Россия опасается неожиданностей на выборах США и победы Харрис, - The Washington Post
Внезапный отказ Джо Байдена от участия в президентских выборах стал ударом для многих представителей элиты РФ, которые следят за отношениями между Москвой и Западом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
По оценке аналитиков и российских чиновников, Байден в случае участия в гонке мог создать для республиканцев почву для возможного переизбрания Дональда Трампа, что открыло бы Кремлю окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине на условиях России. Татьяна Становая, основательница российской политической консалтинговой компании R.Politik, отметила, что вероятная победа Камалы Харрис в президентских выборах станет большим разочарованием для Кремля, поскольку "все возможности для переговоров закроются".
Российская элита считает, что Трамп, благодаря своей приверженности к авторитетным лидерам, включая Владимира Путина, а также критическому отношению к ЕС и НАТО, мог бы способствовать более легкому достижению компромисса по Украине. Трамп неоднократно утверждал, что мог бы завершить войну в Украине "за один день", что, по мнению Кремля, могло бы привести к уступкам со стороны Киева.
В отличие от Байдена, который, несмотря на значительную военную и финансовую поддержку Украины, рассматривается как предсказуемый и осторожный игрок, Харрис является менее известной в России и вызывает у российской элиты значительную тревогу.
Издание также отмечает, что отказ Байдена от участия в выборах стал уже вторым неприятным сюрпризом для России в западной политике после поражения на французских парламентских выборах правого "Национального объединения", которое поддерживала Москва.
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Республиканская сторона предлагает не капитуляцию Украины, а победу.
Программа опубликовна , но в Украине о ней не слышали.
Один из первых пунктов программы, ленд-лиз на 500 млрд. долларов .....
https://www.youtube.com/watch?v=b2-8rH3au2k
J.D. Vance Did Not Have Sex With a Couch
... but.. what about Trump?
2 days ago - US News: Fact check on JD Vance allegedly having sex with a couch from his book 'Hillbilly Elegy'. AP clarifies the rumor as baseless.
А Трамп?