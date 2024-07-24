Сырский о вероятности возвращения Крыма: Это реально. Сделаем все возможное, чтобы выйти на границы 1991 года

Украина может вернуть оккупированный Крым и выйти на границы 1991 года.

Об этом в интервью The Guardian заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"Это реально. Конечно, это большая военная тайна", - сказал Сырский, комментируя возможность возвращения Крыма Украине.

"Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают", - добавил он.

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Как сообщалось, Сырский также отметил, что Россия на фронте имеет втрое выше потери чем Украина, а на некоторых направлениях даже больше.