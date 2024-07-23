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Ни один из новоизбранных президентов США не бросит Украину, это уже невозможно, - генерал-майор армии США в отставке Дэвид Л. Грандж

Генерал-майор армії США у відставці Девід Л. Грандж

Вариант развития событий, когда Россия может завоевать всю территорию Украины, сейчас невозможен. Этого никто не допустит. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы продолжить поддержку Украины.

Об этом заявил генерал-майор армии США в отставке Дэвид Л. Грандж в интервью NV.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Существует много спекуляций относительно того, будет ли новый президент США - будь то кандидат от демократов или Трамп - поддерживать Украину. Оба кандидата будут это делать. Если говорить о Трампе, то он заинтересован в поддержке Украины. Это прагматика, ведь Украина имеет стратегически важные с точки зрения геополитики расположение и ресурсы, и сейчас является союзником США", - отметил он.

По его мнению, Трамп может быть жестче в отношении России, чем Байден, поскольку он будет стремиться не просто защитить территориальную ценность и суверенитет Украины, он рассматривает это как выгоду для интересов США.

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Грандж также отметил, что Украина должна сделать все, чтобы добиться мира на собственных условиях, иначе угроза со стороны России и дальше будет продолжаться, и Украина не сможет нормально развиваться.

"Конечно, у США сейчас много вопросов и проблем, которые они как государство-мировой лидер сейчас решают. Это и вопрос Израиля, и Тайваня, и южных границ США - всем нужно помогать. Но вопрос Украины - это проблема, которую ни один из новоизбранных президентов точно не покинет, это уже невозможно", - подчеркнул он.

Генерал-майор армии США в отставке добавил, что сейчас необходимо влиять на Россию всеми возможными способами, работая в разных направлениях: дипломатия, информационная война, разведка, кибербезопасность, военный аспект и экономика.

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Автор: 

выборы (24722) США (26409) помощь и поддержка (865) Трамп Дональд (5089)


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Топ комментарии
+7
"As long as it takes" залишиться. Тобто далі по крапельці по крапельці із забороною бити по росії.
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23.07.2024 15:39
+5
Хотілося б вірити. Але піврічне зволікання з допомогою та фінальне голосування, в якому половина респів не підтримала допомогу Україні, якось не надихають.
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23.07.2024 15:37
+5
ага пам'ятаємо шість місяців якими скористалися кацапи і саме через те досі не можемо зупинити їх на сході,адже вони набрали динаміку..Все це наслідки піврічної тяганини з допомогою Україні
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23.07.2024 15:40
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Правила форума Совет форумчан
Хотілося б вірити. Але піврічне зволікання з допомогою та фінальне голосування, в якому половина респів не підтримала допомогу Україні, якось не надихають.
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23.07.2024 15:37 Ответить
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Цифровий слід про 61млрд, вказує що закон до 13 лютого 2024 знаходився в Сенаті
В Сенаті більшість у демократів

Зараз повноваження надані, гроші 61млрд виділені, виконувати ніхто не заважає
за 3 місяці надано PDA на 1.4млрд
через 2 місяці, закінчується фінансовий рік, та частина грошей може згоріти

P.S.
75й саміт НАТО, ювілей, обіцяно (не надано) 1 батарея патріот, та 225млн PDA допомоги.
Потужно...
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23.07.2024 15:57 Ответить
1. Був у Сенаті, бо твій Джонсон обіцяв зарубати його, коли він надійде до нижньої палати.

2. Чому половина твоїх проти допомоги Україні?
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23.07.2024 16:02 Ответить
1. Коли надійшов, то він не зарубав
навпаки вніс зміни на користь України
- вимогу розробити план перемоги України
- вимога надати далекобійні ракети атакамс для перемоги України
- окремий закон, про конфіскацію російських активів на користь України

Чому демократи, не можуть вимовити "перемога України"?
А виконавча влада, не виконала вимогу закона "розробити план перемоги України"?

2. Тому що демократія, кожний голосує по своїй волі на відміну від демократичної партії.
Факт, що обидви партії набрали достатнью кількість голосів

Де допомога на 61млрд?
Президент збирається уходити, хто буде виконувати?
Чи президенту знову хтось заважає виконувати закони?
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23.07.2024 16:26 Ответить
1. Надійшов, коли Трамп дозволив голосувати.

2. "Факт, що обидви партії набрали достатнью кількість голосів" Ага, демократи майже 100%, твої 50%, але твої молодці. Смішно.
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23.07.2024 17:14 Ответить
Ок - дозволив, молодець

100% демократів молодці
50% республіканців молодці

Де допомога на 61млрд?
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23.07.2024 17:23 Ответить
Новини з фронту читайте.
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23.07.2024 17:34 Ответить
СЕРЕДА, 24 ЛИПНЯ 2024, 00:16
DeepState: Росіяни окупували Піщане

Вже пройшло 3 місяці, як виділена допомога в 61млрд
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24.07.2024 09:59 Ответить
"As long as it takes" залишиться. Тобто далі по крапельці по крапельці із забороною бити по росії.
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23.07.2024 15:39 Ответить
ага пам'ятаємо шість місяців якими скористалися кацапи і саме через те досі не можемо зупинити їх на сході,адже вони набрали динаміку..Все це наслідки піврічної тяганини з допомогою Україні
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23.07.2024 15:40 Ответить
Та ми вже бачили, як і без покидання можна на півроку перекрити кисень.
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23.07.2024 15:41 Ответить
Як це не покинуть якщо вони не тут. Може не дадуть відступити?
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23.07.2024 15:49 Ответить
Ще один генерал на пенсії з ,, позитивом"! Якщо ,,гомеопатію" взагалі можна назвати ,,допомогою"!
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23.07.2024 15:57 Ответить
Будуть воювати до повного вичерпання чоловічків?
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23.07.2024 16:13 Ответить
Не верю. Генералы США в своём большинстве - относительно умные люди, а понять, что в голове Трампа и его электората могут только ещё большие идиоты..
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23.07.2024 16:14 Ответить
Допомога буде дієвою.коли влада США буде все робити,щоб не в якому разі не сталося,щоб буть яка теріторрія України не стала для нелюдій,гвалтевників,злочинців,міжнародних злочинців та рашизму, - найгіршому злу для всього людства.В іншому разі це буде зрада!!!
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23.07.2024 16:24 Ответить
Черговий піарник у передвиборчій кампанії рудого піараста.
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23.07.2024 16:37 Ответить
Наївний, ситий сітізен, вони ще не готові до розуміння, що вони програли гібридну війну з ******... Ще й як може покинути, у нас Лідор ********** закони покинув і похерив всього за два роки.
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23.07.2024 16:49 Ответить
Екси - Ви такі супер-пупер, що я вже десь за орбітою Місяця. Чому Ви це не говорите (і не робите) до того, як стаєте Ексами? Це прямо як міський голова (президент, депутат), який програв попередні вибори розповідає, що б він зробив, якщо б знову виграв. ІМХО
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23.07.2024 17:16 Ответить
Так і Байден нас не кидав, просто допомога заморозилася на півроку. За ці півроку кацапи вибили енергетику і поперли на фронтах. Так що не в президентові справа - допомога і з президентом може заморозитися - на невизначений строк.
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23.07.2024 17:30 Ответить
Як швидко пам'ять у рибок гуппі зникає.
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23.07.2024 17:35 Ответить
І зараз особливо не спішить щось надавати, перед підписанням закону про допомогу пафосно заявляв що більшість зброї уже в Європі тільки проголосуйте... і що проголосували.... щось на початку а потімяк тільки орків зупинили трохи.... знову по каплях тикає
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23.07.2024 18:39 Ответить
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Ось PDA

За жовтень-грудень 2023 надано 1.2млрд
Після прийняття допомоги на 61млрд, за травень-липень надано 1.275млрд
Два періоди по 3 місяці, без пакета та з пакетом на 61млрд - суми майже однакові

Якщо в 2023 році, вважати заморозкою, тоді зараз виходить теж заморозка.
Тоді це вірно "допомога і з президентом може заморозитися - на невизначений строк." завдяки президентові.

P.S.
1.2млрд 2023 року, це те що не надали згідно закона до 1 жовтня 2023,
та через завищення цін на 8.1млрд
Станом на сьогодні залишок PDA 2023 року складає, 5.1млрд
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23.07.2024 19:16 Ответить
Погано що він у відставці, а то, можна було б вірити.
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23.07.2024 18:22 Ответить
У відставці вони всі як один кажуть правильні речі. А коли при владі, то в кущах сидять.
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23.07.2024 20:00 Ответить
ми всі у це віримо, пане генерал, то ж можно нам за це уїбати однією ракетою по АБ Халіно, бо КАБи заїбали?
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23.07.2024 18:49 Ответить
Американські гомеопати.
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23.07.2024 20:07 Ответить
Жоден з новообраних президентів США не покине Україну, це вже неможливо

Тобто, ляже у нашу українську земельку?
(сякається розчулено)
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23.07.2024 22:40 Ответить
 
 