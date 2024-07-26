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Новости Война
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С экс-мером Умани Александром Цебрием, погибшим в бою против оккупантов на Донетчине, попрощаются 27 июля

Із Олександром Цебрієм попрощаються 27 липня

С бывшим мэром Умани Александром Цебрием, который погиб в бою против оккупантов на Донетчине, попрощаются 27 июля.

Об этом сообщает издание УманьNews, информирует Цензор.НЕТ.

Прощание с защитником состоится 27 июля в 10 часов в Свято-Троицкой Церкви ПЦУ в Умани.

В 11:30 состоится общегородское чествование погибшего "живой коридор" от Обелиска славы до Центральной площади.

Также с Александром Цебрием попрощаются на Центральной площади.

Похоронят павшего воина на Аллее Героев (Софиевская Слободка).

Напомним, ранее сообщалось, что экс-мэр Умани и командир пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александр Цебрий погиб 24 июля в бою против оккупантов в Донецкой области.

Также смотрите: С военным фотографом Арсеном Федосенко, погибшим? защищая Украину, попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

захоронения (215) Умань (361) Цебрий (23)


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Топ комментарии
+32
Українська еліта гине і виковується у боях з москальською навалою, а меншовартісна корупційна пліснява гніздиться на хлібних місцях, узурпуючи владу.
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26.07.2024 12:34
+22
Героям Слава!
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26.07.2024 12:19
+15
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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26.07.2024 13:00
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Героям Слава!
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26.07.2024 12:19 Ответить
Українська еліта гине і виковується у боях з москальською навалою, а меншовартісна корупційна пліснява гніздиться на хлібних місцях, узурпуючи владу.
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26.07.2024 12:34 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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26.07.2024 13:00 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ УКРАЇНИ !
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26.07.2024 13:24 Ответить
Україна сумує за нашими Героями 😪😪😪
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26.07.2024 13:47 Ответить
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26.07.2024 14:25 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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26.07.2024 17:17 Ответить
А де ж екс мер Вінниці, отой гройсман??
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26.07.2024 17:58 Ответить
Можна дійсно гідним людям дати звання Героя України?!!?! А не всіляким провокаторшам?
Героям України слава!!!!
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26.07.2024 18:51 Ответить
Один з небагатьох справжніх мерів!!!
Ні терехов, ні труха, ні клічко на фронт ніколи не підуть, це ж не бюджети пилити.
Дуже боляче за справжніх патріотів, заради України які віддали своє життя.
Нехай земля буде пухом герою!!!
Дуже боляче.
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27.07.2024 08:11 Ответить
Vi4na Slava, Vi4na Pam'yat' 🙏🇺🇦
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27.07.2024 10:30 Ответить
Слава Герою!!! Слава Воину-защитнику!!! Это мужчина с большой буквы. Вечная память...

И почему-то вспомнились слова зеледента: Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили
По словам президента Зеленского, "мы бы все там умерли в Крыму", но оккупантов бы не пустили...
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27.07.2024 13:56 Ответить
 
 