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Новости Война
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Сырский о вероятности возвращения Крыма: Это реально. Сделаем все возможное, чтобы выйти на границы 1991 года

Деокупація Криму

Украина может вернуть оккупированный Крым и выйти на границы 1991 года.

Об этом в интервью The Guardian заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"Это реально. Конечно, это большая военная тайна", - сказал Сырский, комментируя возможность возвращения Крыма Украине.

"Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают", - добавил он.

Читайте также: Войска РФ рвутся в направлении Покровска. Жестокие бои в Красногоровке, в районах Прогресса, Зализного, Пивничного, Часова Яра, - Сырский

Как сообщалось, Сырский также отметил, что Россия на фронте имеет втрое выше потери чем Украина, а на некоторых направлениях даже больше.

Автор: 

Крым (26365) Александр Сырский (565)


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Топ комментарии
+33
Залишаючи ворогу по населеному пункту раз на тиждень?

З моменту екстазу ОПЗЄ щодо звільнення Залужного Сирський просрав все, що було відвойовано під час контрнаступу 2023.
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24.07.2024 09:41
+24
Ми вже Кринки повернули, млять...
Скільки бійців пішло на небо... Вічна та світла пам'ять!
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24.07.2024 09:51
+20
Так це ж місія Буданова про Крим гундіти - ти ліпше подивись на Прогрес - бо може бути оточення
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24.07.2024 09:40
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Де моя кава в Ялті?
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24.07.2024 14:26 Ответить
Каву в Ялті попили, йдемо на кордони 1991 року.
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24.07.2024 15:11 Ответить
Какой ценой? Обратно тысячи погибших. Пора думать о людях. Очнитесь
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24.07.2024 15:24 Ответить
Фукс предлагает сдаться? Рассчитывает, что его не будет среди тех 2 млнн украицнев, которых рашисты планнируют исстребить если захватят Украину?
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24.07.2024 16:19 Ответить
Так це ж "гость из запоребрика". Їх тут як тарганів ...
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25.07.2024 14:20 Ответить
Боже. Ще один казкар. "це ж було вже", ну! "кава в Ялті", згадуйте!
копіпастер
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24.07.2024 15:28 Ответить
Теперь будет самовар и пирожки в Ялте ?
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24.07.2024 19:31 Ответить
А ты откуда это знаешь? Бабы на рынке сказали. Только смотри не проболтайся, это большая военная тайна! (с)
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24.07.2024 15:32 Ответить
звіздьож
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24.07.2024 15:49 Ответить
Ось так Сирський і висвітив ЗЕленського-БРЕХУНА!
Бо , прочитавши цю новину, я зайшов на Українську Правду і побачивши втрати Орди в 570 тис. вбитими - я просто поділив цю цифру на 3, як казав Сирський.
Виходить, що ми втратили загиблими близько 200 тисяч.
А Вова Квартальний нам кілька місяців тому розповідав про 31 тисячу загиблих ... тобто нахабно всій Україні ЗБРЕХАВ, як це виявив Сирський!

І скільки ти, Сирський, хочеш ще покласти хлопців на цій геноцидній війні? Може вже досить і треба морозити цю війну?

Але, що може сказати у відповідь генерал ... генерали на штурми не ходять - вони інших посилають.
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24.07.2024 16:10 Ответить
тоисть 30 лет тебе не научили ? смысл морозыть войну, если она начнеться с еще большой ВСЕГО в РФ ? и зеля или другой ***** не будет готовиться до новой войны, кроме русни.
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25.07.2024 00:07 Ответить
а яка тоді альтернатива? Просто цікаво почути ваш варіант
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25.07.2024 02:01 Ответить
твой вариант вообще ноль, как же было всегда, и вот опять война, майдан, бунт. стадо молчит и его гонят на убой, переворот власти. и тогда уже может что то получиться, а пока зеленая гныдота пустик всех на мясо, а само свалит.
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25.07.2024 12:15 Ответить
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25.07.2024 15:34 Ответить

Біполярка виглядає саме так....
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24.07.2024 16:11 Ответить
А з яких це пір Кулеба став Україною?
******* же пропагандони жонглювати словами ...
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25.07.2024 14:28 Ответить
Сказали б прямо, Кулеба готовий вести переговори ...
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25.07.2024 14:31 Ответить
Я, наприклад, проти цьго. Чі я не Україна?
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25.07.2024 14:39 Ответить
Як не хрінпіду несе дичину, то цей. Ти втримати фронт на місці не можеш, а про відвоювання криму розповідаєш
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24.07.2024 17:38 Ответить
Блюванув
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24.07.2024 17:51 Ответить
Граблі і локшина новий вид олімпійського..., від зебілів і сирка... Совок і квк приправлений кокою...
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24.07.2024 19:08 Ответить
Там не такой процент Наших, что б ложить десятки тысяч на линиях суровикина. !!!
Вот выбивать их логистику и аэродромы - прекрасное дело.
Если бы не "разминирователи Чонгара" нам бы Крымская Область некспеху была - настроили б укреплений и валили бы ракетами а не асфальтом
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24.07.2024 19:29 Ответить
Оце база, тільки вже 10 років пройшло з окупації Криму. І за ці 10 років там не залишилося тих хто чекає на ЗСУ. Фільтрація вже давно всіх вичистила. Потрібно було раніше репу чесати.

А зараз тільки покладуть десятки тисяч отців і чоловіків, як це зробили рік тому, при контрнаступі.
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24.07.2024 19:45 Ответить
Нічого страшного у цьому немає. Когось депортуємо, когось ліквідуємо ...
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25.07.2024 15:01 Ответить
Якось не солідно пану генералу входити в образ "гендольфа"
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24.07.2024 19:52 Ответить
Трамп регулярно упрекает демократов, миллиарды даёте а на фронте сплошные просёры, так что демократы могут под выборы ещё один авантюрный контрнаступ замутить, а это около 500 тысяч солдат, об этом подумайте, Крым полуостров и он никуда не денется.
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24.07.2024 20:00 Ответить
Між "роялістами" та "реалістами" різниця невелика ...
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25.07.2024 15:06 Ответить
Вся ця братва з оточення ЗЕ, вони всі вже обговорюють як везти бізнес з ПУ.
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24.07.2024 21:04 Ответить
Що зовнішній ворог, що внутрішній - "яка різниця". Настав час "великого всенародного горя" для Зебуїнів ...
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25.07.2024 15:14 Ответить
да на Запорожском напряпку ******, что твориться, какой Крым ? ******* ты тупорылое.
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24.07.2024 23:31 Ответить
все залежить від штатів.
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25.07.2024 00:28 Ответить
Все залежить від нас. Зброя сама не стріляє ...
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25.07.2024 15:18 Ответить
Ну и чушь.
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25.07.2024 01:02 Ответить
хом'ячкам на гавноШмарафоні зайде)
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25.07.2024 02:06 Ответить
Ну і навіщо такі заяви? Щоб продовжувати забивати деяким наївним українцям голову бравурною пропагандою? Щоб що?
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25.07.2024 07:56 Ответить
Кац пропонує здатися?
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25.07.2024 15:16 Ответить
Ні, будемо воювати десь до 2030 року - скоро пошлемо своїх дітей до 25 років, з лопатами на кацапські КАБи (як і заповідав Кулеба з сигарою). Повторімо шлях Парагваю 19 ст....
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25.07.2024 23:44 Ответить
***** та його "в'язниця народів" стільки не протримаються. Навіть не сподівайся ...
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25.07.2024 23:53 Ответить
А про "лопати" розкажи тим "лаптям" трупи яких доїдають здичавілі тварини ...
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25.07.2024 23:59 Ответить
"Плач Ярославни" у стилі "Все пропало!" на форумі не вщухає. Трольчатник метушиться як таргани. До захисників прав "нещасних ухилянтів" приєдналися так звані "реалісти", але загальне посилання все те ж саме "Кац пропонує здатися!" у сенсі "Не заважайте окупантам вас вбивати". Придурки ...
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26.07.2024 00:33 Ответить
Ну головне, що ти вже на війні, активно вбиваєш окупантів на передку - а значить точно переможемо і вийдемо на "кордони 91-го року" 😁
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26.07.2024 12:52 Ответить
Щиро бажаю тобі втопитися в Тисі. Не зволікай ...
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26.07.2024 13:06 Ответить
Якщо ти місцевий.
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26.07.2024 17:34 Ответить
Навіть не сумнівайся, колекція 200-х "гарних росіян" поповнюється.
Даш свої координати у твоєму Мухосранську - займусь і тобою ...
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26.07.2024 17:33 Ответить
Якщо ти "гість із-за поребрика".
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26.07.2024 17:37 Ответить
Який ти злий...😃, то бажаєш втопитись у Тисі, то координат моїх хочеш) Західна Україна - мої координати, і повір, тут вже не всі такі упороті, а є й багато адекватних людей, як я)
А тобі я побажаю з автоматом в руках (чи кулеметом, штик-ножем, тут вже як пощастить 😁) дійти до Ялти, а потім і до Керчі, випити там кави (за заповітами Буданова), перемочити усю русню (за заповітами Стерненка) і з почестями, медальками, героєм повернутись додому.
Бо ти ж, як я зрозумів з твого "бойового пориву", - справжній воїн, який мужньо б'ється з москалями від початку війни... і аж ніяк не відносишся до числа вишиватних ура-патріотів, які "воюють" пердінням на своїх бойових диванах десь в Мукачево, Тернополі чи в Польщі або в Канаді, і строчать войовничі коментарі на Цензорі. Я ж не помилився, так?
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26.07.2024 18:35 Ответить
Готовність віддати ***** як мінімум половину України це і є твоєю ознакою адекватності? Ну, і хто ти після цього?
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26.07.2024 20:30 Ответить
Ознаками моєї адекватності є природнє прагнення закінчити криваву бійню на моїй рідній землі, зберегти українську націю, (поки вже наявна демографічна яма ще не перетворилася у абсолютну безодню), зберегти залишки української економіки, промисловості, енергетики (поки це все остаточно не знищено), хоча б якийсь суверенітет... І водночас прагнення не довести свою країну до повної капітуляції перед явно сильнішим, дуже ресурсним і впливовим ворогом з ядерною зброєю.
І на мою думку, продовження війни до "кордонів 91 року" з черговими "контрнаступами" при поточній мізерній підтримці, може привести Україну до колапсу і воєнної катастрофи вже навіть за рік-півтора такої війни...
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26.07.2024 21:54 Ответить
Як же чули, "Київ за три дні!" ...
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26.07.2024 22:08 Ответить
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