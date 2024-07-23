Ни один из новоизбранных президентов США не бросит Украину, это уже невозможно, - генерал-майор армии США в отставке Дэвид Л. Грандж

Вариант развития событий, когда Россия может завоевать всю территорию Украины, сейчас невозможен. Этого никто не допустит. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы продолжить поддержку Украины.

Об этом заявил генерал-майор армии США в отставке Дэвид Л. Грандж в интервью NV.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Существует много спекуляций относительно того, будет ли новый президент США - будь то кандидат от демократов или Трамп - поддерживать Украину. Оба кандидата будут это делать. Если говорить о Трампе, то он заинтересован в поддержке Украины. Это прагматика, ведь Украина имеет стратегически важные с точки зрения геополитики расположение и ресурсы, и сейчас является союзником США", - отметил он.

По его мнению, Трамп может быть жестче в отношении России, чем Байден, поскольку он будет стремиться не просто защитить территориальную ценность и суверенитет Украины, он рассматривает это как выгоду для интересов США.

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Грандж также отметил, что Украина должна сделать все, чтобы добиться мира на собственных условиях, иначе угроза со стороны России и дальше будет продолжаться, и Украина не сможет нормально развиваться.

"Конечно, у США сейчас много вопросов и проблем, которые они как государство-мировой лидер сейчас решают. Это и вопрос Израиля, и Тайваня, и южных границ США - всем нужно помогать. Но вопрос Украины - это проблема, которую ни один из новоизбранных президентов точно не покинет, это уже невозможно", - подчеркнул он.

Генерал-майор армии США в отставке добавил, что сейчас необходимо влиять на Россию всеми возможными способами, работая в разных направлениях: дипломатия, информационная война, разведка, кибербезопасность, военный аспект и экономика.

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