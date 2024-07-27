РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9009 посетителей онлайн
Новости
6 788 116

Россия опасается неожиданностей на выборах США и победы Харрис, - The Washington Post

байден,гарріс

Внезапный отказ Джо Байдена от участия в президентских выборах стал ударом для многих представителей элиты РФ, которые следят за отношениями между Москвой и Западом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

По оценке аналитиков и российских чиновников, Байден в случае участия в гонке мог создать для республиканцев почву для возможного переизбрания Дональда Трампа, что открыло бы Кремлю окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине на условиях России. Татьяна Становая, основательница российской политической консалтинговой компании R.Politik, отметила, что вероятная победа Камалы Харрис в президентских выборах станет большим разочарованием для Кремля, поскольку "все возможности для переговоров закроются".

Российская элита считает, что Трамп, благодаря своей приверженности к авторитетным лидерам, включая Владимира Путина, а также критическому отношению к ЕС и НАТО, мог бы способствовать более легкому достижению компромисса по Украине. Трамп неоднократно утверждал, что мог бы завершить войну в Украине "за один день", что, по мнению Кремля, могло бы привести к уступкам со стороны Киева.

В отличие от Байдена, который, несмотря на значительную военную и финансовую поддержку Украины, рассматривается как предсказуемый и осторожный игрок, Харрис является менее известной в России и вызывает у российской элиты значительную тревогу.

Издание также отмечает, что отказ Байдена от участия в выборах стал уже вторым неприятным сюрпризом для России в западной политике после поражения на французских парламентских выборах правого "Национального объединения", которое поддерживала Москва.

Также читайте: Байден о выходе из предвыборной гонки: это выбор "между движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью"

Байден (2785) выборы (24720) США (26313) Трамп (5036) Харрис (122)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
просто Трамп - більше зло.
А рейганізм в республіканській партії закінчився зі смертю Маккейна.
показать весь комментарий
27.07.2024 12:20
+21
трамп - це примус України до капітуляції, тимчасового замирення, і згодом нової навали касапів (після того, як ***** грунтовніше підготується). Тому трамп - більше зло.
показать весь комментарий
27.07.2024 12:33
+19
стосовно України - він сам себе своїми заявами і програмами (одна, крайня з яких - обрання в помічники українофоба Венса)
показать весь комментарий
27.07.2024 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Несморя на то, что все видят, что команда Байдена-Харис слила Украину: разрушенные города Украины, десятки тысяч погибших, 10 млн беженцев, стремление закончить любой ценой войну до выборов в США, но СМИ демпартии этого не видят.
Республиканская сторона предлагает не капитуляцию Украины, а победу.
Программа опубликовна , но в Украине о ней не слышали.
Один из первых пунктов программы, ленд-лиз на 500 млрд. долларов .....
https://www.youtube.com/watch?v=b2-8rH3au2k
показать весь комментарий
27.07.2024 17:24 Ответить
If someone talks trash about Trump, do not believe them - Trump cannot be wrong. If someone talks trash about Harris, Biden or indeed about anyone who is not a Trump supporter, believe them absolutely. They cannot possibly be right in anything they say or do. Remember: a simple, consistent view of the world means mind at peace. It means hope. There has to be a Savior out there who will come and rescue us all. There also needs to be someone to blame for all the misery in our lives because no one would want to blame oneself. Just accept that Trump is the world's Savior, and anyone who is against him is serving the devil. And you will start hearing and seeing amazing things.
показать весь комментарий
27.07.2024 17:58 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2024 21:41 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2024 21:42 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2024 21:43 Ответить
https://www.thecut.com/article/jd-vance-couch-sex-rumor.html the CUT 2024 ELECTION | 3:07 P.M.

J.D. Vance Did Not Have Sex With a Couch

... but.. what about Trump?
показать весь комментарий
27.07.2024 21:52 Ответить
Брехня, кремлядей устроит любой кандидат от "демократов" и не устроит любой от республиканцев!
показать весь комментарий
27.07.2024 18:38 Ответить
Угу. Кому ж, як не кацапам, відома ця "правда"? Чи не так, ваня?
показать весь комментарий
27.07.2024 19:26 Ответить
https://www.google.com/search?q=J.D.+Vance+Did+Not+Have+Sex+With+a+Couch&oq=J.D.+Vance+Did+Not+Have+Sex+With+a+Couch&gs_lcrp=********************************************&client=ms-android-samsung-gs-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#ip=1 'No, JD Vance didn't have sex with a couch' : Bizarre fact check taken ...

2 days ago - US News: Fact check on JD Vance allegedly having sex with a couch from his book 'Hillbilly Elegy'. AP clarifies the rumor as baseless.
показать весь комментарий
27.07.2024 21:55 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2024 21:57 Ответить
...как Трамп справится с игрой по его же правилам... чем бы выборы не закончились, а Джей Ди Вэнс уж точно запомнится в истории как "человек, который НЕ е@ал диван".

А Трамп?
показать весь комментарий
27.07.2024 22:02 Ответить
Все вірно, бійся тугарин!
показать весь комментарий
27.07.2024 21:06 Ответить
Админ! Почистите коменты. Ощущение, что попал в дур дом. Что это за диалог: если вы против Трампа, то вы за дьявола! Уберите средние века, мы живём в 21 веке, Слава Богу! Какой-то ужас, а не коменты!
показать весь комментарий
28.07.2024 10:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 