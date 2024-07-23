Прогнозуємо після закінчення війни зустрічні потоки: частина людей повертатиметься в Україну, а частина чоловіків навпаки виїде за кордон до своїх сімей, - демограф Гладун
Демографи прогнозують, що після завершення війни два зустрічні потоки: повернення біженців в Україну та виїзд чоловіків на Захід.
Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ сказав заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України Олександр Гладун.
"За даними певних досліджень за кордоном планують залишитися від 25 до 50% тих, хто виїхав. Слід враховувати, що ідеться про наміри, і коли людина відповідає на запитання, чи планує вона повертатися до України, то в її житті практично нічого не міняється. А ось після закінчення війни доведеться робити вибір: або повертатися в Україну, або лишатися за кордоном. І тоді матимемо зважене рішення. Люди дивитимуться, чи є житло та робота в Україні, як відновлюється соціальна інфраструктура. Точно такі ж питання вони з’ясовуватимуть в країні перебування, і після цього робитимуть вибір.
Ми вважаємо що якщо повернеться половина населення, то це буде непогано. При цьому після закінчення війни ми прогнозуємо зустрічні потоки, що частина людей повертатиметься в Україну, особливо жінок з дітьми, а частина чоловіків навпаки виїде за кордон до своїх сімей", - повідомив Гладун.
За словами вченого, якщо дивитися на це питання з точки зору досвіду інших війн, то закономірність така: чим довше триває війна, тим менше людей повертається:
"Тому треба вже зараз контактувати з українськими біженцями, щоб вони не відчували себе кинутими державою і не втратили віртуальний зв’язок з Україною. Це насамперед робота Міністерства закордонних справ. Міністерство освіти й науки робить певні кроки, щоб усі охочі навчалися онлайн в українських школах".
Гладун уточнив, що зараз в Україні в кордонах 1991 року проживає приблизно 35 мільйонів осіб. Якщо брати лише підконтрольну територію, то це число варто скоротити до 29-30 мільйонів.
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Тренуйся вже зараз, глитайське поріддя.
Монета 1 гривня 1992 року вже зараз коштує значно більше 40 дол. якщо шо.
Поки що, за рівень зарплати відповідають олігархи та влада, які за весь час Незалежності України, тримали середню зарплату в Україні не більше 500 $.
А це рівень Африки.
Європа починається з 1 тис.$.
Якщо йдемо в Європу, то зарплата вже зараз має бути на рівні хоча б 40 тис. гривень.
Окрім з.п. є таке поняття, як неоподатковуваний мінімум та ставка податку. (ПДФО). Також обовязкове державне медичне страхування.
Тому цей прогноз - простохня.
треба зробити світову програму РОБОТИЗАЦІІ усіх заводів України
Не кажи гоп-поки не перескочиш
А ще %кредитів на нерухомість у ЕС невеликі .
ТАК що влада , думайТЕ.
Вже так і бачу, як люди зі сходу, які залишилися без даху над головою, стоять в черзі щоб повернутися в нікуди, або люди повернуться в зубожіння. Та ще й війна невідомо коли закінчиться і яку ситуацію будемо мати, а цей паразит сидить на державному утриманні щоб нести нам ахінею!
от "після" і поговоримо
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геноцид в действии
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для начала следует осудить кравчука, кучму и депутатских мразей