Атака "Шахедов" на Киевщину: обломки БпЛА упали за пределами населенных пунктов, без пострадавших
В Киевской области вследствие атаки вражеских ударных дронов в ночь на 24 июля попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.
Об этом в фейсбуке сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Этой ночью враг в очередной раз пытался атаковать нашу область с помощью БПЛА. Тревога продолжалась более 5 часов. В регионе работали силы ПВО", - отметил он.
По его словам, пострадавшие вследствие атаки отсутствуют. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры также не зафиксированы.
В то же время падение обломков российских дронов фиксируются за пределами населенных пунктов. Оперативные группы уже работают на местах.
Ранее сообщалось, что на Киевщине зафиксированы "Шахеды", работали силы ПВО.
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