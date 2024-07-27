На востоке за минувшие сутки оккупанты потеряли более тысячи военнослужащих, - ОСГВ "Хортица"
В результате боевой работы на восточном направлении украинские подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 2747 огневых задач. Оккупанты потеряли 1063 военнослужащих.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ОСГВ "Хортица".
Кроме того, уничтожено 11 танков, 23 боевые бронемашины, 35 пушек и минометов и 2 противотанковых средства.
Российские войска также потеряли одно средство ПВО и два средства РЭБ.
Нашим защитникам удалось уничтожить 65 единиц автомобильной техники и 10 единиц специальной техники.
Обезврежено 316 вражеских БПЛА.
Кроме того, Силы обороны поразили 114 укрытий, 9 складов боеприпасов и 3 склада с горюче-смазочными материалами.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо Ви поряд мешкаєте, то для кого??
Во́вче - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Гродівської селищної громади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Покровського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна . У селі мешкає 7 людей.
Втрати кацапа 150 особєй.
Ти за кацапа переймаєшся?
Ну, то таке. Поплачь!
Скільки за цей час загинуло депутатів та їх заступників, які приймають антинародні та злочинні закони, ще й дозволяють собі канікули?
Скільки за цей час загинуло суддів, які "судять" людей, по тим антинародним законам?
Скільки прокурорів? Поліцаїв? Податківців? Митників?