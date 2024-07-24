Сырский о вероятности возвращения Крыма: Это реально. Сделаем все возможное, чтобы выйти на границы 1991 года
Украина может вернуть оккупированный Крым и выйти на границы 1991 года.
Об этом в интервью The Guardian заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"Это реально. Конечно, это большая военная тайна", - сказал Сырский, комментируя возможность возвращения Крыма Украине.
"Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают", - добавил он.
Как сообщалось, Сырский также отметил, что Россия на фронте имеет втрое выше потери чем Украина, а на некоторых направлениях даже больше.
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копіпастер
Бо , прочитавши цю новину, я зайшов на Українську Правду і побачивши втрати Орди в 570 тис. вбитими - я просто поділив цю цифру на 3, як казав Сирський.
Виходить, що ми втратили загиблими близько 200 тисяч.
А Вова Квартальний нам кілька місяців тому розповідав про 31 тисячу загиблих ... тобто нахабно всій Україні ЗБРЕХАВ, як це виявив Сирський!
І скільки ти, Сирський, хочеш ще покласти хлопців на цій геноцидній війні? Може вже досить і треба морозити цю війну?
Але, що може сказати у відповідь генерал ... генерали на штурми не ходять - вони інших посилають.
Біполярка виглядає саме так....
******* же пропагандони жонглювати словами ...
Вот выбивать их логистику и аэродромы - прекрасное дело.
Если бы не "разминирователи Чонгара" нам бы Крымская Область некспеху была - настроили б укреплений и валили бы ракетами а не асфальтом
А зараз тільки покладуть десятки тисяч отців і чоловіків, як це зробили рік тому, при контрнаступі.
Даш свої координати у твоєму Мухосранську - займусь і тобою ...
А тобі я побажаю з автоматом в руках (чи кулеметом, штик-ножем, тут вже як пощастить 😁) дійти до Ялти, а потім і до Керчі, випити там кави (за заповітами Буданова), перемочити усю русню (за заповітами Стерненка) і з почестями, медальками, героєм повернутись додому.
Бо ти ж, як я зрозумів з твого "бойового пориву", - справжній воїн, який мужньо б'ється з москалями від початку війни... і аж ніяк не відносишся до числа вишиватних ура-патріотів, які "воюють" пердінням на своїх бойових диванах десь в Мукачево, Тернополі чи в Польщі або в Канаді, і строчать войовничі коментарі на Цензорі. Я ж не помилився, так?
І на мою думку, продовження війни до "кордонів 91 року" з черговими "контрнаступами" при поточній мізерній підтримці, може привести Україну до колапсу і воєнної катастрофи вже навіть за рік-півтора такої війни...