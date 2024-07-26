Завод Baykar заработает в Украине полноценно после завершения войны, - посол Боднар

Завод турецкой компании Baykar Makina полноценно начнет работу в Украине после войны.

Об этом заявил посол Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

"Мы работаем с Baykar Makina в различных измерениях, включая создание завода", - сказал дипломат.

По словам Боднара, полноценно завод заработает в Украине после завершения войны.

Посол не предоставил подробностей о заводе по соображениям безопасности, однако отметил, что прогресс в этом заметен.

Ранее сообщалось, что в Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar.

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