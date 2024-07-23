Ни один из новоизбранных президентов США не бросит Украину, это уже невозможно, - генерал-майор армии США в отставке Дэвид Л. Грандж
Вариант развития событий, когда Россия может завоевать всю территорию Украины, сейчас невозможен. Этого никто не допустит. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы продолжить поддержку Украины.
Об этом заявил генерал-майор армии США в отставке Дэвид Л. Грандж в интервью NV.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
Существует много спекуляций относительно того, будет ли новый президент США - будь то кандидат от демократов или Трамп - поддерживать Украину. Оба кандидата будут это делать. Если говорить о Трампе, то он заинтересован в поддержке Украины. Это прагматика, ведь Украина имеет стратегически важные с точки зрения геополитики расположение и ресурсы, и сейчас является союзником США", - отметил он.
По его мнению, Трамп может быть жестче в отношении России, чем Байден, поскольку он будет стремиться не просто защитить территориальную ценность и суверенитет Украины, он рассматривает это как выгоду для интересов США.
Грандж также отметил, что Украина должна сделать все, чтобы добиться мира на собственных условиях, иначе угроза со стороны России и дальше будет продолжаться, и Украина не сможет нормально развиваться.
"Конечно, у США сейчас много вопросов и проблем, которые они как государство-мировой лидер сейчас решают. Это и вопрос Израиля, и Тайваня, и южных границ США - всем нужно помогать. Но вопрос Украины - это проблема, которую ни один из новоизбранных президентов точно не покинет, это уже невозможно", - подчеркнул он.
Генерал-майор армии США в отставке добавил, что сейчас необходимо влиять на Россию всеми возможными способами, работая в разных направлениях: дипломатия, информационная война, разведка, кибербезопасность, военный аспект и экономика.
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В Сенаті більшість у демократів
Зараз повноваження надані, гроші 61млрд виділені, виконувати ніхто не заважає
за 3 місяці надано PDA на 1.4млрд
через 2 місяці, закінчується фінансовий рік, та частина грошей може згоріти
P.S.
75й саміт НАТО, ювілей, обіцяно (не надано) 1 батарея патріот, та 225млн PDA допомоги.
Потужно...
2. Чому половина твоїх проти допомоги Україні?
навпаки вніс зміни на користь України
- вимогу розробити план перемоги України
- вимога надати далекобійні ракети атакамс для перемоги України
- окремий закон, про конфіскацію російських активів на користь України
Чому демократи, не можуть вимовити "перемога України"?
А виконавча влада, не виконала вимогу закона "розробити план перемоги України"?
2. Тому що демократія, кожний голосує по своїй волі на відміну від демократичної партії.
Факт, що обидви партії набрали достатнью кількість голосів
Де допомога на 61млрд?
Президент збирається уходити, хто буде виконувати?
Чи президенту знову хтось заважає виконувати закони?
2. "Факт, що обидви партії набрали достатнью кількість голосів" Ага, демократи майже 100%, твої 50%, але твої молодці. Смішно.
100% демократів молодці
50% республіканців молодці
Де допомога на 61млрд?
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Вже пройшло 3 місяці, як виділена допомога в 61млрд
За жовтень-грудень 2023 надано 1.2млрд
Після прийняття допомоги на 61млрд, за травень-липень надано 1.275млрд
Два періоди по 3 місяці, без пакета та з пакетом на 61млрд - суми майже однакові
Якщо в 2023 році, вважати заморозкою, тоді зараз виходить теж заморозка.
Тоді це вірно "допомога і з президентом може заморозитися - на невизначений строк." завдяки президентові.
P.S.
1.2млрд 2023 року, це те що не надали згідно закона до 1 жовтня 2023,
та через завищення цін на 8.1млрд
Станом на сьогодні залишок PDA 2023 року складає, 5.1млрд
Тобто, ляже у нашу українську земельку?
(сякається розчулено)