С начала суток произошло 78 боевых столкновений. Враг концентрирует наступательные действия на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток враг активен почти по всей линии боевого соприкосновения. Концентрирует усилия наступательных действий на Кураховском и Покровском направлениях. Всего в настоящее время произошло 78 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 26 июля, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей и дальше страдают от циничных артиллерийских обстрелов и авиаударов с территории РФ. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Клюсы, Искрисковщина, Александровка, Рясное, Павловка, Хреновка, Леонивка, Славгород, Великая Писаревка. А неуправляемыми авиаракетами российские террористы били из вооружения штурмовиков Су-25 по району Басовки.

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Систематическим бомбардировкам вражеской авиации подвергается Харьковщина. Сегодня с российской территории оккупанты в целом сбросили 11 КАБов. Ударам подверглись районы населенных пунктов Тихое, Глубокое, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении отражены семь вражеских штурмов вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении противник трижды штурмовал наши позиции в районах Стельмаховки, Табаевки и Песчаного. Возле двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Оккупанты бамбардировали Купянск-Узловой и били НАРами неподалеку Синьковки.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев вблизи Невского, Новосергиевки и Новоегоровки. Два боестолкновения завершилось без успеха для противника, еще три - продолжаются. Оккупанты наиболее активные в районе Невского.

На Северском направлении захватчики совершили три безуспешных атаки вблизи Верхнекаменского и Иванодарьевки. Ситуация контролируемая.

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На Краматорском направлении в течение дня наши войска отражают четыре вражеских штурма возле Григорьевки и Часова Яра. Оккупанты действуют при поддержке авиации - бьют НАРами.

На Торецком направлении враг семь раз проводил атаки неподалеку Зализного, Пивничного и Нью-Йорка. Возле каждого из этих населенных пунктов сейчас продолжаются боестолкновения. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Нью-Йорку и Дружбе неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении в настоящее время состоялось наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 23 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Веселого, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Тимофеевки. Более половины боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес четыре авиаудара по районам Александрополя и Новоселовки Первой.

Продолжаются активные бои на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники уже отразили восемь атак оккупационной армии и продолжают давать отпор захватчикам в еще четырех боестолкновениях. Противник концентрирует усилия в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки. Оккупанты бомбили КАБами территории неподалеку от Украинска.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении отразили один вражеский штурм возле Водяного. Продолжаются бои в четырех местах неподалеку от Константиновки, Старомлиновки и того же Водяного. Противник нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.

На Ореховском направлении оккупанты получили жесткий отпор вблизи населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Новоандреевка, осуществив пять атак. Кроме того, бомбили семью КАБами район Малой Токмачки и выпустили более 120 неуправляемых авиаракет. НАРами целились в сторону Гуляйполя, Лобкового и Каменского.

Как отметили в Генштабе, на остальных направлениях без особых изменений. Украинские защитники продолжают сдерживать врага и пытаются наносить ему максимально возможные потери.

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