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Завод Baykar заработает в Украине полноценно после завершения войны, - посол Боднар

Коли запрацює завод Baykar

Завод турецкой компании Baykar Makina полноценно начнет работу в Украине после войны.

Об этом заявил посол Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

"Мы работаем с Baykar Makina в различных измерениях, включая создание завода", - сказал дипломат.

По словам Боднара, полноценно завод заработает в Украине после завершения войны.

Посол не предоставил подробностей о заводе по соображениям безопасности, однако отметил, что прогресс в этом заметен.

Ранее сообщалось, что в Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar.

Читайте: Производитель Bayraktar планирует производить в Украине по 120 дронов в год

Автор: 

Боднар Василий (162) Турция (3369) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+17
дуже вчасно.
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26.07.2024 17:07
+16
***** тоді вже буде треба, бо тодв вже будуть свої виробники, або підприємства, афільовані з європейськими виробниками зброї.
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26.07.2024 17:09
+13
А розмов було 😮‍💨
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26.07.2024 17:09
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дуже вчасно.
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26.07.2024 17:07 Ответить
тепер турки хай відпочивають і до Перемоги, і після 😂
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26.07.2024 18:29 Ответить
А туркам вже дали дозвіл на підключення електрики! Чи ще питання вирішується?
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26.07.2024 23:17 Ответить
А розмов було 😮‍💨
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26.07.2024 17:09 Ответить
Отже - турки нам не вірять ...
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26.07.2024 17:57 Ответить
Ой лишенько !

Райнметал вірить ! 😂👍
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26.07.2024 18:30 Ответить
Ви там це, не перечипіться через поспіх
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26.07.2024 17:09 Ответить
***** тоді вже буде треба, бо тодв вже будуть свої виробники, або підприємства, афільовані з європейськими виробниками зброї.
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26.07.2024 17:09 Ответить
цим лайном тільки проти якихось бомжів воювати, у яких ППО відсутня як така
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26.07.2024 17:13 Ответить
Это "лайно" помогло нам выстоять в начале войны.Этим "лайном" еще до войны были унмчтожены комплексы С-400,если говорить про ПВО.Это "лайно" уже создает беспилотные сверхзвуковые полноценные самолеты.А если вы про слабую защищенность от РЭБ,то это уже старая история.В 22-м эта проблема была у всех.Я уверен,что турки хорошо усвоили уроки этой войны.
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26.07.2024 17:54 Ответить
Є таке, але чи будуть вони потрібні нам після війни, коли буде співробітництво з більш потужними компаніями ?
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26.07.2024 18:32 Ответить
це лайно дуже переоцінене і нічого майже не помогло. Воно проти бронетехніки практично безсиле. Після скидання своїх бомбочок навіть ворожі солдатіки залишаються живими і при свідомості. Наприклад пуск Джавеліна знищує танк на 100%. А цим лайном тільки птахів і зайців лякати, воно може тільки краску на танку поцарапати.
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26.07.2024 18:32 Ответить
Його ПЗРК збива а С400 не зіб'є, там ракета як 20 ракет с ПЗРК, це брехня яку на Марафоні парили дурням
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26.07.2024 21:54 Ответить
І... НАХРІНА він тоді потрібен?!
Тут нам, дехто з експертів, пророчить 10-15 років війни та ще й з "невизначеним результатом"...
А вони гроші витрачають, будують заводи-пароходи які гарантовано тільки ПІСЛЯ війни будуть.
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26.07.2024 17:13 Ответить
це називається саботаж
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26.07.2024 18:10 Ответить
після завершення війни...політ на Марс..міжзоряні мандрівки...зустрічі з інопланетними істотами...
після війни..після війни
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26.07.2024 17:14 Ответить
Тоді нагуя ця новина?
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26.07.2024 17:15 Ответить
Ви реально знущаєтесь? Байрактар - після війни. Ракети - після війни. Боротьба з олігархами та корупцією - після війни. А на думку не спадає, що без усього цього «після війни» може буде зовсім не скоро? Чи влада сподівається здати країну кацапам а потім вшитися звідси по-бистрому і тоді все що станеться«після війни» буде вже не їх проблема?
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26.07.2024 17:16 Ответить
Або вони такі дурні, що влили кошти в завод, який буде простоювати роками без прибутків, або вже знають, що кінець війни близько.
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26.07.2024 17:17 Ответить
А ***** їм дав більше.
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26.07.2024 17:19 Ответить
О як другани ***** повернули?
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26.07.2024 17:18 Ответить
хто знає це "після війни?"
після війни каштани вкрасяться підвіснутею зеленнею.....
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26.07.2024 17:21 Ответить
Завод Baykar запрацює, кажуть байкарі...
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26.07.2024 17:29 Ответить
накуя Україні турецький завод, котрий не працює в часі війни ???
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26.07.2024 17:31 Ответить
Ага, після війни коли рак на горі свисне!
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26.07.2024 17:41 Ответить
Я зроблю вам операцію після смерті,сказав хірург....
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26.07.2024 17:43 Ответить
Чергова локшина... Чергові ню васюки...
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26.07.2024 17:46 Ответить
Цей Байрактар, збиває любий ПЗРК, я не розумію нах.ра він взагалі потрібен, це іграшка минулого, зараз він не актуальний взагалі і ще, Україна вже виробляє аналоги, в рази дешевше
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26.07.2024 17:52 Ответить
ти ще запитай нафіга супер-пупер корабель, який не буде воювати, через турків збудували.

бо "зробили вас разом"
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26.07.2024 18:13 Ответить
я б зробів щє флагман - "Гєтьман буба!"
і нехай собі стоїть...
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26.07.2024 18:33 Ответить
а корабель ще з 'матросами", за 500 млн. дол. !

на буя ?
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26.07.2024 18:35 Ответить
Пояснюю вундеркіндам, якщо цей корабель тільки вийде з зони відповідальності НАто і підніме прапор України, зі всіх берегових еомплексів, Бал, зі всії Ракетоносців в Чорному морі і зі всіх Бомбардувальників влуплять по ньому і не будуть рахувати чі 50 чі 100 ракет, а ПВО в нього не саме краще в світі, просто не хвате зенітних ракет, це 1, а друге якщо ви бачіли такі кораблі в основному ходять групами, щоб прикривати друг друга і з низу від торпед і зверху від ракет, от якби їх було 4 як планувалось то ще можно але без прикриття з повітря їх би 4 зразу знищіли, того шо один ТУ підніма 12 ракет, зрозуміло.
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26.07.2024 22:03 Ответить
Очередной пшик по факту.
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26.07.2024 18:39 Ответить
Краще б купили пару ЧПУ великих станків, термопластавтомати або взагалі вакумне формування, зеків на зборку раз кажуть що немає грошей на утримання і пускати масово по раші...

можна 50 на 50 процентів з БЧ... для збільшення кількості і здешевлення... при нормальному підході можна сильно здешевити ......орки заїб...ться збивати... щось тай буде прилітати
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26.07.2024 19:15 Ответить
Головне питання - звідки кошти? Бо якщо з нашого куцого бюджету, то це чистий розпил, Байрактари повністю були заглушені кацапською РЕБ вже до літа 2022.
І за два наступних роки не видно технології для рішення цієї проблеми
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26.07.2024 20:06 Ответить
Будут на Марсе яблони цвести!
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26.07.2024 20:37 Ответить
А навіщо цей завод буде потрібний після війни?
Він потрібен саме для закінчення війни.
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26.07.2024 21:03 Ответить
Нахера він після війни? Городи кропити?
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26.07.2024 21:26 Ответить
НАРЕШТІ !!!
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27.07.2024 11:01 Ответить
 
 