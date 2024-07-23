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Жоден з новообраних президентів США не покине Україну, це вже неможливо, - генерал-майор армії США у відставці Девід Л. Грандж

Генерал-майор армії США у відставці Девід Л. Грандж

Варіант розвитку подій, коли Росія може завоювати всю територію України, нині неможливий. Цього ніхто не допустить. Кандидат у президенти США Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб продовжити підтримку Україну.

Про це заявив генерал-майор армії США у відставці Девід Л. Грандж в інтерв'ю NV.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Існує багато спекуляцій щодо того, чи новий президент США - чи то кандидат від демократів, чи то Трамп - підтримуватиме Україну. Обидва кандидати робитимуть. Якщо говорити про Трампа, то він зацікавлений у підтримці України. Це прагматика, адже Україна має стратегічно важливі з погляду геополітики розташування та ресурси, і зараз є союзником США", - зазначив він.

На його думку, Трамп може бути жорсткіший щодо Росії, ніж Байден, оскільки він прагнутиме не просто захистити територіальну цінність і суверенітет України, він розглядає це як вигоду для інтересів США.

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Грандж також наголосив, що Україна має зробити все, щоб домогтися миру на власних умовах, бо інакше загроза з боку Росії й далі триватиме, і Україна не зможе нормально розвиватися.

"Звичайно, у США нині багато питань і проблем, які вони як держава-світовий лідер зараз вирішують. Це й питання Ізраїлю, і Тайваню, і південних кордонів США — усім потрібно допомагати. Але питання України — це проблема, яку жоден з новообраних президентів точно не покине, це вже неможливо", - наголосив він. 

Генерал-майор армії США у відставці додав, що зараз необхідно впливати на Росію всіма можливими способами, працюючи в різних напрямках: дипломатія, інформаційна війна, розвідка, кібербезпека, військовий аспект та економіка.

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Автор: 

вибори (6687) США (22737) допомога і підтримка (1160) Трамп Дональд (5594)


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Топ коментарі
+7
"As long as it takes" залишиться. Тобто далі по крапельці по крапельці із забороною бити по росії.
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23.07.2024 15:39
+5
Хотілося б вірити. Але піврічне зволікання з допомогою та фінальне голосування, в якому половина респів не підтримала допомогу Україні, якось не надихають.
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23.07.2024 15:37
+5
ага пам'ятаємо шість місяців якими скористалися кацапи і саме через те досі не можемо зупинити їх на сході,адже вони набрали динаміку..Все це наслідки піврічної тяганини з допомогою Україні
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23.07.2024 15:40
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Хотілося б вірити. Але піврічне зволікання з допомогою та фінальне голосування, в якому половина респів не підтримала допомогу Україні, якось не надихають.
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23.07.2024 15:37 Відповісти
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Цифровий слід про 61млрд, вказує що закон до 13 лютого 2024 знаходився в Сенаті
В Сенаті більшість у демократів

Зараз повноваження надані, гроші 61млрд виділені, виконувати ніхто не заважає
за 3 місяці надано PDA на 1.4млрд
через 2 місяці, закінчується фінансовий рік, та частина грошей може згоріти

P.S.
75й саміт НАТО, ювілей, обіцяно (не надано) 1 батарея патріот, та 225млн PDA допомоги.
Потужно...
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23.07.2024 15:57 Відповісти
1. Був у Сенаті, бо твій Джонсон обіцяв зарубати його, коли він надійде до нижньої палати.

2. Чому половина твоїх проти допомоги Україні?
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23.07.2024 16:02 Відповісти
1. Коли надійшов, то він не зарубав
навпаки вніс зміни на користь України
- вимогу розробити план перемоги України
- вимога надати далекобійні ракети атакамс для перемоги України
- окремий закон, про конфіскацію російських активів на користь України

Чому демократи, не можуть вимовити "перемога України"?
А виконавча влада, не виконала вимогу закона "розробити план перемоги України"?

2. Тому що демократія, кожний голосує по своїй волі на відміну від демократичної партії.
Факт, що обидви партії набрали достатнью кількість голосів

Де допомога на 61млрд?
Президент збирається уходити, хто буде виконувати?
Чи президенту знову хтось заважає виконувати закони?
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23.07.2024 16:26 Відповісти
1. Надійшов, коли Трамп дозволив голосувати.

2. "Факт, що обидви партії набрали достатнью кількість голосів" Ага, демократи майже 100%, твої 50%, але твої молодці. Смішно.
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23.07.2024 17:14 Відповісти
Ок - дозволив, молодець

100% демократів молодці
50% республіканців молодці

Де допомога на 61млрд?
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23.07.2024 17:23 Відповісти
Новини з фронту читайте.
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23.07.2024 17:34 Відповісти
СЕРЕДА, 24 ЛИПНЯ 2024, 00:16
DeepState: Росіяни окупували Піщане

Вже пройшло 3 місяці, як виділена допомога в 61млрд
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24.07.2024 09:59 Відповісти
"As long as it takes" залишиться. Тобто далі по крапельці по крапельці із забороною бити по росії.
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23.07.2024 15:39 Відповісти
ага пам'ятаємо шість місяців якими скористалися кацапи і саме через те досі не можемо зупинити їх на сході,адже вони набрали динаміку..Все це наслідки піврічної тяганини з допомогою Україні
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23.07.2024 15:40 Відповісти
Та ми вже бачили, як і без покидання можна на півроку перекрити кисень.
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23.07.2024 15:41 Відповісти
Як це не покинуть якщо вони не тут. Може не дадуть відступити?
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23.07.2024 15:49 Відповісти
Ще один генерал на пенсії з ,, позитивом"! Якщо ,,гомеопатію" взагалі можна назвати ,,допомогою"!
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23.07.2024 15:57 Відповісти
Будуть воювати до повного вичерпання чоловічків?
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23.07.2024 16:13 Відповісти
Не верю. Генералы США в своём большинстве - относительно умные люди, а понять, что в голове Трампа и его электората могут только ещё большие идиоты..
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23.07.2024 16:14 Відповісти
Допомога буде дієвою.коли влада США буде все робити,щоб не в якому разі не сталося,щоб буть яка теріторрія України не стала для нелюдій,гвалтевників,злочинців,міжнародних злочинців та рашизму, - найгіршому злу для всього людства.В іншому разі це буде зрада!!!
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23.07.2024 16:24 Відповісти
Черговий піарник у передвиборчій кампанії рудого піараста.
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23.07.2024 16:37 Відповісти
Наївний, ситий сітізен, вони ще не готові до розуміння, що вони програли гібридну війну з ******... Ще й як може покинути, у нас Лідор ********** закони покинув і похерив всього за два роки.
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23.07.2024 16:49 Відповісти
Екси - Ви такі супер-пупер, що я вже десь за орбітою Місяця. Чому Ви це не говорите (і не робите) до того, як стаєте Ексами? Це прямо як міський голова (президент, депутат), який програв попередні вибори розповідає, що б він зробив, якщо б знову виграв. ІМХО
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23.07.2024 17:16 Відповісти
Так і Байден нас не кидав, просто допомога заморозилася на півроку. За ці півроку кацапи вибили енергетику і поперли на фронтах. Так що не в президентові справа - допомога і з президентом може заморозитися - на невизначений строк.
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23.07.2024 17:30 Відповісти
Як швидко пам'ять у рибок гуппі зникає.
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23.07.2024 17:35 Відповісти
І зараз особливо не спішить щось надавати, перед підписанням закону про допомогу пафосно заявляв що більшість зброї уже в Європі тільки проголосуйте... і що проголосували.... щось на початку а потімяк тільки орків зупинили трохи.... знову по каплях тикає
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23.07.2024 18:39 Відповісти
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Ось PDA

За жовтень-грудень 2023 надано 1.2млрд
Після прийняття допомоги на 61млрд, за травень-липень надано 1.275млрд
Два періоди по 3 місяці, без пакета та з пакетом на 61млрд - суми майже однакові

Якщо в 2023 році, вважати заморозкою, тоді зараз виходить теж заморозка.
Тоді це вірно "допомога і з президентом може заморозитися - на невизначений строк." завдяки президентові.

P.S.
1.2млрд 2023 року, це те що не надали згідно закона до 1 жовтня 2023,
та через завищення цін на 8.1млрд
Станом на сьогодні залишок PDA 2023 року складає, 5.1млрд
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23.07.2024 19:16 Відповісти
Погано що він у відставці, а то, можна було б вірити.
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23.07.2024 18:22 Відповісти
У відставці вони всі як один кажуть правильні речі. А коли при владі, то в кущах сидять.
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23.07.2024 20:00 Відповісти
ми всі у це віримо, пане генерал, то ж можно нам за це уїбати однією ракетою по АБ Халіно, бо КАБи заїбали?
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23.07.2024 18:49 Відповісти
Американські гомеопати.
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23.07.2024 20:07 Відповісти
Жоден з новообраних президентів США не покине Україну, це вже неможливо

Тобто, ляже у нашу українську земельку?
(сякається розчулено)
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23.07.2024 22:40 Відповісти
 
 