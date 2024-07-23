Жоден з новообраних президентів США не покине Україну, це вже неможливо, - генерал-майор армії США у відставці Девід Л. Грандж
Варіант розвитку подій, коли Росія може завоювати всю територію України, нині неможливий. Цього ніхто не допустить. Кандидат у президенти США Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб продовжити підтримку Україну.
Про це заявив генерал-майор армії США у відставці Девід Л. Грандж в інтерв'ю NV.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
Існує багато спекуляцій щодо того, чи новий президент США - чи то кандидат від демократів, чи то Трамп - підтримуватиме Україну. Обидва кандидати робитимуть. Якщо говорити про Трампа, то він зацікавлений у підтримці України. Це прагматика, адже Україна має стратегічно важливі з погляду геополітики розташування та ресурси, і зараз є союзником США", - зазначив він.
На його думку, Трамп може бути жорсткіший щодо Росії, ніж Байден, оскільки він прагнутиме не просто захистити територіальну цінність і суверенітет України, він розглядає це як вигоду для інтересів США.
Грандж також наголосив, що Україна має зробити все, щоб домогтися миру на власних умовах, бо інакше загроза з боку Росії й далі триватиме, і Україна не зможе нормально розвиватися.
"Звичайно, у США нині багато питань і проблем, які вони як держава-світовий лідер зараз вирішують. Це й питання Ізраїлю, і Тайваню, і південних кордонів США — усім потрібно допомагати. Але питання України — це проблема, яку жоден з новообраних президентів точно не покине, це вже неможливо", - наголосив він.
Генерал-майор армії США у відставці додав, що зараз необхідно впливати на Росію всіма можливими способами, працюючи в різних напрямках: дипломатія, інформаційна війна, розвідка, кібербезпека, військовий аспект та економіка.
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В Сенаті більшість у демократів
Зараз повноваження надані, гроші 61млрд виділені, виконувати ніхто не заважає
за 3 місяці надано PDA на 1.4млрд
через 2 місяці, закінчується фінансовий рік, та частина грошей може згоріти
P.S.
75й саміт НАТО, ювілей, обіцяно (не надано) 1 батарея патріот, та 225млн PDA допомоги.
Потужно...
2. Чому половина твоїх проти допомоги Україні?
навпаки вніс зміни на користь України
- вимогу розробити план перемоги України
- вимога надати далекобійні ракети атакамс для перемоги України
- окремий закон, про конфіскацію російських активів на користь України
Чому демократи, не можуть вимовити "перемога України"?
А виконавча влада, не виконала вимогу закона "розробити план перемоги України"?
2. Тому що демократія, кожний голосує по своїй волі на відміну від демократичної партії.
Факт, що обидви партії набрали достатнью кількість голосів
Де допомога на 61млрд?
Президент збирається уходити, хто буде виконувати?
Чи президенту знову хтось заважає виконувати закони?
2. "Факт, що обидви партії набрали достатнью кількість голосів" Ага, демократи майже 100%, твої 50%, але твої молодці. Смішно.
100% демократів молодці
50% республіканців молодці
Де допомога на 61млрд?
DeepState: Росіяни окупували Піщане
Вже пройшло 3 місяці, як виділена допомога в 61млрд
За жовтень-грудень 2023 надано 1.2млрд
Після прийняття допомоги на 61млрд, за травень-липень надано 1.275млрд
Два періоди по 3 місяці, без пакета та з пакетом на 61млрд - суми майже однакові
Якщо в 2023 році, вважати заморозкою, тоді зараз виходить теж заморозка.
Тоді це вірно "допомога і з президентом може заморозитися - на невизначений строк." завдяки президентові.
P.S.
1.2млрд 2023 року, це те що не надали згідно закона до 1 жовтня 2023,
та через завищення цін на 8.1млрд
Станом на сьогодні залишок PDA 2023 року складає, 5.1млрд
Тобто, ляже у нашу українську земельку?
(сякається розчулено)