Якщо Трамп стане президентом США, він підштовхне Україну до "мирної угоди" в інтересах РФ, - Time
У разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп, імовірно, скоротить військову допомогу Україні та підштовхне Київ до укладення "мирної угоди", яка буде вигідна Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TIME.
Як зазначається, офіційні особи в Києві провели місяці, аналізуючи можливі наслідки перемоги Трампа для їхньої війни з Росією. Багато хто побоюється, що його шанобливе ставлення до автократів, таких як Володимир Путін, і "трансакційний" підхід до зовнішньої політики можуть обернутися катастрофою для України. Але не всі їхні прогнози "настільки жахливі, як можна було б очікувати".
"Перші вісім чи десять місяців, тобто весь 2025 рік, будуть дуже важкими (у разі перемоги Трампа - ред.)", - сказав виданню TIME високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.
За його словами, Трамп, швидше за все, скоротить військову допомогу Україні та підштовхне президента України Володимира Зеленського прийняти мирну угоду, яка буде значно зміщена на користь Росії.
Зазначається також, що як і попередні президенти США, Трамп також може спробувати перезавантажити відносини із Володимиром Путіним на початку свого терміну.
"Але з часом він побачить, що Путіну не можна довіряти", - наголосив український чиновник і додав, що Трамп з часом зрозуміє, "що Путіну начхати на Трампа та його плани. Саме тоді ми почнемо бачити деякі переваги від Трампа. Він не захоче, щоб з ним грав Путін".
Видання пише, що намагаючись переконати Трампа і його майбутнього віцепрезидент Джей Ді Венса, українці також розраховують на підтримку союзників у Європі й американського військово-промислового комплексу, що може отримати величезні прибутки від продовження виробництва зброї для потреб ЗСУ.
"Вони можуть пояснити Трампу, чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в 'червоних' штатах, які підтримують республіканців. Це створює робочі місця і підтримує економіку", - додав український чиновник.
Нагадаємо, раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що колишній глава Білого дому, а нині кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України й Заходу, адже розуміє, що "поразка України буде величезною поразкою для Америки".
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тобто ми тут маємо вмирати 10 років, щоб у американського військового комплексу були прибутки?
Можно на всякий пожарный припрятать пару атакамсов, если вдруг трампон выиграыет и начнет долбиться в десны с пуйлом. Тогда можно будет без всяких сожалений долбануть атакамсами куда надо, а не следовать этим дурацким запретам "туда не стреляйте"
Можна дізнатись це у вас впн чи всеж ви в Польщі?
Можливо штовхатиме до миру,а можливо просто знищіть московію ,як країну,за декілька годин.
Хоча протрампівські боти-магашисти , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Valery Koulga, , , https://censor.net/user/179977, , , , , , , , , , , , - і не таку об'єктивну реальність здатні заперечити. Он, як сере,
- після того, як Обама з Байденом змусили Україну віддати путіну Крим без опору, Трамп прийняв резолюцію, в якій було чітко сказано: Крим - це Україна. Ця резолюція провисіла на сайті Держдепу до приходу Байдена у Білий дім. Першого ж дня президентства Байдена вона зникла.
- Трамп скасував ембарго на постачання летальної зброї в Україну, запроваджене Обамою.
- Трамп за рахунок видобутку американської нафти та угоди з саудитами досяг зниження світової ціни на нафту до 40 дол. за барель, тоді як мінімальна рентабельність видобутку нафти для Росії та Ірану становить 60 дол.
росія і іран просто не мали грошей на війну.
- Трамп єдиний раз затримав фінансову допомогу Україні на кілька днів, що стало приводом для демократів у Конгресі ініціювати щодо нього процедуру імпічменту. У той же час Байден не передав Україні жодного центу протягом майже 4-х місяців з кінця листопада 2023 по середину квітня 2024 року, посилаючись на небажання республіканців у Нижній палаті підтримати його пакет під назвою "Національна безпека США", в якому не було жодних конкретних цифр допомоги Україні, натомість було 10 млрд для хамасу та 5 млрд для мексиканських нелегалів. Та жодного слова про південні кордони. За цю затримку допомоги для України щодо Байдена чомусь не було порушено процедури імпічменту.
- при Трампі армія США проводила з ЗСУ спільні повітряні, морські та сухопутні навчання, американські В52 патрулювали небо над Чорним морем. З приходом Байдена вчення припинилося, патрулювання більше не було.
- Трамп порадив Зеленському розібратися з роллю сина Байдена Хантера в корупційних діях, пов'язаних з фірмою "Буризму". Було відкрито 3 кримінальні справи. Байден відкрито шантажував українське керівництво,
що не дасть 1 млрд. доларів, якщо ген. прокурора Шокін не буде звільнено. Як з'ясувалося, Трамп мав рацію, і Хантера засудив вже американський суд, і він незабаром вирушить до в'язниці.
- при Трампі втрати з українського боку на лінії розмежування зменшилися практично до нуля, жодних нових територій Україна не втратила, жодного широкомасштабного вторгнення з боку росії не було. Трамп пригрозив путіну, що завдасть удару по москві, якщо той спробує розв'язати нову війну, а про ядерну зброю він порадив путіну навіть не заїкатися. Коли Байден став президентом, путін напав на Україну.