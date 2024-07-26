Трамп может создать программу лендлиза на $500 млрд для Украины в случае победы на выборах, - эксгоссекретарь США Помпео

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, в случае победы на выборах, может одобрить лендлиз для Украины, а также снять все ограничения на использование американского оружия ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Помпео написал в колонке для The Wall Street Journal.

Он отметил, что некоторые эксперты утверждают, что в случае переизбрания Трамп прекратит помощь Украине, отдаст ее территорию и будет иметь дело непосредственно с Владимиром Путиным, чтобы навязать стране позорный "мир".

"Нет никаких доказательств того, что такая капитуляция будет частью политики президента Трампа, и есть много доказательств обратного. Именно господин Трамп в 2017 году отменил эмбарго на поставки оружия, введенное администрацией Обамы, предоставив Украине ракеты Javelin, которые помогли спасти Киев в первые дни российского вторжения. Совсем недавно господин Трамп предоставил политическое прикрытие спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, когда тот маневрировал, чтобы принять дополнительную военную помощь. Помощь Украине при одновременном возрождении американской оборонно-промышленной базы в Алабаме, Пенсильвании и Вирджинии - это хорошая политика", - пишет Помпео.

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Вот как, пишет Помпео, может выглядеть мирный план Трампа для Украины:

Введение "реальных" санкций против России.

Наращивание оборонной промышленности США: "Мы должны показать нашим противникам, особенно России и Китаю, что они не могут конкурировать с оборонными возможностями США. Экономика России меньше Техаса".

"Оживление" НАТО. Это предусматривает повышение планки оборонных расходов государств-членов до 3% ВВП.

Создание программы ленд-лиза на 500 млрд долларов для Украины. "Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией", - пишет Помпео.

Снятие всех ограничений на тип оружия, которое Украина может получить и использовать: "Это восстановит позицию силы, Путин поймет, что война должна закончиться. Он столкнется с ростом расходов и отсутствием шансов на дальнейшую выгоду".

По словам Помпео, эти шаги позволят Трампу установить условия сделки: война немедленно прекращается.

"Украина наращивает значительные силы обороны, чтобы Россия никогда больше не нападала. Никто не признает оккупацию Россией и заявленную аннексию любых украинских территорий. Крым демилитаризован. Украина восстанавливается за счет репараций из замороженных резервов центрального банка РФ, а не долларов американских налогоплательщиков. Украина вступает в НАТО как можно быстрее, чтобы все европейские союзники взяли на себя бремя ее защиты", - говорится в колонке.

Напомним, издание Time на днях написало, что в случае победы на выборах президента США Трамп, вероятно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет Киев к заключению "мирного соглашения", которое будет выгодно России.