Атака "Шахедів" на Київщину: уламки БпЛА впали поза межами населених пунктів, без постраждалих
У Київській області внаслідок атаки ворожих ударних дронів у ніч на 24 липня влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.
Про це у Фейсбуці повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі ворог вкотре намагався атакувати нашу область за допомогою БПЛА. Тривога тривала понад 5 годин. В регіоні працювали сили ППО", - зазначив він.
За його словами, постраждалі внаслідок атаки відсутні. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури також не зафіксовано.
Водночас падіння уламків російських дронів фіксуються поза межами населених пунктів. Оперативні групи вже працюють на місцях.
Раніше повідомлялося, що на Київщині зафіксовано "Шахеди", працювали сили ППО.
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