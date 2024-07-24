Если Трамп станет президентом США, он подтолкнет Украину к "мирному соглашению" в интересах РФ, - Time
В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп, вероятно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет Киев к заключению "мирного соглашения", которое будет выгодно России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TIME.
Как отмечается, официальные лица в Киеве провели месяцы, анализируя возможные последствия победы Трампа для их войны с Россией. Многие опасаются, что его уважительное отношение к автократам, таким как Владимир Путин, и "трансакционный" подход к внешней политике могут обернуться катастрофой для Украины. Но не все их прогнозы "настолько ужасны, как можно было бы ожидать".
"Первые восемь или десять месяцев, то есть весь 2025 год, будут очень тяжелыми (в случае победы Трампа. - Ред.)", - сказал изданию TIME высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.
По его словам, Трамп, скорее всего, сократит военную помощь Украине и подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского принять мирное соглашение, которое будет значительно смещено в пользу России.
Отмечается также, что как и предыдущие президенты США, Трамп также может попытаться перезагрузить отношения с Владимиром Путиным в начале своего срока.
"Но со временем он увидит, что Путину нельзя доверять", - подчеркнул украинский чиновник и добавил, что Трамп со временем поймет, "что Путину плевать на Трампа и его планы. Именно тогда мы начнем видеть некоторые преимущества от Трампа. Он не захочет, чтобы с ним играл Путин".
Издание пишет, что пытаясь убедить Трампа и его будущего вице-президента Джей Ди Венса, украинцы также рассчитывают на поддержку союзников в Европе и американского военно-промышленного комплекса, который может получить огромные прибыли от продолжения производства оружия для нужд ВСУ.
"Они могут объяснить Трампу, почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в "красных" штатах, которые поддерживают республиканцев. Это создает рабочие места и поддерживает экономику", - добавил украинский чиновник.
Напомним, ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бывший глава Белого дома, а ныне кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада, ведь понимает, что "поражение Украины будет огромным поражением для Америки".
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тобто ми тут маємо вмирати 10 років, щоб у американського військового комплексу були прибутки?
Можно на всякий пожарный припрятать пару атакамсов, если вдруг трампон выиграыет и начнет долбиться в десны с пуйлом. Тогда можно будет без всяких сожалений долбануть атакамсами куда надо, а не следовать этим дурацким запретам "туда не стреляйте"
Можна дізнатись це у вас впн чи всеж ви в Польщі?
Можливо штовхатиме до миру,а можливо просто знищіть московію ,як країну,за декілька годин.
Хоча протрампівські боти-магашисти , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Valery Koulga, , , https://censor.net/user/179977, , , , , , , , , , , , - і не таку об'єктивну реальність здатні заперечити. Он, як сере,
- після того, як Обама з Байденом змусили Україну віддати путіну Крим без опору, Трамп прийняв резолюцію, в якій було чітко сказано: Крим - це Україна. Ця резолюція провисіла на сайті Держдепу до приходу Байдена у Білий дім. Першого ж дня президентства Байдена вона зникла.
- Трамп скасував ембарго на постачання летальної зброї в Україну, запроваджене Обамою.
- Трамп за рахунок видобутку американської нафти та угоди з саудитами досяг зниження світової ціни на нафту до 40 дол. за барель, тоді як мінімальна рентабельність видобутку нафти для Росії та Ірану становить 60 дол.
росія і іран просто не мали грошей на війну.
- Трамп єдиний раз затримав фінансову допомогу Україні на кілька днів, що стало приводом для демократів у Конгресі ініціювати щодо нього процедуру імпічменту. У той же час Байден не передав Україні жодного центу протягом майже 4-х місяців з кінця листопада 2023 по середину квітня 2024 року, посилаючись на небажання республіканців у Нижній палаті підтримати його пакет під назвою "Національна безпека США", в якому не було жодних конкретних цифр допомоги Україні, натомість було 10 млрд для хамасу та 5 млрд для мексиканських нелегалів. Та жодного слова про південні кордони. За цю затримку допомоги для України щодо Байдена чомусь не було порушено процедури імпічменту.
- при Трампі армія США проводила з ЗСУ спільні повітряні, морські та сухопутні навчання, американські В52 патрулювали небо над Чорним морем. З приходом Байдена вчення припинилося, патрулювання більше не було.
- Трамп порадив Зеленському розібратися з роллю сина Байдена Хантера в корупційних діях, пов'язаних з фірмою "Буризму". Було відкрито 3 кримінальні справи. Байден відкрито шантажував українське керівництво,
що не дасть 1 млрд. доларів, якщо ген. прокурора Шокін не буде звільнено. Як з'ясувалося, Трамп мав рацію, і Хантера засудив вже американський суд, і він незабаром вирушить до в'язниці.
- при Трампі втрати з українського боку на лінії розмежування зменшилися практично до нуля, жодних нових територій Україна не втратила, жодного широкомасштабного вторгнення з боку росії не було. Трамп пригрозив путіну, що завдасть удару по москві, якщо той спробує розв'язати нову війну, а про ядерну зброю він порадив путіну навіть не заїкатися. Коли Байден став президентом, путін напав на Україну.