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В Киев прибыла заместитель министра торговли США Лаго

Бріджит Брінк і Маріса Лаго

Сегодня, 26 июля, в Киев прибыла заместитель министра торговли США Мариса Лаго.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Добро пожаловать в Киев, заместитель министра торговли США Лаго! Сегодня мы проведем встречи с бизнес-сообществом, предпринимателями и представителями правительства Украины, чтобы обсудить, как частный сектор США может присоединиться к поддержке восстановления экономики Украины", - сообщила Бринк.

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Автор: 

визит (3068) США (26313) Бринк (176)


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О Боже! І цій вже ,,під сраку" років! Парад геронтології якийсь!!! Не сидиться їм ! Чи пенсії не вистача?!
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26.07.2024 17:13 Ответить
Бабулі майже 70 років (вона 1955 року народження).
За фахом фізик і юрист. У політику її притяг Обама 15 років тому, відразу ж призначивши замміністра фінансів.
Звісно, вона розбирається у фінансах і торгівлі так само, як я у балеті. Фактично, ця пенсіонерка є політкомісаршею клану Обами у міністерстві торгівлі США.
Місяць тому до Києва приїздив ще один політкомісар Обами, - замміністра фінансів США нігерієць Адеємо. Щось обамовці дуже зачастили з поїздками до України. З чого б то?

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26.07.2024 19:18 Ответить
Не хвилюйтесь за неї аж так: пані явно при здоров'ї, і 70 - це цілком робочий вік,
якщо молитися, поститися, не злословити, не бухати, і не переїдати.
Клінт Іствуд у 82 успішно пілотував свій вертоліт, а знімав фільми до ще більш
поважного віку.
То ж заздріть мовчки. (Завідуйтє молча).
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26.07.2024 22:09 Ответить
Вра-а-а-а-а!!!
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26.07.2024 17:22 Ответить
То, мабуть, як завжди, редактори загубили слово, і правильно було б : " бабуся заступника Міністра торгові"
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26.07.2024 17:47 Ответить
Будуть вмовляти пустити нафту Лукойлу до мадярів?
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26.07.2024 22:56 Ответить
 
 