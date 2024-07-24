Сирський про ймовірність повернення Криму: Це реально. Зробимо все можливе, щоб вийти на кордони 1991 року

Україна може повернути окупований Крим та вийти на кордони 1991 року.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця", - сказав Сирський, коментуючи можливість повернення Криму Україні.

"Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми маємо перемогти… щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають", - додав він.

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Як повідомлялося, Сирський також зазначив, що Росія на фронті має втричі вищі втрати ніж Україна, а на деяких напрямках навіть більше.