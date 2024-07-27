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На востоке за минувшие сутки оккупанты потеряли более тысячи военнослужащих, - ОСГВ "Хортица"

На Харківщині ЗСУ напрямку уразили три склади з боєприпасами та 12 бліндажів окупантів

В результате боевой работы на восточном направлении украинские подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 2747 огневых задач. Оккупанты потеряли 1063 военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ОСГВ "Хортица".

Кроме того, уничтожено 11 танков, 23 боевые бронемашины, 35 пушек и минометов и 2 противотанковых средства.

Российские войска также потеряли одно средство ПВО и два средства РЭБ.

Нашим защитникам удалось уничтожить 65 единиц автомобильной техники и 10 единиц специальной техники.

Обезврежено 316 вражеских БПЛА.

Кроме того, Силы обороны поразили 114 укрытий, 9 складов боеприпасов и 3 склада с горюче-смазочными материалами.

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армия РФ (18994) ликвидация (3461) ОСГВ Хортица (326) уничтожение (6803)


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Багато дохлих кацапів не буває 😡
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27.07.2024 12:42 Ответить
А вим, для кого, ці звіти треба, на 11 році московської війни в Україні????
Якщо Ви поряд мешкаєте, то для кого??
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27.07.2024 13:06 Ответить
Це ви про ось це?

Во́вче - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Гродівської селищної громади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Покровського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна . У селі мешкає 7 людей.

Втрати кацапа 150 особєй.
Ти за кацапа переймаєшся?
Ну, то таке. Поплачь!
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27.07.2024 14:01 Ответить
Поки, оті, стефанчук+корнієнко з моноШоблою Зеленського у ВРУ, »змушено» відпочивають, Захисниками України, проводиться 24/7, ВАЖКА робота щодо боротьби, з окупантами московськими в Україн!!
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27.07.2024 13:03 Ответить
Забитого кацапа багато не буває.
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27.07.2024 14:02 Ответить
Тарнавський ?
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27.07.2024 14:30 Ответить
Тобто наших загинуло 300+? Якщо вірити Сирському...
Скільки за цей час загинуло депутатів та їх заступників, які приймають антинародні та злочинні закони, ще й дозволяють собі канікули?
Скільки за цей час загинуло суддів, які "судять" людей, по тим антинародним законам?
Скільки прокурорів? Поліцаїв? Податківців? Митників?
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27.07.2024 14:44 Ответить
 
 