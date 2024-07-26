Трамп может создать программу лендлиза на $500 млрд для Украины в случае победы на выборах, - эксгоссекретарь США Помпео
Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, в случае победы на выборах, может одобрить лендлиз для Украины, а также снять все ограничения на использование американского оружия ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Помпео написал в колонке для The Wall Street Journal.
Он отметил, что некоторые эксперты утверждают, что в случае переизбрания Трамп прекратит помощь Украине, отдаст ее территорию и будет иметь дело непосредственно с Владимиром Путиным, чтобы навязать стране позорный "мир".
"Нет никаких доказательств того, что такая капитуляция будет частью политики президента Трампа, и есть много доказательств обратного. Именно господин Трамп в 2017 году отменил эмбарго на поставки оружия, введенное администрацией Обамы, предоставив Украине ракеты Javelin, которые помогли спасти Киев в первые дни российского вторжения. Совсем недавно господин Трамп предоставил политическое прикрытие спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, когда тот маневрировал, чтобы принять дополнительную военную помощь. Помощь Украине при одновременном возрождении американской оборонно-промышленной базы в Алабаме, Пенсильвании и Вирджинии - это хорошая политика", - пишет Помпео.
Вот как, пишет Помпео, может выглядеть мирный план Трампа для Украины:
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Введение "реальных" санкций против России.
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Наращивание оборонной промышленности США: "Мы должны показать нашим противникам, особенно России и Китаю, что они не могут конкурировать с оборонными возможностями США. Экономика России меньше Техаса".
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"Оживление" НАТО. Это предусматривает повышение планки оборонных расходов государств-членов до 3% ВВП.
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Создание программы ленд-лиза на 500 млрд долларов для Украины. "Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией", - пишет Помпео.
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Снятие всех ограничений на тип оружия, которое Украина может получить и использовать: "Это восстановит позицию силы, Путин поймет, что война должна закончиться. Он столкнется с ростом расходов и отсутствием шансов на дальнейшую выгоду".
По словам Помпео, эти шаги позволят Трампу установить условия сделки: война немедленно прекращается.
"Украина наращивает значительные силы обороны, чтобы Россия никогда больше не нападала. Никто не признает оккупацию Россией и заявленную аннексию любых украинских территорий. Крым демилитаризован. Украина восстанавливается за счет репараций из замороженных резервов центрального банка РФ, а не долларов американских налогоплательщиков. Украина вступает в НАТО как можно быстрее, чтобы все европейские союзники взяли на себя бремя ее защиты", - говорится в колонке.
Напомним, издание Time на днях написало, что в случае победы на выборах президента США Трамп, вероятно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет Киев к заключению "мирного соглашения", которое будет выгодно России.
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Більше всього брешуть після рибалки, полювання та перед виборами!
Но пока его берут гебнявые компроматом, накуролесил в 90хх в московских гостиницах с девочками и не только, под видом конкурсов Мисс вселенная и прочей демократии.
Так что КТО перевесит - мы еще незнаем. Вполне реально и ЛендЛиз
То мільйярд того, то мільйярд сього.
Язиком бовкати - не важко.
Ленд-лиз[2] (от англ. lend - давать взаймы и lease [liːs] - сдавать в аренду, внаём) - государственный акт Соединённых Штатов Америки (США), позволивший в 1941-1945 годы поставлять их союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродукты, без оплаты. Все поставки по ленд-лизу оплачивало казначейство США, возврат оставшегося исправного оружия и техники должен был производиться после завершения военных действий (фактически, после разгрома Японии). Основными получателями поставок по акту о ленд-лизе стали страны Британского содружества наций и СССР.
Акт о ленд-лизе давал президенту США полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для США, без предварительной оплаты. Закон о ленд-лизе[3] (англ. Lend Lease Act) полное название - «Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов» (англ. An Act to Promote the Defense of the United States), принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года, предусматривал следующие условия:
переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных США долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);
в случае заинтересованности американской стороны неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены в США после войны
без оплаты. Все поставки по ленд-лизу оплачивало казначейство США, возврат оставшегося исправного оружия и техники должен был производиться после завершения военных действий
переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных США долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);
Предоставленных США долгосророчных КРЕДИТОВ. Кредитов. Так доодит?
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf Вот справка бюджетного офиса Конгреса, по лендлизу который Байден в силу возраста "забыл" надать.
- на 50 лет. расчеты/возврат в 2072 году
- США ожидают получить от Украины 0$
- расходы США посчитать не возможно, т.к. Байден ничего не сделал
И если смотреть, как было: то было поставлено в 1000+ раз больше оружия,
а оплачено было около 10+млрд в текущих ценах
2. Справка официальная от Конгресса, который рассписал что это стоит США согласно принятого закона
3. Если https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 открыть закон , то можно увидеть что для Украины отмениили следующие ограничения:
(A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3)) - это сняло ограничение, что оружие передается не больше чем на 5 лет. При этом новый срок не установлен.
В справке объяснили, что передается на 50 лет
(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796). - это сняло требование, по оплате уничтоженного, потерянного и требующего ремонта оружия, а также предварительно заключения договора по оплате
-Та Томагавки...
Не бойтесь сумы, не бойтесь тюрьмы,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: "Я знаю, КАК НАДО!"
...
А бояться-то нужно только того,
Кто скажет: "Я знаю, КАК НАДО!"
Не верьте ему! Гоните его!
Он врет! Он не знает, КАК НАДО!"
Александр Галич
А може і не може, може і може, може ні.
Загалом, це про що?
А чи захоче? Чи не захоче? А чи зробить?
А тим часом президент Байден робить:
https://dl-news.defence-line.org/?p=36476 Короткие новости на ночь (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=36479 Короткие новости на ночь (Часть 2)
ДРЕБЕДЕНЬГИ
Помнится, в первый день визита прутина в Пекин, где-то на Ютубе наткнулся на интервью российского экономического эксперта, который отбивал тему Газпрома. Если кто забыл, тогда было много шума о том, что с путиным в Пекин поехала огромная делегация, но среди этой толпы не было Алексея Миллера - главы Газпрома. Соответственно, возникли вопросы о том, почему его туда не взяли и как обстоит дело с газопроводом Сила Сибири -2. И вот эксперт ответил в стиле «Воздушного цирка Монти Пайтона» - «а теперь - о другом», то есть, он сказал, что газопровод сейчас не так актуален, как вопрос восстановления прохождения платежей через китайскую банковскую систему.
А мы напомним, что тогда начали действовать санкции именно по платежам из россии и именно американцы поступили просто и красиво. Тем банкам, которые продолжать гонять российские деньги, просто было сказано, что мол, вы можете пропускать платежи хоть в юанях, а хоть и в рублях, но вот лицензию на операции с долларами вы утратите. И количество банков, которые были завязаны на таких платежах, стало стремительно сокращаться и до прошлой недели оставалось всего два Госбанка, которые еще играли в эти игры, а на этой неделе остался только один. Ожидается, что с середины августа не останется не одного.
А ведь мы помним о том, как хитрый многоходовщик собственным пешком провозгласил дедолларизацию, но наверняка не предполагал, что Штаты поддержат его в этой игре и сделают ему такую дедолларизацию, что ему даже кушать не захочется. Мало того, внешнюю торговлю он перевел на юань, а теперь китайцы не пропускают и юани. И что самое главное, у лаптей не нашлось никого, кто бы сказал о том, что Акелла не просто промахнулся, но в прыжке, пролетая мимо доллара, а теперь и юаня, как-то натужно обделался.
Зато сам прыгун понимает, что нельзя допустить ситуации, когда прийдется пояснять публике, что он выдал им божью росу и шоколад, а не то, что на самом деле, и прикрыл данные о реальном курсе рубля. Понятно, что имитацию курса будут делать не хуже, чем это делал князь Потемкин, но их пресса уже осторожно пишет такое:
«Рынок окончательно разочаровался в новом порядке определения официального курса рубля к доллару, на который пришлось перейти Центробанку после санкций на Московскую биржу. Банки и брокеры ищут, чем бы его заменить в качестве базисного актива для фьючерсов, которые пока торгуются на бирже… До санкций он устанавливался по результатам биржевых торгов. Они анонимны, но достаточно прозрачны: участники рынка могли наблюдать за ними онлайн - видеть спрос, предложение, сделки, крупные заявки. ЦБ задолго до санкций предупредил: если их введут, он будет устанавливать курс по сделкам на внебиржевом рынке».
И вот теперь этот курс выруливается по щучьему велению и по моему (прутина) хотению, что было предсказано уже сразу после того, как только были оглашены эти санкции. Наверное, кто-то посчитает это мелочью и наверное будет прав. Но когда таких мелочей много и они действуют в одном направлении, ситуация становится в известную, гимнастическую позу. Похоже на то, что именно к этому все и идет.
ОН СКАЗАЛ - ПОЕХАЛИ!
Вернее, он сказал нечто другое, но эффект был примерно такой же, поскольку они - поехали. Речь идет о том, что выйдя с карантина, дедушка Джо, одним из первых своих распоряжений спустил с цепи своего Цербера, коим всегда был Минфин. Кстати, именно он формирует санкции и следит за их исполнением, но в этот раз речь шла о другом. Вражеская пресса так прокомментировала эту ситуацию, что нам добавить просто нечего:
«Президент США Джо Байден передал главам Министерства финансов Джанет Йеллен и Госдепартамента Энтони Блинкену свои полномочия в рамках закона о поддержке Украины. Соответствующий документ опубликован на https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2024/07/22/memorandum-on-the-delegation-of-certain-functions-and-authorities-under-the-rebuilding-economic-prosperity-and-opportunity-for-ukrainians-act/ сайте Белого дома. Речь идет об отдельных положениях закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей для Украины», которые предусматривают конфискацию российских активов для их передачи Киеву».
Так что дедушка Джо сказал и все поехали. Пока там кто-то мялся и боялся принять такое решение, Байден сказал - Поехали!
https://dl-news.defence-line.org/?p=36479
1 жовтня 2024 - не видані кошти "згорять"
Байден+Гаріс можуть просто "забути" підписати.
Це простий тест, чи хоче Байден+Гаріс допомогти Україні
1) Є залишок PDA 2022-2023 років, в розмірі 4.2 - 1 + 1.9 = 5.1млрд, котрий виник внаслідок "махінацій" адміністрації, та котрий виявив аудит.
Тобто президент, має право надати ці 5.1млрд, та має трохи менше півроку, як покине посаду
Конгрес в цей раз, дозволив поповнити склади на 13+ млрд, тобто казати "не комфортно" не вийде
2) Є залишок PDA 2024 року, у розмірі 7.8 - 1.2 = 6.6млрд.
Термін дії до 1 жовтня 2024, тобто 2 місяці, інакше гроші "згорять"
Таким, чином президент + команда, мають прямі права на 11.7 млрд, котрі можуть викорситати на допомогу Україні.
Чи використають, перевіремо через 2 місяці, та через 4 місяці
Якщо не використають, то поточна команда - будуть брехунами
P.S.
Не беремо до уваги USAI допомогу, де обіцянок без контракту на 24+ млрд
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Зайняти можна очко в сортирі, а кошти - тільки позичити, а не "зайняти".
Трамп запевнив Зеленського, що закінчить цю війну і натякнув про необхідність капітуляції України. «Президент Зеленський зателефонував мені по телефону, і ми добре поговорили. І я сказав, що ми повинні закінчити цю війну. (рф) - це військова машина. Ви зіткнулися з військовою машиною. Це те, що вони роблять - вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняного наступу (ЗСУ) так і не відбулося. І я сказав, що в росіян мільйони мін і тисячі армійських танків. Я сказав, що ми повинні закінчити цю війну. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Це повний безлад. Цього не повинно бути», - заявив Трамп.
Також він назвав одним із винуватців агресії касапів президента США Байдена. На думку Трампа, за президентства Байдена злетіли ціни на нафту, що дало Росії фінансові можливості, тому Путін зважився напасти на Україну. Крім того, за його словами, до війни підштовхнуло те, що Байден вивів американські війська з Афганістану, показавши слабкість США.
«І ще я думаю, що одна з причин, чому Путін пішов на це, полягає в тому, що він побачив Афганістан, як ми вийшли з нього. Це побачили Путін, президент Китаю Сі, сильні парубки, сильні люди», - заявив Трамп.
❗️Тобто, Трамп вважає, що касапи переможуть Україну, бо вони перемогли Гітлера і Наполеона, а ***** і Сі - сильні парубки. Замість того, щоб пообіцяти ще більше посилити підтримку України після свого можливого обрання, потенційний володар Овального кабінету пропонує скласти лапки, бо пу і сі - сильні парубки! А Америка вже не сильна? Америка вже не здатна надрати зада руйнівникам міжнародних права і порядку? Чув би це Рейган…
Поточна адміністрація, не виконала вимогу закона розробити план перемоги України
за це немає відповідальності, хоча з моральної точки зору це злочин
Мінімальним тестом, чи хочє Байден+Гаріс допомогти Україні буде наступне:
- передача "не комфортного" PDA 2022-2023 років у розмірі залишка знайденного аудитом, на суму 5.1млрд. Конгрес поповнив склади на 13+ млрд, тому "не комфортно" в цей раз використати не вийде;
- передача PDA 2024 року, у розмірі 6.6млрд, який доступний до 1 жовтня 2024 року
Залишилось 2 місяці, передають по 400млн в місяць, в 3 рази менше ніж в 2022 році
"Сумма уценки составила 2 млрд долларов. Она прибавится к лимиту программы PDA.
Это вторая уценка, в июне 2023 уже была одна на сумму 6.2 млрд.
Суть в бухгалтерской оценке стоимости оружия. По правилам, принятым в прошлом году, его нам должны отправлять по остаточной стоимости. А так как на складах хранится не особо новое оружие, то и оценивается оно недорого.
Например, недавняя батарея Пэтриот была оценена в 100 млн долларов, в то время как новая обычно стоит около 1 миллиарда. Разница в 10 раз.
Поэтому, когда вы видите сумму пакета по программе PDA, не особо кривитесь от его объема в долларах. Ведь важны не доллары, а количество оружия, которое там содержится. А оно может быть приличным из-за уценки в несколько раз, а то и до нуля.
Это хороший прием и он позволяет фактически втиснуть в пакет, принятый Конгрессом, больше оружия. То есть, стоимость ранее поставленого оружия, задним числом существенно уменьшается (хоть до 1 доллара за снаряд, например) и таким образом имеем еще дополнительно 2 млрд на оружие."
https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Официально аудит, обнаружил 1.9млрд, а не 2млрд
Эти деньги, прибавляются к PDA - но потом, идут заявления "нам не комфортно" их использовать,
и помощь уменшается, или даже вообще прекращается как с 1 января до 26 апреля 2024
Аудит проверил 37 пакетов, до 3 мая 2023 и только выборочные позиции - т.е. "ошибка" может быть больше, т.к. никто не выполнил предписания аудиторов выданное весной 2023, как учитывать PDA
Итого
Лимит PDA увеличивается, но пока непонятно снимаются ли ограничения "нам не комфортно"
Т.к. с 1 января 2024 года, использовано только 1млрд, из лимита увеличенного на 6.1млрд