінчення війни,безробітних перших турнуть звідси,ще до якогось відсотка працюючих придивляться,і частину турнуть також.Чи поїдуть ці люди в Україну це також запитання,але поїхати змушені будуть ті,хто не матиме за що існувати в ЄС,бо соціалка також закінчиться.Чи схочуть чоловіки повертатися в Україну,де їх штрафуватимуть чи судитимуть за ухилянство?Це також питання.
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23.07.2024 23:15 Ответить
Судити, штрафувати? В попу цілувати та квартири давати всім таким же українцям
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23.07.2024 23:58 Ответить
Ніде в цивілізованого світі квартир не дають.
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24.07.2024 06:46 Ответить
Ой, Ви ще скажіть, що суддям, прокурорам, депутатам не дають.😀
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24.07.2024 13:15 Ответить
В якій країні?
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24.07.2024 18:32 Ответить
Ви ж самі написали- в цивілізованому світі. Чи чукча не читає, що написав?
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24.07.2024 22:22 Ответить
Повернуться пенсіонери яким нема чого буде робити в Європі , а поїдуть працездатні чоловіки.
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23.07.2024 23:16 Ответить
Які зразу навчаться больгаркою дюрочки робити та мову вивчать. Правила ПДР, жити по законах😀
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24.07.2024 00:00 Ответить
то так и будет. И чем дольше длится война, тем шире, после нее, будет поток уезжающих и тем Уже возвращающихся.
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23.07.2024 23:18 Ответить
"Тому треба вже зараз контактувати з українськими біженцями, щоб вони не відчували себе кинутими державою і не втратили віртуальний зв'язок з Україною", - а ви почніть лишати біженців громадянства за несплату податків в ваші кишені, як зробили з чоловіками-біженцями, лишивши консульських послуг, гальма іржаві.

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23.07.2024 23:41 Ответить
Ніхто нікого не лишив. Це змазка для тих, хто тут
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24.07.2024 00:01 Ответить
А ще частина поїде всією сім'єю, а не "чоловік поїде до дружини та дітей". Бо багато хто вже вважає, що жити у відносних злиднях в еміграції все ж таки краще, ніж з ************* типу хєрограя чи янучарина, та владою переможного зє-болота чи ригів, яких постійно обирають 50-75% виборців.
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24.07.2024 00:13 Ответить
Як тільки ви відкриєте кордони, то чоловіки масово тікатимуть від вас, бо ви знову можете необовновано закрити кордон, а ніхто не любить неволю. Крапка. Наівні ідіоти
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24.07.2024 00:44 Ответить
Тіільки чисельність потоків буде різна, більшість молодих і здорових рватиме звідси когті по-чорному.
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24.07.2024 04:34 Ответить
Ніхто не повернеться, не розповідайте казок
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24.07.2024 06:51 Ответить
Повернуться з бабками в зруйновану країну...і з'являться нові хазяї життя.."я шо тебя на фронт посілал...не нравится вали нахер на другую работу"
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24.07.2024 07:40 Ответить
Я не повернуся, хай навіть мене обсиплють золотом. Не вірю жодному слову українських чиновників
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24.07.2024 17:07 Ответить
Маячня цього демографа свідчить лише про те , що роздуті кадри держаппарату, такий непотріб, потрібно скорочувати
Вже так і бачу, як люди зі сходу, які залишилися без даху над головою, стоять в черзі щоб повернутися в нікуди, або люди повернуться в зубожіння. Та ще й війна невідомо коли закінчиться і яку ситуацію будемо мати, а цей паразит сидить на державному утриманні щоб нести нам ахінею!
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24.07.2024 06:54 Ответить
"...після завершення війни..."
от "після" і поговоримо
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24.07.2024 07:04 Ответить
«Люди дивитимуться, чи є житло та робота в Україні, як відновлюється соціальна інфраструктура.» - а також люди дивитимуться чи є ще в Україні зелені мародери та кремлівські кроти у владі. Демографу гладуну на замітку, бо він, напевно, боїться промовляти такі слова.
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24.07.2024 07:44 Ответить
для начала следует перевешать на фонарях судей и депутатов ...
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24.07.2024 10:16 Ответить
52-35=17
.........
геноцид в действии
.........
для начала следует осудить кравчука, кучму и депутатских мразей
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24.07.2024 10:19 Ответить
 
 