Жоден з новообраних президентів США не покине Україну, це вже неможливо, - генерал-майор армії США у відставці Девід Л. Грандж

Варіант розвитку подій, коли Росія може завоювати всю територію України, нині неможливий. Цього ніхто не допустить. Кандидат у президенти США Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб продовжити підтримку Україну.

Про це заявив генерал-майор армії США у відставці Девід Л. Грандж в інтерв'ю NV.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Існує багато спекуляцій щодо того, чи новий президент США - чи то кандидат від демократів, чи то Трамп - підтримуватиме Україну. Обидва кандидати робитимуть. Якщо говорити про Трампа, то він зацікавлений у підтримці України. Це прагматика, адже Україна має стратегічно важливі з погляду геополітики розташування та ресурси, і зараз є союзником США", - зазначив він.

На його думку, Трамп може бути жорсткіший щодо Росії, ніж Байден, оскільки він прагнутиме не просто захистити територіальну цінність і суверенітет України, він розглядає це як вигоду для інтересів США.

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Грандж також наголосив, що Україна має зробити все, щоб домогтися миру на власних умовах, бо інакше загроза з боку Росії й далі триватиме, і Україна не зможе нормально розвиватися.

"Звичайно, у США нині багато питань і проблем, які вони як держава-світовий лідер зараз вирішують. Це й питання Ізраїлю, і Тайваню, і південних кордонів США — усім потрібно допомагати. Але питання України — це проблема, яку жоден з новообраних президентів точно не покине, це вже неможливо", - наголосив він.

Генерал-майор армії США у відставці додав, що зараз необхідно впливати на Росію всіма можливими способами, працюючи в різних напрямках: дипломатія, інформаційна війна, розвідка, кібербезпека, військовий аспект та економіка.

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