Завод Baykar заработает в Украине полноценно после завершения войны, - посол Боднар
Завод турецкой компании Baykar Makina полноценно начнет работу в Украине после войны.
Об этом заявил посол Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
"Мы работаем с Baykar Makina в различных измерениях, включая создание завода", - сказал дипломат.
По словам Боднара, полноценно завод заработает в Украине после завершения войны.
Посол не предоставил подробностей о заводе по соображениям безопасности, однако отметил, что прогресс в этом заметен.
Ранее сообщалось, что в Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar.
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+17 Alessandro Moretti
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Райнметал вірить ! 😂👍
Тут нам, дехто з експертів, пророчить 10-15 років війни та ще й з "невизначеним результатом"...
А вони гроші витрачають, будують заводи-пароходи які гарантовано тільки ПІСЛЯ війни будуть.
після війни..після війни
після війни каштани вкрасяться підвіснутею зеленнею.....
бо "зробили вас разом"
і нехай собі стоїть...
на буя ?
можна 50 на 50 процентів з БЧ... для збільшення кількості і здешевлення... при нормальному підході можна сильно здешевити ......орки заїб...ться збивати... щось тай буде прилітати
І за два наступних роки не видно технології для рішення цієї проблеми
Він потрібен саме для закінчення війни.