Якщо Трамп стане президентом США, він підштовхне Україну до "мирної угоди" в інтересах РФ, - Time

У разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп, імовірно, скоротить військову допомогу Україні та підштовхне Київ до укладення "мирної угоди", яка буде вигідна Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TIME.

Як зазначається, офіційні особи в Києві провели місяці, аналізуючи можливі наслідки перемоги Трампа для їхньої війни з Росією. Багато хто побоюється, що його шанобливе ставлення до автократів, таких як Володимир Путін, і "трансакційний" підхід до зовнішньої політики можуть обернутися катастрофою для України. Але не всі їхні прогнози "настільки жахливі, як можна було б очікувати".

"Перші вісім чи десять місяців, тобто весь 2025 рік, будуть дуже важкими (у разі перемоги Трампа - ред.)", - сказав виданню TIME високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

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За його словами, Трамп, швидше за все, скоротить військову допомогу Україні та підштовхне президента України Володимира Зеленського прийняти мирну угоду, яка буде значно зміщена на користь Росії.

Зазначається також, що як і попередні президенти США, Трамп також може спробувати перезавантажити відносини із Володимиром Путіним на початку свого терміну.

"Але з часом він побачить, що Путіну не можна довіряти", - наголосив український чиновник і додав, що Трамп з часом зрозуміє, "що Путіну начхати на Трампа та його плани. Саме тоді ми почнемо бачити деякі переваги від Трампа. Він не захоче, щоб з ним грав Путін".

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Видання пише, що намагаючись переконати Трампа і його майбутнього віцепрезидент Джей Ді Венса, українці також розраховують на підтримку союзників у Європі й американського військово-промислового комплексу, що може отримати величезні прибутки від продовження виробництва зброї для потреб ЗСУ.

"Вони можуть пояснити Трампу, чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в 'червоних' штатах, які підтримують республіканців. Це створює робочі місця і підтримує економіку", - додав український чиновник.

Нагадаємо, раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що колишній глава Білого дому, а нині кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України й Заходу, адже розуміє, що "поразка України буде величезною поразкою для Америки".

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