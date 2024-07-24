Сирський про ймовірність повернення Криму: Це реально. Зробимо все можливе, щоб вийти на кордони 1991 року
Україна може повернути окупований Крим та вийти на кордони 1991 року.
Про це в інтерв'ю The Guardian заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця", - сказав Сирський, коментуючи можливість повернення Криму Україні.
"Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми маємо перемогти… щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають", - додав він.
Як повідомлялося, Сирський також зазначив, що Росія на фронті має втричі вищі втрати ніж Україна, а на деяких напрямках навіть більше.
Топ коментарі
+33 Герхард
показати весь коментар24.07.2024 09:41
+24 Wild MadDog
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+20 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар24.07.2024 09:40
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копіпастер
Бо , прочитавши цю новину, я зайшов на Українську Правду і побачивши втрати Орди в 570 тис. вбитими - я просто поділив цю цифру на 3, як казав Сирський.
Виходить, що ми втратили загиблими близько 200 тисяч.
А Вова Квартальний нам кілька місяців тому розповідав про 31 тисячу загиблих ... тобто нахабно всій Україні ЗБРЕХАВ, як це виявив Сирський!
І скільки ти, Сирський, хочеш ще покласти хлопців на цій геноцидній війні? Може вже досить і треба морозити цю війну?
Але, що може сказати у відповідь генерал ... генерали на штурми не ходять - вони інших посилають.
Біполярка виглядає саме так....
******* же пропагандони жонглювати словами ...
Вот выбивать их логистику и аэродромы - прекрасное дело.
Если бы не "разминирователи Чонгара" нам бы Крымская Область некспеху была - настроили б укреплений и валили бы ракетами а не асфальтом
А зараз тільки покладуть десятки тисяч отців і чоловіків, як це зробили рік тому, при контрнаступі.
Даш свої координати у твоєму Мухосранську - займусь і тобою ...
А тобі я побажаю з автоматом в руках (чи кулеметом, штик-ножем, тут вже як пощастить 😁) дійти до Ялти, а потім і до Керчі, випити там кави (за заповітами Буданова), перемочити усю русню (за заповітами Стерненка) і з почестями, медальками, героєм повернутись додому.
Бо ти ж, як я зрозумів з твого "бойового пориву", - справжній воїн, який мужньо б'ється з москалями від початку війни... і аж ніяк не відносишся до числа вишиватних ура-патріотів, які "воюють" пердінням на своїх бойових диванах десь в Мукачево, Тернополі чи в Польщі або в Канаді, і строчать войовничі коментарі на Цензорі. Я ж не помилився, так?
І на мою думку, продовження війни до "кордонів 91 року" з черговими "контрнаступами" при поточній мізерній підтримці, може привести Україну до колапсу і воєнної катастрофи вже навіть за рік-півтора такої війни...