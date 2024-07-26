С экс-мером Умани Александром Цебрием, погибшим в бою против оккупантов на Донетчине, попрощаются 27 июля

С бывшим мэром Умани Александром Цебрием, который погиб в бою против оккупантов на Донетчине, попрощаются 27 июля.

Об этом сообщает издание УманьNews, информирует Цензор.НЕТ.

Прощание с защитником состоится 27 июля в 10 часов в Свято-Троицкой Церкви ПЦУ в Умани.

В 11:30 состоится общегородское чествование погибшего "живой коридор" от Обелиска славы до Центральной площади.

Также с Александром Цебрием попрощаются на Центральной площади.

Похоронят павшего воина на Аллее Героев (Софиевская Слободка).

Напомним, ранее сообщалось, что экс-мэр Умани и командир пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александр Цебрий погиб 24 июля в бою против оккупантов в Донецкой области.

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