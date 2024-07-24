РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12238 посетителей онлайн
Новости
8 998 128

Если Трамп станет президентом США, он подтолкнет Украину к "мирному соглашению" в интересах РФ, - Time

Трамп може схиляти Україну до миру в інтересах РФ

В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп, вероятно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет Киев к заключению "мирного соглашения", которое будет выгодно России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TIME.

Как отмечается, официальные лица в Киеве провели месяцы, анализируя возможные последствия победы Трампа для их войны с Россией. Многие опасаются, что его уважительное отношение к автократам, таким как Владимир Путин, и "трансакционный" подход к внешней политике могут обернуться катастрофой для Украины. Но не все их прогнозы "настолько ужасны, как можно было бы ожидать".

"Первые восемь или десять месяцев, то есть весь 2025 год, будут очень тяжелыми (в случае победы Трампа. - Ред.)", - сказал изданию TIME высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Читайте также: Ни один из новоизбранных президентов США не бросит Украину, это уже невозможно, - генерал-майор армии США в отставке Дэвид Л. Грандж

По его словам, Трамп, скорее всего, сократит военную помощь Украине и подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского принять мирное соглашение, которое будет значительно смещено в пользу России.

Отмечается также, что как и предыдущие президенты США, Трамп также может попытаться перезагрузить отношения с Владимиром Путиным в начале своего срока.

"Но со временем он увидит, что Путину нельзя доверять", - подчеркнул украинский чиновник и добавил, что Трамп со временем поймет, "что Путину плевать на Трампа и его планы. Именно тогда мы начнем видеть некоторые преимущества от Трампа. Он не захочет, чтобы с ним играл Путин".

Читайте также: У Трампа нет справедливого решения по Украине, - министр обороны Италии Крозетто

Издание пишет, что пытаясь убедить Трампа и его будущего вице-президента Джей Ди Венса, украинцы также рассчитывают на поддержку союзников в Европе и американского военно-промышленного комплекса, который может получить огромные прибыли от продолжения производства оружия для нужд ВСУ.

"Они могут объяснить Трампу, почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в "красных" штатах, которые поддерживают республиканцев. Это создает рабочие места и поддерживает экономику", - добавил украинский чиновник.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бывший глава Белого дома, а ныне кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада, ведь понимает, что "поражение Украины будет огромным поражением для Америки".

Читайте также: Зеленский о плане Трампа относительно завершения войны "за сутки": Это значит просто остановиться и отдать. Украина никогда на это не пойдет

Автор: 

россия (95372) США (26422) Трамп Дональд (5094) переговоры с Россией (945)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
В интересах окупанта ето не мирная угода а окупация. Или давайте уже Освенцим называйте *Домом примирения*. Идиоты.
показать весь комментарий
24.07.2024 08:58
+13
путін не прийшов в Україну за чотирма зруйнованими областьями,путін прийшов за всією Україною,путін прийшов будувати СССР 2.0 ...З Трампом чи без Україні прийдеться воювати інакше голодомор покажеться дитячою забавою,і тоді думати чи шукати як відновити ЯЗ чи виносити Атомні станції які побудовані навколо Москви і робити з центральної россії один велики Чорнобель
показать весь комментарий
24.07.2024 09:13
+10
У Украины есть единая и законная международно признанная граница. Я не знаю о чем говорят те кто называет границы 91-го года, или границы 22-го года. Или какая будет граница 24-го года. Или кто то вокруг своего дома или села границу обрисовал. Ето продажные проститутки и сепаратисты. У таких людей наверное считается что жена не проститутка если она у дальнобойщиков только берет в рот. Или предлогаете разделить украинцев на подвиды и разрешить каждому охранять свою границу? Ето уже будет не страна и не государство. Как и в случае если мы откажемся от украинцев живущих в крыму и на дамбасе отдав их на растерзание окупантам. Ето просто страшно что тебя сдали. Каждый осознает что его ето государство предаст и сдаст следующим.
показать весь комментарий
24.07.2024 09:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Те,що на ТОТ,але гірше.
показать весь комментарий
24.07.2024 10:43 Ответить
Да, только медленно-медленно.
показать весь комментарий
24.07.2024 11:19 Ответить
й американського військово-промислового комплексу, що може отримати величезні прибутки від продовження виробництва зброї для потреб ЗСУ. "Вони можуть пояснити Трампу, чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в 'червоних' штатах, які підтримують республіканців. Це створює робочі місця і підтримує економіку",

тобто ми тут маємо вмирати 10 років, щоб у американського військового комплексу були прибутки?
показать весь комментарий
24.07.2024 09:46 Ответить
А если Украина не подтолкнется?
Можно на всякий пожарный припрятать пару атакамсов, если вдруг трампон выиграыет и начнет долбиться в десны с пуйлом. Тогда можно будет без всяких сожалений долбануть атакамсами куда надо, а не следовать этим дурацким запретам "туда не стреляйте"
показать весь комментарий
24.07.2024 09:46 Ответить
Євросоюзу вже зара тре готуватися до цього та "затягувати паски". Американцям зі своїм рудим брехуном та популістом похєр; вони далеко, за океаном. Європу (за підтримки косооких комуняк) пуйло дістане на 100%, без варіантів. пуйло та трамп--два брехливих брата-близнюка.
показать весь комментарий
24.07.2024 09:57 Ответить
Ні на які переговори Україна не піде поки не звільнить усі свої території, і ніякий Трамп нікуди не підштовхне, не розводьте кремлівську пропаганду і вороже ІПСО!
показать весь комментарий
24.07.2024 10:11 Ответить
Україна не піде а хтось піде
показать весь комментарий
24.07.2024 13:07 Ответить
Ого як сказали ПОТУЖНО), а ви у тих кому ці території звільняти питали?....
Можна дізнатись це у вас впн чи всеж ви в Польщі?
показать весь комментарий
25.07.2024 02:49 Ответить
Дивлячись на імпульсивність і непередбачуваність все може бути.
Можливо штовхатиме до миру,а можливо просто знищіть московію ,як країну,за декілька годин.
показать весь комментарий
24.07.2024 10:13 Ответить
Як би там не було, а буратінці слід гарно запам'ятати: у разі підписання "миру" з пуйлом народ України його дістане де завгодно та підніме на вила.
показать весь комментарий
24.07.2024 10:26 Ответить
Ну не знаю, після яєць по 17, Чонгара, Маріуполя і тд..... я вже не вірю(
показать весь комментарий
25.07.2024 02:55 Ответить
зескоту знову вішають лапшу.
показать весь комментарий
24.07.2024 10:31 Ответить
Выборы. Много брехни. Надо всегда смотреть к какому лагерю принадлежит орган, печатный.
показать весь комментарий
24.07.2024 11:03 Ответить
бред
показать весь комментарий
24.07.2024 11:17 Ответить
Якщо ротшильдівські редактори ще рік тому малювали, що Байдена замінять жінкою, то це означає, що вони весь цей цирк проектують наперед. Ротшильди із Лондон Сіті проектують американський цирк.
показать весь комментарий
24.07.2024 11:37 Ответить
А оскільки американський цирк є інтегральною частиною світового, то клоуни на сцені це ретельно спроектований тіньовими мізками перфоманс.
показать весь комментарий
24.07.2024 11:45 Ответить
Time завжди вирізнялось своєю об'єктивністю.
Хоча протрампівські боти-магашисти , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Valery Koulga, , , https://censor.net/user/179977, , , , , , , , , , , , - і не таку об'єктивну реальність здатні заперечити. Он, як сере,
показать весь комментарий
24.07.2024 11:45 Ответить
Ще зовсім недавно і неодноразово тут на Цензорі всі обливали брудом Тайм за замовн статті проти України.
показать весь комментарий
24.07.2024 12:27 Ответить
не за редакційні статті (як оця); а за блоги в ній - там, буває, зовсім маргінали-неадеквати насеруть.
показать весь комментарий
24.07.2024 12:32 Ответить
Трампофобія на марші. Чомусь ніхто не боїться марксистки Харріс, яка продовжить політику Байдена в ще більш збоченому вигляді, що обов'язково призведе до ще більшого краху економіки США, до ще більшого зростання злочинності та до втрати статусу Америки як єдиної наддержави з усіма наслідками для всього світу і, насамперед, для України. Я хочу нагадати, що Трамп уже був одного разу президентом США і нічого поганого для України не зробив. А гарного зробив багато. Ось приклади:
- після того, як Обама з Байденом змусили Україну віддати путіну Крим без опору, Трамп прийняв резолюцію, в якій було чітко сказано: Крим - це Україна. Ця резолюція провисіла на сайті Держдепу до приходу Байдена у Білий дім. Першого ж дня президентства Байдена вона зникла.
- Трамп скасував ембарго на постачання летальної зброї в Україну, запроваджене Обамою.
- Трамп за рахунок видобутку американської нафти та угоди з саудитами досяг зниження світової ціни на нафту до 40 дол. за барель, тоді як мінімальна рентабельність видобутку нафти для Росії та Ірану становить 60 дол.
росія і іран просто не мали грошей на війну.
- Трамп єдиний раз затримав фінансову допомогу Україні на кілька днів, що стало приводом для демократів у Конгресі ініціювати щодо нього процедуру імпічменту. У той же час Байден не передав Україні жодного центу протягом майже 4-х місяців з кінця листопада 2023 по середину квітня 2024 року, посилаючись на небажання республіканців у Нижній палаті підтримати його пакет під назвою "Національна безпека США", в якому не було жодних конкретних цифр допомоги Україні, натомість було 10 млрд для хамасу та 5 млрд для мексиканських нелегалів. Та жодного слова про південні кордони. За цю затримку допомоги для України щодо Байдена чомусь не було порушено процедури імпічменту.
- при Трампі армія США проводила з ЗСУ спільні повітряні, морські та сухопутні навчання, американські В52 патрулювали небо над Чорним морем. З приходом Байдена вчення припинилося, патрулювання більше не було.
- Трамп порадив Зеленському розібратися з роллю сина Байдена Хантера в корупційних діях, пов'язаних з фірмою "Буризму". Було відкрито 3 кримінальні справи. Байден відкрито шантажував українське керівництво,
що не дасть 1 млрд. доларів, якщо ген. прокурора Шокін не буде звільнено. Як з'ясувалося, Трамп мав рацію, і Хантера засудив вже американський суд, і він незабаром вирушить до в'язниці.
- при Трампі втрати з українського боку на лінії розмежування зменшилися практично до нуля, жодних нових територій Україна не втратила, жодного широкомасштабного вторгнення з боку росії не було. Трамп пригрозив путіну, що завдасть удару по москві, якщо той спробує розв'язати нову війну, а про ядерну зброю він порадив путіну навіть не заїкатися. Коли Байден став президентом, путін напав на Україну.
показать весь комментарий
24.07.2024 11:50 Ответить
Ніхто тут Харіс президентом не обере. Вона не дуже розумна і її ніхто тут не поважає. Чотири роки про неї навіть не чули.
показать весь комментарий
24.07.2024 12:26 Ответить
Брехня. Коли Times
показать весь комментарий
24.07.2024 12:24 Ответить
Як легко на іншому континенті розмірковувати що спочатку просто зв'яжуть руки а десь через рік зрозуміють що це погана ідея. Ой який молодець, він стане нам другом після того як нам знищать все що ще залишилось.
показать весь комментарий
24.07.2024 12:32 Ответить
в інтересах расії - так це не мирна угода, а масове добровільне самогубство. В більшості країн за доведення до самогубства є кримінальна стаття
показать весь комментарий
24.07.2024 12:42 Ответить
Похрен кто победит, после выборов Украину переложат на плечи европейцев, обоснование предельно простое, Украина это Европа, вот и разбирайтесь со своим европейским конфликтом.
показать весь комментарий
24.07.2024 12:49 Ответить
Ніт , не стане трамп президентом США...перший пішов... маск відмовився платити шомісяця 45 лімонів на компанію трампа ...
показать весь комментарий
24.07.2024 17:30 Ответить
ви що несете? Як підмінити слово "спростував" на "відмовився"?
показать весь комментарий
25.07.2024 03:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 