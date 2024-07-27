Россия опасается неожиданностей на выборах США и победы Харрис, - The Washington Post

Внезапный отказ Джо Байдена от участия в президентских выборах стал ударом для многих представителей элиты РФ, которые следят за отношениями между Москвой и Западом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

По оценке аналитиков и российских чиновников, Байден в случае участия в гонке мог создать для республиканцев почву для возможного переизбрания Дональда Трампа, что открыло бы Кремлю окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине на условиях России. Татьяна Становая, основательница российской политической консалтинговой компании R.Politik, отметила, что вероятная победа Камалы Харрис в президентских выборах станет большим разочарованием для Кремля, поскольку "все возможности для переговоров закроются".

Российская элита считает, что Трамп, благодаря своей приверженности к авторитетным лидерам, включая Владимира Путина, а также критическому отношению к ЕС и НАТО, мог бы способствовать более легкому достижению компромисса по Украине. Трамп неоднократно утверждал, что мог бы завершить войну в Украине "за один день", что, по мнению Кремля, могло бы привести к уступкам со стороны Киева.

В отличие от Байдена, который, несмотря на значительную военную и финансовую поддержку Украины, рассматривается как предсказуемый и осторожный игрок, Харрис является менее известной в России и вызывает у российской элиты значительную тревогу.

Издание также отмечает, что отказ Байдена от участия в выборах стал уже вторым неприятным сюрпризом для России в западной политике после поражения на французских парламентских выборах правого "Национального объединения", которое поддерживала Москва.

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