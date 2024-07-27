На востоке за минувшие сутки оккупанты потеряли более тысячи военнослужащих, - ОСГВ "Хортица"

В результате боевой работы на восточном направлении украинские подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 2747 огневых задач. Оккупанты потеряли 1063 военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ОСГВ "Хортица".

Кроме того, уничтожено 11 танков, 23 боевые бронемашины, 35 пушек и минометов и 2 противотанковых средства.

Российские войска также потеряли одно средство ПВО и два средства РЭБ.

Нашим защитникам удалось уничтожить 65 единиц автомобильной техники и 10 единиц специальной техники.

Обезврежено 316 вражеских БПЛА.

Кроме того, Силы обороны поразили 114 укрытий, 9 складов боеприпасов и 3 склада с горюче-смазочными материалами.

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