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Новини Війна
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Сирський про ймовірність повернення Криму: Це реально. Зробимо все можливе, щоб вийти на кордони 1991 року

Деокупація Криму

Україна може повернути окупований Крим та вийти на кордони 1991 року.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця", - сказав Сирський, коментуючи можливість повернення Криму Україні.

"Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми маємо перемогти… щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають", - додав він.

Також читайте: Війська РФ рвуться в напрямку Покровська. Жорсткі бої у Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яру, - Сирський

Як повідомлялося, Сирський також зазначив, що Росія на фронті має втричі вищі втрати ніж Україна, а на деяких напрямках навіть більше.

Автор: 

Крим (14133) Сирський Олександр (591)


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Топ коментарі
+33
Залишаючи ворогу по населеному пункту раз на тиждень?

З моменту екстазу ОПЗЄ щодо звільнення Залужного Сирський просрав все, що було відвойовано під час контрнаступу 2023.
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24.07.2024 09:41
+24
Ми вже Кринки повернули, млять...
Скільки бійців пішло на небо... Вічна та світла пам'ять!
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24.07.2024 09:51
+20
Так це ж місія Буданова про Крим гундіти - ти ліпше подивись на Прогрес - бо може бути оточення
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24.07.2024 09:40
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Де моя кава в Ялті?
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24.07.2024 14:26 Відповісти
Каву в Ялті попили, йдемо на кордони 1991 року.
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24.07.2024 15:11 Відповісти
Какой ценой? Обратно тысячи погибших. Пора думать о людях. Очнитесь
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24.07.2024 15:24 Відповісти
Фукс предлагает сдаться? Рассчитывает, что его не будет среди тех 2 млнн украицнев, которых рашисты планнируют исстребить если захватят Украину?
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24.07.2024 16:19 Відповісти
Так це ж "гость из запоребрика". Їх тут як тарганів ...
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25.07.2024 14:20 Відповісти
Боже. Ще один казкар. "це ж було вже", ну! "кава в Ялті", згадуйте!
копіпастер
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24.07.2024 15:28 Відповісти
Теперь будет самовар и пирожки в Ялте ?
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24.07.2024 19:31 Відповісти
А ты откуда это знаешь? Бабы на рынке сказали. Только смотри не проболтайся, это большая военная тайна! (с)
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24.07.2024 15:32 Відповісти
звіздьож
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24.07.2024 15:49 Відповісти
Ось так Сирський і висвітив ЗЕленського-БРЕХУНА!
Бо , прочитавши цю новину, я зайшов на Українську Правду і побачивши втрати Орди в 570 тис. вбитими - я просто поділив цю цифру на 3, як казав Сирський.
Виходить, що ми втратили загиблими близько 200 тисяч.
А Вова Квартальний нам кілька місяців тому розповідав про 31 тисячу загиблих ... тобто нахабно всій Україні ЗБРЕХАВ, як це виявив Сирський!

І скільки ти, Сирський, хочеш ще покласти хлопців на цій геноцидній війні? Може вже досить і треба морозити цю війну?

Але, що може сказати у відповідь генерал ... генерали на штурми не ходять - вони інших посилають.
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24.07.2024 16:10 Відповісти
тоисть 30 лет тебе не научили ? смысл морозыть войну, если она начнеться с еще большой ВСЕГО в РФ ? и зеля или другой ***** не будет готовиться до новой войны, кроме русни.
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25.07.2024 00:07 Відповісти
а яка тоді альтернатива? Просто цікаво почути ваш варіант
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25.07.2024 02:01 Відповісти
твой вариант вообще ноль, как же было всегда, и вот опять война, майдан, бунт. стадо молчит и его гонят на убой, переворот власти. и тогда уже может что то получиться, а пока зеленая гныдота пустик всех на мясо, а само свалит.
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25.07.2024 12:15 Відповісти
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25.07.2024 15:34 Відповісти

Біполярка виглядає саме так....
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24.07.2024 16:11 Відповісти
А з яких це пір Кулеба став Україною?
******* же пропагандони жонглювати словами ...
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25.07.2024 14:28 Відповісти
Сказали б прямо, Кулеба готовий вести переговори ...
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25.07.2024 14:31 Відповісти
Я, наприклад, проти цьго. Чі я не Україна?
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25.07.2024 14:39 Відповісти
Як не хрінпіду несе дичину, то цей. Ти втримати фронт на місці не можеш, а про відвоювання криму розповідаєш
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24.07.2024 17:38 Відповісти
Блюванув
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24.07.2024 17:51 Відповісти
Граблі і локшина новий вид олімпійського..., від зебілів і сирка... Совок і квк приправлений кокою...
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24.07.2024 19:08 Відповісти
Там не такой процент Наших, что б ложить десятки тысяч на линиях суровикина. !!!
Вот выбивать их логистику и аэродромы - прекрасное дело.
Если бы не "разминирователи Чонгара" нам бы Крымская Область некспеху была - настроили б укреплений и валили бы ракетами а не асфальтом
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24.07.2024 19:29 Відповісти
Оце база, тільки вже 10 років пройшло з окупації Криму. І за ці 10 років там не залишилося тих хто чекає на ЗСУ. Фільтрація вже давно всіх вичистила. Потрібно було раніше репу чесати.

А зараз тільки покладуть десятки тисяч отців і чоловіків, як це зробили рік тому, при контрнаступі.
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24.07.2024 19:45 Відповісти
Нічого страшного у цьому немає. Когось депортуємо, когось ліквідуємо ...
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25.07.2024 15:01 Відповісти
Якось не солідно пану генералу входити в образ "гендольфа"
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24.07.2024 19:52 Відповісти
Трамп регулярно упрекает демократов, миллиарды даёте а на фронте сплошные просёры, так что демократы могут под выборы ещё один авантюрный контрнаступ замутить, а это около 500 тысяч солдат, об этом подумайте, Крым полуостров и он никуда не денется.
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24.07.2024 20:00 Відповісти
Між "роялістами" та "реалістами" різниця невелика ...
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25.07.2024 15:06 Відповісти
Вся ця братва з оточення ЗЕ, вони всі вже обговорюють як везти бізнес з ПУ.
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24.07.2024 21:04 Відповісти
Що зовнішній ворог, що внутрішній - "яка різниця". Настав час "великого всенародного горя" для Зебуїнів ...
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25.07.2024 15:14 Відповісти
да на Запорожском напряпку ******, что твориться, какой Крым ? ******* ты тупорылое.
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24.07.2024 23:31 Відповісти
все залежить від штатів.
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25.07.2024 00:28 Відповісти
Все залежить від нас. Зброя сама не стріляє ...
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25.07.2024 15:18 Відповісти
Ну и чушь.
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25.07.2024 01:02 Відповісти
хом'ячкам на гавноШмарафоні зайде)
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25.07.2024 02:06 Відповісти
Ну і навіщо такі заяви? Щоб продовжувати забивати деяким наївним українцям голову бравурною пропагандою? Щоб що?
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25.07.2024 07:56 Відповісти
Кац пропонує здатися?
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25.07.2024 15:16 Відповісти
Ні, будемо воювати десь до 2030 року - скоро пошлемо своїх дітей до 25 років, з лопатами на кацапські КАБи (як і заповідав Кулеба з сигарою). Повторімо шлях Парагваю 19 ст....
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25.07.2024 23:44 Відповісти
***** та його "в'язниця народів" стільки не протримаються. Навіть не сподівайся ...
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25.07.2024 23:53 Відповісти
А про "лопати" розкажи тим "лаптям" трупи яких доїдають здичавілі тварини ...
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25.07.2024 23:59 Відповісти
"Плач Ярославни" у стилі "Все пропало!" на форумі не вщухає. Трольчатник метушиться як таргани. До захисників прав "нещасних ухилянтів" приєдналися так звані "реалісти", але загальне посилання все те ж саме "Кац пропонує здатися!" у сенсі "Не заважайте окупантам вас вбивати". Придурки ...
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26.07.2024 00:33 Відповісти
Ну головне, що ти вже на війні, активно вбиваєш окупантів на передку - а значить точно переможемо і вийдемо на "кордони 91-го року" 😁
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26.07.2024 12:52 Відповісти
Щиро бажаю тобі втопитися в Тисі. Не зволікай ...
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26.07.2024 13:06 Відповісти
Якщо ти місцевий.
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26.07.2024 17:34 Відповісти
Навіть не сумнівайся, колекція 200-х "гарних росіян" поповнюється.
Даш свої координати у твоєму Мухосранську - займусь і тобою ...
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26.07.2024 17:33 Відповісти
Якщо ти "гість із-за поребрика".
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26.07.2024 17:37 Відповісти
Який ти злий...😃, то бажаєш втопитись у Тисі, то координат моїх хочеш) Західна Україна - мої координати, і повір, тут вже не всі такі упороті, а є й багато адекватних людей, як я)
А тобі я побажаю з автоматом в руках (чи кулеметом, штик-ножем, тут вже як пощастить 😁) дійти до Ялти, а потім і до Керчі, випити там кави (за заповітами Буданова), перемочити усю русню (за заповітами Стерненка) і з почестями, медальками, героєм повернутись додому.
Бо ти ж, як я зрозумів з твого "бойового пориву", - справжній воїн, який мужньо б'ється з москалями від початку війни... і аж ніяк не відносишся до числа вишиватних ура-патріотів, які "воюють" пердінням на своїх бойових диванах десь в Мукачево, Тернополі чи в Польщі або в Канаді, і строчать войовничі коментарі на Цензорі. Я ж не помилився, так?
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26.07.2024 18:35 Відповісти
Готовність віддати ***** як мінімум половину України це і є твоєю ознакою адекватності? Ну, і хто ти після цього?
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26.07.2024 20:30 Відповісти
Ознаками моєї адекватності є природнє прагнення закінчити криваву бійню на моїй рідній землі, зберегти українську націю, (поки вже наявна демографічна яма ще не перетворилася у абсолютну безодню), зберегти залишки української економіки, промисловості, енергетики (поки це все остаточно не знищено), хоча б якийсь суверенітет... І водночас прагнення не довести свою країну до повної капітуляції перед явно сильнішим, дуже ресурсним і впливовим ворогом з ядерною зброєю.
І на мою думку, продовження війни до "кордонів 91 року" з черговими "контрнаступами" при поточній мізерній підтримці, може привести Україну до колапсу і воєнної катастрофи вже навіть за рік-півтора такої війни...
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26.07.2024 21:54 Відповісти
Як же чули, "Київ за три дні!" ...
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26.07.2024 22:08 Відповісти
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