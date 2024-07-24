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Якщо Трамп стане президентом США, він підштовхне Україну до "мирної угоди" в інтересах РФ, - Time

Трамп може схиляти Україну до миру в інтересах РФ

У разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп, імовірно, скоротить військову допомогу Україні та підштовхне Київ до укладення "мирної угоди", яка буде вигідна Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TIME.

Як зазначається, офіційні особи в Києві провели місяці, аналізуючи можливі наслідки перемоги Трампа для їхньої війни з Росією. Багато хто побоюється, що його шанобливе ставлення до автократів, таких як Володимир Путін, і "трансакційний" підхід до зовнішньої політики можуть обернутися катастрофою для України. Але не всі їхні прогнози "настільки жахливі, як можна було б очікувати".

"Перші вісім чи десять місяців, тобто весь 2025 рік, будуть дуже важкими (у разі перемоги Трампа - ред.)", - сказав виданню TIME високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жоден з новообраних президентів США не покине Україну, це вже неможливо, - генерал-майор армії США у відставці Девід Л. Грандж

За його словами, Трамп, швидше за все, скоротить військову допомогу Україні та підштовхне президента України Володимира Зеленського прийняти мирну угоду, яка буде значно зміщена на користь Росії.

Зазначається також, що як і попередні президенти США, Трамп також може спробувати перезавантажити відносини із Володимиром Путіним на початку свого терміну.

"Але з часом він побачить, що Путіну не можна довіряти", - наголосив український чиновник і додав, що Трамп з часом зрозуміє, "що Путіну начхати на Трампа та його плани. Саме тоді ми почнемо бачити деякі переваги від Трампа. Він не захоче, щоб з ним грав Путін".

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Видання пише, що намагаючись переконати Трампа і його майбутнього віцепрезидент Джей Ді Венса, українці також розраховують на підтримку союзників у Європі й американського військово-промислового комплексу, що може отримати величезні прибутки від продовження виробництва зброї для потреб ЗСУ.

"Вони можуть пояснити Трампу, чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в 'червоних' штатах, які підтримують республіканців. Це створює робочі місця і підтримує економіку", - додав український чиновник.

Нагадаємо, раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що колишній глава Білого дому, а нині кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України й Заходу, адже розуміє, що "поразка України буде величезною поразкою для Америки".

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Автор: 

росія (64969) США (22590) Трамп Дональд (5526) переговори з Росією (1064)


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Топ коментарі
+26
В интересах окупанта ето не мирная угода а окупация. Или давайте уже Освенцим называйте *Домом примирения*. Идиоты.
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24.07.2024 08:58
+13
путін не прийшов в Україну за чотирма зруйнованими областьями,путін прийшов за всією Україною,путін прийшов будувати СССР 2.0 ...З Трампом чи без Україні прийдеться воювати інакше голодомор покажеться дитячою забавою,і тоді думати чи шукати як відновити ЯЗ чи виносити Атомні станції які побудовані навколо Москви і робити з центральної россії один велики Чорнобель
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24.07.2024 09:13
+10
У Украины есть единая и законная международно признанная граница. Я не знаю о чем говорят те кто называет границы 91-го года, или границы 22-го года. Или какая будет граница 24-го года. Или кто то вокруг своего дома или села границу обрисовал. Ето продажные проститутки и сепаратисты. У таких людей наверное считается что жена не проститутка если она у дальнобойщиков только берет в рот. Или предлогаете разделить украинцев на подвиды и разрешить каждому охранять свою границу? Ето уже будет не страна и не государство. Как и в случае если мы откажемся от украинцев живущих в крыму и на дамбасе отдав их на растерзание окупантам. Ето просто страшно что тебя сдали. Каждый осознает что его ето государство предаст и сдаст следующим.
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24.07.2024 09:19
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Те,що на ТОТ,але гірше.
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24.07.2024 10:43 Відповісти
Да, только медленно-медленно.
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24.07.2024 11:19 Відповісти
й американського військово-промислового комплексу, що може отримати величезні прибутки від продовження виробництва зброї для потреб ЗСУ. "Вони можуть пояснити Трампу, чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в 'червоних' штатах, які підтримують республіканців. Це створює робочі місця і підтримує економіку",

тобто ми тут маємо вмирати 10 років, щоб у американського військового комплексу були прибутки?
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24.07.2024 09:46 Відповісти
А если Украина не подтолкнется?
Можно на всякий пожарный припрятать пару атакамсов, если вдруг трампон выиграыет и начнет долбиться в десны с пуйлом. Тогда можно будет без всяких сожалений долбануть атакамсами куда надо, а не следовать этим дурацким запретам "туда не стреляйте"
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24.07.2024 09:46 Відповісти
Євросоюзу вже зара тре готуватися до цього та "затягувати паски". Американцям зі своїм рудим брехуном та популістом похєр; вони далеко, за океаном. Європу (за підтримки косооких комуняк) пуйло дістане на 100%, без варіантів. пуйло та трамп--два брехливих брата-близнюка.
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24.07.2024 09:57 Відповісти
Ні на які переговори Україна не піде поки не звільнить усі свої території, і ніякий Трамп нікуди не підштовхне, не розводьте кремлівську пропаганду і вороже ІПСО!
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24.07.2024 10:11 Відповісти
Україна не піде а хтось піде
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24.07.2024 13:07 Відповісти
Ого як сказали ПОТУЖНО), а ви у тих кому ці території звільняти питали?....
Можна дізнатись це у вас впн чи всеж ви в Польщі?
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25.07.2024 02:49 Відповісти
Дивлячись на імпульсивність і непередбачуваність все може бути.
Можливо штовхатиме до миру,а можливо просто знищіть московію ,як країну,за декілька годин.
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24.07.2024 10:13 Відповісти
Як би там не було, а буратінці слід гарно запам'ятати: у разі підписання "миру" з пуйлом народ України його дістане де завгодно та підніме на вила.
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24.07.2024 10:26 Відповісти
Ну не знаю, після яєць по 17, Чонгара, Маріуполя і тд..... я вже не вірю(
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25.07.2024 02:55 Відповісти
зескоту знову вішають лапшу.
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24.07.2024 10:31 Відповісти
Выборы. Много брехни. Надо всегда смотреть к какому лагерю принадлежит орган, печатный.
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24.07.2024 11:03 Відповісти
бред
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24.07.2024 11:17 Відповісти
Якщо ротшильдівські редактори ще рік тому малювали, що Байдена замінять жінкою, то це означає, що вони весь цей цирк проектують наперед. Ротшильди із Лондон Сіті проектують американський цирк.
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24.07.2024 11:37 Відповісти
А оскільки американський цирк є інтегральною частиною світового, то клоуни на сцені це ретельно спроектований тіньовими мізками перфоманс.
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24.07.2024 11:45 Відповісти
Time завжди вирізнялось своєю об'єктивністю.
Хоча протрампівські боти-магашисти , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Valery Koulga, , , https://censor.net/user/179977, , , , , , , , , , , , - і не таку об'єктивну реальність здатні заперечити. Он, як сере,
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24.07.2024 11:45 Відповісти
Ще зовсім недавно і неодноразово тут на Цензорі всі обливали брудом Тайм за замовн статті проти України.
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24.07.2024 12:27 Відповісти
не за редакційні статті (як оця); а за блоги в ній - там, буває, зовсім маргінали-неадеквати насеруть.
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24.07.2024 12:32 Відповісти
Трампофобія на марші. Чомусь ніхто не боїться марксистки Харріс, яка продовжить політику Байдена в ще більш збоченому вигляді, що обов'язково призведе до ще більшого краху економіки США, до ще більшого зростання злочинності та до втрати статусу Америки як єдиної наддержави з усіма наслідками для всього світу і, насамперед, для України. Я хочу нагадати, що Трамп уже був одного разу президентом США і нічого поганого для України не зробив. А гарного зробив багато. Ось приклади:
- після того, як Обама з Байденом змусили Україну віддати путіну Крим без опору, Трамп прийняв резолюцію, в якій було чітко сказано: Крим - це Україна. Ця резолюція провисіла на сайті Держдепу до приходу Байдена у Білий дім. Першого ж дня президентства Байдена вона зникла.
- Трамп скасував ембарго на постачання летальної зброї в Україну, запроваджене Обамою.
- Трамп за рахунок видобутку американської нафти та угоди з саудитами досяг зниження світової ціни на нафту до 40 дол. за барель, тоді як мінімальна рентабельність видобутку нафти для Росії та Ірану становить 60 дол.
росія і іран просто не мали грошей на війну.
- Трамп єдиний раз затримав фінансову допомогу Україні на кілька днів, що стало приводом для демократів у Конгресі ініціювати щодо нього процедуру імпічменту. У той же час Байден не передав Україні жодного центу протягом майже 4-х місяців з кінця листопада 2023 по середину квітня 2024 року, посилаючись на небажання республіканців у Нижній палаті підтримати його пакет під назвою "Національна безпека США", в якому не було жодних конкретних цифр допомоги Україні, натомість було 10 млрд для хамасу та 5 млрд для мексиканських нелегалів. Та жодного слова про південні кордони. За цю затримку допомоги для України щодо Байдена чомусь не було порушено процедури імпічменту.
- при Трампі армія США проводила з ЗСУ спільні повітряні, морські та сухопутні навчання, американські В52 патрулювали небо над Чорним морем. З приходом Байдена вчення припинилося, патрулювання більше не було.
- Трамп порадив Зеленському розібратися з роллю сина Байдена Хантера в корупційних діях, пов'язаних з фірмою "Буризму". Було відкрито 3 кримінальні справи. Байден відкрито шантажував українське керівництво,
що не дасть 1 млрд. доларів, якщо ген. прокурора Шокін не буде звільнено. Як з'ясувалося, Трамп мав рацію, і Хантера засудив вже американський суд, і він незабаром вирушить до в'язниці.
- при Трампі втрати з українського боку на лінії розмежування зменшилися практично до нуля, жодних нових територій Україна не втратила, жодного широкомасштабного вторгнення з боку росії не було. Трамп пригрозив путіну, що завдасть удару по москві, якщо той спробує розв'язати нову війну, а про ядерну зброю він порадив путіну навіть не заїкатися. Коли Байден став президентом, путін напав на Україну.
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24.07.2024 11:50 Відповісти
Ніхто тут Харіс президентом не обере. Вона не дуже розумна і її ніхто тут не поважає. Чотири роки про неї навіть не чули.
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24.07.2024 12:26 Відповісти
Брехня. Коли Times
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24.07.2024 12:24 Відповісти
Як легко на іншому континенті розмірковувати що спочатку просто зв'яжуть руки а десь через рік зрозуміють що це погана ідея. Ой який молодець, він стане нам другом після того як нам знищать все що ще залишилось.
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24.07.2024 12:32 Відповісти
в інтересах расії - так це не мирна угода, а масове добровільне самогубство. В більшості країн за доведення до самогубства є кримінальна стаття
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24.07.2024 12:42 Відповісти
Похрен кто победит, после выборов Украину переложат на плечи европейцев, обоснование предельно простое, Украина это Европа, вот и разбирайтесь со своим европейским конфликтом.
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24.07.2024 12:49 Відповісти
Ніт , не стане трамп президентом США...перший пішов... маск відмовився платити шомісяця 45 лімонів на компанію трампа ...
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24.07.2024 17:30 Відповісти
ви що несете? Як підмінити слово "спростував" на "відмовився"?
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25.07.2024 03:00 Відповісти
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