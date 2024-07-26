В Киев прибыла заместитель министра торговли США Лаго
Сегодня, 26 июля, в Киев прибыла заместитель министра торговли США Мариса Лаго.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Добро пожаловать в Киев, заместитель министра торговли США Лаго! Сегодня мы проведем встречи с бизнес-сообществом, предпринимателями и представителями правительства Украины, чтобы обсудить, как частный сектор США может присоединиться к поддержке восстановления экономики Украины", - сообщила Бринк.
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За фахом фізик і юрист. У політику її притяг Обама 15 років тому, відразу ж призначивши замміністра фінансів.
Звісно, вона розбирається у фінансах і торгівлі так само, як я у балеті. Фактично, ця пенсіонерка є політкомісаршею клану Обами у міністерстві торгівлі США.
Місяць тому до Києва приїздив ще один політкомісар Обами, - замміністра фінансів США нігерієць Адеємо. Щось обамовці дуже зачастили з поїздками до України. З чого б то?
якщо молитися, поститися, не злословити, не бухати, і не переїдати.
Клінт Іствуд у 82 успішно пілотував свій вертоліт, а знімав фільми до ще більш
поважного віку.
То ж заздріть мовчки. (Завідуйтє молча).