Если Трамп станет президентом США, он подтолкнет Украину к "мирному соглашению" в интересах РФ, - Time

В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп, вероятно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет Киев к заключению "мирного соглашения", которое будет выгодно России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TIME.

Как отмечается, официальные лица в Киеве провели месяцы, анализируя возможные последствия победы Трампа для их войны с Россией. Многие опасаются, что его уважительное отношение к автократам, таким как Владимир Путин, и "трансакционный" подход к внешней политике могут обернуться катастрофой для Украины. Но не все их прогнозы "настолько ужасны, как можно было бы ожидать".

"Первые восемь или десять месяцев, то есть весь 2025 год, будут очень тяжелыми (в случае победы Трампа. - Ред.)", - сказал изданию TIME высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

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По его словам, Трамп, скорее всего, сократит военную помощь Украине и подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского принять мирное соглашение, которое будет значительно смещено в пользу России.

Отмечается также, что как и предыдущие президенты США, Трамп также может попытаться перезагрузить отношения с Владимиром Путиным в начале своего срока.

"Но со временем он увидит, что Путину нельзя доверять", - подчеркнул украинский чиновник и добавил, что Трамп со временем поймет, "что Путину плевать на Трампа и его планы. Именно тогда мы начнем видеть некоторые преимущества от Трампа. Он не захочет, чтобы с ним играл Путин".

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Издание пишет, что пытаясь убедить Трампа и его будущего вице-президента Джей Ди Венса, украинцы также рассчитывают на поддержку союзников в Европе и американского военно-промышленного комплекса, который может получить огромные прибыли от продолжения производства оружия для нужд ВСУ.

"Они могут объяснить Трампу, почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в "красных" штатах, которые поддерживают республиканцев. Это создает рабочие места и поддерживает экономику", - добавил украинский чиновник.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бывший глава Белого дома, а ныне кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада, ведь понимает, что "поражение Украины будет огромным поражением для Америки".

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