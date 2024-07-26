В Киев прибыла заместитель министра торговли США Лаго

Сегодня, 26 июля, в Киев прибыла заместитель министра торговли США Мариса Лаго.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Добро пожаловать в Киев, заместитель министра торговли США Лаго! Сегодня мы проведем встречи с бизнес-сообществом, предпринимателями и представителями правительства Украины, чтобы обсудить, как частный сектор США может присоединиться к поддержке восстановления экономики Украины", - сообщила Бринк.

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