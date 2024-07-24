Атака "Шахедів" на Київщину: уламки БпЛА впали поза межами населених пунктів, без постраждалих

У Київській області внаслідок атаки ворожих ударних дронів у ніч на 24 липня влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог вкотре намагався атакувати нашу область за допомогою БПЛА. Тривога тривала понад 5 годин. В регіоні працювали сили ППО", - зазначив він.

За його словами, постраждалі внаслідок атаки відсутні. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури також не зафіксовано.

Водночас падіння уламків російських дронів фіксуються поза межами населених пунктів. Оперативні групи вже працюють на місцях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено 17 із 23 "Шахедів" та 8 розвідувальних БпЛА, - Повітряні сили

Раніше повідомлялося, що на Київщині зафіксовано "Шахеди", працювали сили ППО.