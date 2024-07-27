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15 061 157

Армия РФ продвигается и захватывает все больше украинских земель, - The Washington Post

Бойові дії на півдні

Российская армия продолжает наступление, когда Украина продолжает испытывать нехватку военных, а предвыборные процессы в США породили предположение, что Киев вскоре может быть вынужден вести переговоры о сдаче земель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

После того как поступление американского оружия и денег помогло Украине отбить вторжение на северо-востоке Харьковской области в мае, предотвратив большой прорыв и разрушив надежды Москвы на окружение второго по величине города Украины, российские командиры переключили свое внимание на Донецкую область, возможно, главную территориальную цель Путина.

Вторжение в Харьковскую область, хотя и принесло ограниченные успехи, однако отвлекло украинские ресурсы. 30-летний Александр, командир батальона 47-й бригады, воюющей под Очеретино, говорит, что украинские войска испытывают трудности и что трофей Путина все больше кажется достижимым для России.

"Эта стратегия разумная: вы пытаетесь сконцентрировать силы противника на одном направлении, а затем отвлечь их на другое. Их первая цель - уничтожить нас. Вторая - надавить на нас, чтобы они могли получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они уже почти захватили Донецкую область", - рассказывает военный.

Также читайте: На востоке за минувшие сутки оккупанты потеряли более тысячи военнослужащих, - ОСГВ "Хортица"

Сейчас войска Путина наступают по дуге, состоящей из трех ключевых точек: Часов Яр, к западу от города Бахмут, который Россия захватила весной 2023 года; небольшой промышленный город Торецк; и сельская местность к западу от Очеретино, села на стратегической возвышенности, захваченной в мае после того, как российские войска продвинулись на северо-запад от Авдеевки, которую они заняли в феврале.

Хотя интенсивные бои идут и в других местах, в частности в Купянске на северо-востоке и на некоторых участках южного фронта, наступление в Донецкой области представляет собой заметный сдвиг в тактике российских командиров, которые, похоже, извлекли уроки из прошлых ошибок и теперь добиваются стабильных успехов для Кремля, угрожая также украинскому городу Константиновка, расположенному на стратегической трассе.

Напомним, войска РФ концентрируют усилия в районе Глубокого и Волчанска, пытаясь восстановить утраченное положение,

армия РФ (18994) Донецкая область (9470) боевые действия (3912)


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Топ комментарии
+32
Після зняття Залужного, українська армія тільки відступає, хоча вже і американська допомога поступила і людей побільшало.
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27.07.2024 14:08
+19
ще тоді, в лютому, заміна Головкома і всієї команди Генштабу як мінімум, викликала запитання на кшалт "******" - повторюсь, як мінімум.
нині - очевидні відповідді: щоб здавати території України в окупацію ворогу.
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27.07.2024 14:15
+15
Ну тобто вся проблема в нестачі рабів, а не озброєння і адекввтного командування та рішень у владних кабінетах. І зовсім не у відсутності максимального ВПК на рейках включаючи ракети дальної дії. Ні ні. То все ухилянти паскуди воювати не хочуть.
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27.07.2024 14:16
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Можливо, колись до західного обивателя і дійде, що касапи і рашизм - це нині вселенське зло, на кшалт нацизму і гітлеризму в тридцятих-сорокових роках минулого сторіччя. І що це зло потрібно знищувати всім цивілізованим світом, збройними силами всіх цивілізованих країн світу.
На жаль, ця істина ще не дійшла не лише до народів світу, не лише до журналістів, а й навіть до політиків цивілізованого світу. Що прикметно - не дійшла і до провладних політиків України. Можливо, не дійшла тому, що політики в чинній владі України не належать до цивілізованого світу?
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27.07.2024 14:25 Ответить
Вообще-то Европа против кацапов. Что-то делают в меру своих скромных возможностей. А Гитлеру они помогали всей Европой, пока фашисты не проиграли.
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27.07.2024 14:36 Ответить
По-перше, не вся Європа проти касапів. Он, наприклад, по сусідству інфа про Орбана і мад'ярів А нещодавно аналізували вибори у Францї, де відносну перемогу здобули політичні союзники касапів - лепенівці. І таких прикладів безліч.
По-друге, я не кажу, що бути "проти" - це якась нам підтримка. Точніше так: кажу, що це - підтримка, але явно недостатня. Бо вже потрібно, щоб вже по-серйозному розглядалось "макронівське" питання направлення збройних сил наших союзників на ЛБЗ України з касапами; а ще краще - щоб вже воювали... А до цього в Європі ще "не дійшли", повторюсь...
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27.07.2024 15:07 Ответить
Вони не дураки лезть в эту мясорубку. Ничего никому не должны.
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27.07.2024 15:18 Ответить
Так ще в 1938-му вони також не були дураками, не хотіли лізти в м'ясорубку, обмежилися дозволом гітлеру аншлюсувати Австрію та Судети...
А потім м'ясорубка їх все-одно нагнала.
Саме тому їм потрібно нагадувати історію та аналогію... Нехай роблять висновки.
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27.07.2024 15:44 Ответить
Правильно делали. Какой смысл спешить, если все равно пез*а.
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27.07.2024 16:06 Ответить
сша и англия как раз должны
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27.07.2024 16:04 Ответить
Поки ви читаєте цей висер Вашингтон Посту, до нас летять літаки але це не точно
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27.07.2024 14:28 Ответить
У Збройних Силах продовжує діяти заборона на переведення між військовими частинами.

Вона існувала при попередньому головнокомандувачі, але зараз посилилась.
Переведення є тільки для обраних зі звʼязками у ГШ. Виняток - одна з штурмових бригад та один полк безпілотних систем. І все.

Відсутність можливості переведення вкрай негативно впливає на боєздатність, змушує часто високовмотивованих військових йти у СЗЧ, щоб не бути заручником у неадекватного командира, призводить до деморалізації особового складу.

Тим паче на контрасті, коли рекрутингові кампанії дають змогу новобранцю обрати підрозділ (і це правильно), а у тих, хто воює роками, такого права нема.

Тотальна несправедливість всередині війська буде його тільки руйнувати зсередини.

Совкові підходи та відсутність відповідальності для командирів поглиблюють проблему. Військо потребує змін.
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27.07.2024 14:32 Ответить
А як ви вважали...що кацапи зупиняться ?
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27.07.2024 14:33 Ответить
вони вже починають буксувати.
кількість боєзіткнень стає меньшою.
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27.07.2024 16:55 Ответить
План Помпео для України: $500 млрд. озброєнь і членство в НАТО - Олександр Кушнарь
https://www.youtube.com/watch?v=Jmfkw1Lgb0Y

Колишній держсекретар Трампа Майк Помпео, який обіймав цю посаду з 2018 по 2021 рік, і який досі підтримує тісні зв'язки з Трампом, опублікував у газеті The Wall Street Journal план підтримки України у разі перемоги на виборах у США Дональда Трампа У разі реалізації цього плану Україна не лише зможе швидко розгромити росію, а й гарантовано вступити до НАТО та ЄС. У першому ж абзаці своєї статті, що називається "Мирний план Трампа для України", Помпео та колишній радник передвиборчої компанії Трампа Девід Урбан відкидають припущення багатьох експертів, що Трамп, повернувшись до Овального кабінету, здасть українські території
москві і нав'яже Україні кабальний мир. Немає жодних доказів того, що Трамп обере такий капітулянтський підхід. Навпаки, існують факти, що доводять протилежне. Наприклад, що саме Трамп зняв заборону на передачу ЗСУ джавелінів, накладену Обамою. "У той час як Байден вплутався у війну через слабкість, Трамп може відновити мир за допомогою сили".

Далі наводиться ряд пунктів плану Трампа, які у разі їх виконання залишать росію без армії та без економіки, а Україну назавжди убезпечать від нового вторгнення. Пункт перший - це запровадження катастрофічних для росії санкцій. Ті санкції, які наклала на москву нинішня адміністрація Білого дому, добрі лише на папері, але порожні по суті. Адже ті російські банки, які продають енергоносії, було звільнено адміністрацією Байдена від санкцій. Пункт другий - це зняття всіх обмежень на види зброї, яку Україна може використати. Це відновить позиції України на фронті, а потім поставить росію у становище, коли її перемога стане неможливою фізично.
У путіна не залишиться іншого вибору, як припинити війну. Пункт третій - це запуск програми ленд-лізу на 500 млрд доларів. Замість того, щоб обтяжувати американських платників податків новими рахунками, потрібно дозволити Україні позичати стільки грошей, скільки їй потрібно. Пункт четвертий - тотальна мобілізація сил НАТО у боротьбі проти авторитарного зла. "Ми повинні показати нашим противникам, особливо росії і китаю, що вони не можуть конкурувати з оборонними можливостями США." Тут передбачаються такі кроки: по-перше, примус Європи до витрат на оборону у розмірі 3% від ВВП; по-друге, радикальна інтенсифікація оборонної
промисловості США; відновлення відносин з Саудівською Аравією та Ізраїлем, що стабілізує Близький Схід і дозволить саудитам приєднатися до зусиль США витіснити москву з енергетичних ринків; по-четверте, це те, що автори називають розкриттям енергетичного потенціалу Америки. Йдеться про зняття будь-яких обмежень з видобутку нафти та газу в США і навпаки, стимулювання цього видобутку. Це разом із попереднім пунктом призведе до зниження цін на нафту, що підірве російський бюджет війни.

Всі ці кроки, - пишуть автори статті, - дозволять Трампу створити умови для негайного припинення вогню. У цьому випадку Україна отримає значні сили для оборони та зможе відновити економіку за рахунок репарацій, отриманих від репарацій із заморожених активів російського центробанку. Водночас, як пишуть автори, окуповані території ніхто за росією визнавати не збирається. Після цього, - припускають Помпео та Урбан, - розпочнеться найголовніше, а саме, прискорений вступ України до НАТО та ЄС. При цьому НАТО буде доручено створити фонд у 100 млрд доларів для переозброєння ЗСУ, а ЄС буде доручено організувати якнайшвидше прийом України до своїх лав і надати економічну допомогу для свого нового члена. Санкції з Росії можуть бути зняті, - кажуть Помпео та Урбан, але тільки після того, як вона виконає всі вищеописані пункти і лише після вступу України до НАТО та ЄС.

Отже, цей план містить два важливі пункти: Україна отримає колосальні кошти для ведення війни та Україна гарнтовано та швидко вступає до НАТО.

А який план у Байдена та Харріс?
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27.07.2024 14:35 Ответить
..а хто ж повірить в плани брехунів.котрі свого часу вже заблокували допомогу Україні на значно меншу суму???
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27.07.2024 14:45 Ответить
І коли таке було? Щось не пригадаю.
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27.07.2024 15:10 Ответить
в 2024. Сходіть до невролога)
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27.07.2024 16:05 Ответить
Це я вам раджу.
У 2024 році Україна протягом 4-х місяців не отримала жодного центу від адміністрації Білого дому. Ви це маєте на увазі? При цьому Байден посилався на те, що республіканці у Конгресі блокують його законопроект під назвою "Національна безпека США", в якому не було нічого для України, натомість було 10 млрд для хамасу та 5 млрд для мексиканських нелегалів, а також жодного слова про південні кордони США. При цьому Байден мав на руках 4,2 млрд доларів, не переданих Україні 2023 року. Це залишок грошей, виділених Конгресом США на 2023 рік. Це повинно було йти за каналом PDA. Байден міг передати Україні зброю на цю суму будь-якої хвилини, це не мало відношення до його пакету, який, нібито, блокували республіканці. Але вiн цього не зробив.
Так хто заблокував допомогу?
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27.07.2024 16:17 Ответить
зараз не про байдена мова. А про респів. І джонсон блокував, і трамп гавкав що "ні цента Україні", і все магівське крило. Обоє рябоє
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27.07.2024 16:26 Ответить
А ви слiдкуйте не за словами, а за справами. Байден кілька разів назвав путіна вбивцею, обіцяв, що він не всидить і двох тижнів у кремлі, обіцяв перевернути небо та землю. Але ЗСУ досі не отримала дозволу бити американською зброєю вглиб раші. Казки, що F16 вже на шляху до України, я чую давно. Та й сама допомога така, що її недостатньо навіть щоб утримати оборону. Фактично, саме адміністрація Байдена ставить Україну в умови капітуляції. І тепер порівняємо з часом президентства Трампа 2018-2021 років. Чи можлива була тоді агресія росії, така як вона була 22 лютого 2022 року? Ні, тому що світова ціна на нафту була 40 доларів за барель. А після приходу Байдена вона підскочила до 100 дол. Я міг би ще багато перераховувати, але, гадаю, цього достатньо.
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27.07.2024 16:40 Ответить
ще раз, я не сперечаюся щодо байдена.
Я вам кажу про те, що трамп може бути ще гірший. Він не відкриває, як саме він збирається закінчити війну за 24 год, а між тим зробити це можна 1 способом. Змусити Україну капіталювати. Чи ви знаєто про щось інше, як він збирається це робити?
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27.07.2024 16:52 Ответить
Це суто кацапцький наратив - Трамп змусить Україну капітулювати.

Трамп змусить капітулювати расейську федерацію.

Ви що, не бачите, що кацап боїться Трампа.
Трамп непередбачуваний, може і по пітороссії Томогавками захєрачить.
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27.07.2024 16:59 Ответить
змусить каців капітулювати за 24 год? пишіть ісче))
і може захєрачить, а може й ні
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27.07.2024 17:11 Ответить
Так, це жарт!

Але Трамп, дійсно, хєр знає що може захєрачить.
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27.07.2024 17:17 Ответить
Я щойно виклав основні пункти плану Помпео-Урбана, тобто, фактично плану Трампа по Україні. Де там сказано про 24 години? Це фігура мови. Ви ж не аналізуватимете слова закоханого, який обіцяє дістати своїй дівчині зірки з неба? Йдеться про те, що він зупинить війну дуже швидко. Деталі того, як він це зробить, Трамп не розкриває і правильно робить. Тому що це його ноу-хау. Я тільки-но привів вам ціну на нафту при Трампі та Байдені. Щойно США знову почне добувати свою нафту та сланцевий газ, гроші у раші на війну швидко закінчаться. Звісно, ​​не за 24 години, але й не за рік. Крім того, Трамп планує ленд-ліз України на величезну суму. Що може бути ефективнішим для перемоги над рашою? Це ваші т.зв. експерти брехали вам, що за ленд-ліз доведеться платити, що він не потрібний. Нині вони про це не говорять, але брешуть на інші теми. А ви слухаєте їх і ставите лайки. Невже ваше буття не визначає ваше усвідомлення?
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27.07.2024 17:06 Ответить
де написано, що план помпео відповідає плану трампа?
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27.07.2024 17:12 Ответить
Ну, і ніде не написано, що НЕ відповідає.
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27.07.2024 17:19 Ответить
Помпео залишається другом Трампа та його радником. Урбан був провідним радником Трампа під час його виборчої кампанії. Без схвалення Трампа вони б не виклали цей план. Якби Трамп думав інакше, він би виступив із спростуванням. Я так думаю. Звичайно, я можу помилятися, але я не бачу нічого, що вказувало б на те, що Трамп зробить Україні погано. Завжди треба вивчати факти, що вже є. Ще раз нагадую, що саме Трамп скасував ембарго на постачання зброї до України, накладене Обамою. Саме Трамп ухвалив резолюцію про те, що Крим - це Україна, а Помпео її озвучив. Саме Трамп звільнив 19 українських моряків, захоплених росіянами у Керченській протоці. При Трампі Україна проводила спільні військові маневри зі США на суші, морі та в повітрі. При Трампі В52 патрулювали Чорне море. При Трампі було знищено вагнерівців у Сирії, які намагалися атакувати американців. Це вчинки справжнього президента Америки.
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27.07.2024 17:23 Ответить
це просто чийсь план. З якого переляку трамп має на нього реагувати чи спростовувати?
поки те що він несе, про великих руських, що перемогли гітлера чи наполеона просто лякає.
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27.07.2024 17:28 Ответить
Я не слухаю, що хтось каже, я оцінюю тільки вчинки. Трамп уже був президентом, і що поганого він зробив тоді для України? Нехай каже, що хоче, аби дав зброю та розорив російську економіку.
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27.07.2024 17:32 Ответить
що зробив "трамбон" ,в часи свого правління (з 2017р по 2021 рік ) для звільнення окупованих українських територій (Луганської і Донецької областей,та українського Криму)???Якщо не було зроблено нічого в часи його правління .для звільнення української території в ті часи, то що вартує брехня ,котру озвучив Помпео ...???
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27.07.2024 23:43 Ответить
И Вы всё это знаете в Германии? Что так за Трампа сильно агатируете? Он враг Украине - это все здесь знают. Бред пишете: Помпео друг Трампа - чуть не умерла от смеха! Сколько уже планов выложили - все разные. Так хочет Трамп выиграть эти выборы, что его "друзья" обещают всё подряд и даже Луну с неба, только проголосуйте за меня! А Трамп - это смерь не только Украины, но и Америки и вообще всего мира. Только слепой это не видит!
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28.07.2024 10:10 Ответить
То ли еще будет после того как волна мобиков пойманных на улице после уч. центров появиться на фронте где-то под конец осени. И позиции сдаваться будут, и окружения итд, учитывая что сейчас происходит. Но надеемся на лучшее
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27.07.2024 14:49 Ответить
Квартал 95 заменит последних кадровых офицеров, и приступим к завершающей фазе оманских договоренностей.
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27.07.2024 23:02 Ответить
Юрій Бутусов.

Критично важка ситуація на Покровському напрямку, яка негайно вимагає системних та виважених рішень Ставки верховного головнокомандувача. За минулі сім діб ворог просунувся на 6 км у напрямку Мирноград- Покровськ. На вузькому фронті, фланги прострілюється, але просунувся.

До міста Мирноград залишилось 14 км. Всього 14. Мирноград в зоні обстрілу далекобійної артилерії. Якщо допустити захід ворога у Мирноград, вони отримують зону зосередження та накопичення, і зможуть атакувати сам Покровськ. Покровсько-Мирноградська агломерація - це останній район оборони перед Дніпропетровською областю. Ворог дуже близько, ситуація критична, оскільки темпи просування ворога викликають занепокоєння.
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27.07.2024 14:47 Ответить
пох

просто чекаю коли кордони відкриють щоб втікнути з цієї клоаки
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27.07.2024 14:51 Ответить
Одразу видно, що ти тупе нікчемне гівно, котре не спромоглося бодай чогось досягти в Україні. ******** звідси скоріше
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27.07.2024 15:07 Ответить
ги, кацап висрався.

на кацапа і кацапцькі наративи - ПОХ!
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27.07.2024 17:00 Ответить
А чего же ты не здрыснул раньше, чтобы не вонять здесь? Привели, твари к власти рыгов с уклонистом- командующим, а теперь пересиживаете! Украина вам клоака? Рядом, севернее, есть прекрасная страна, так нет, вы рветесь на Запад, там где цивилизация и закон, а здесь после себя пустыню хотите оставить! Ссыкуны подъюбочные, хитросклепанные, пускай другие страну защищают. Или ждали своих, да настоящие люди не дали им прийти.
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27.07.2024 17:34 Ответить
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27.07.2024 18:31 Ответить
Границы уже не откроют. Это вам не Афганистан с талибаном.
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27.07.2024 23:04 Ответить
'Де флот? Його немає!" - у Держдумі визнали поразку роssії у Чорному морі Депутат Держдуми Євген Федоров відкрито заявив про розгром Чорноморського флоту РФ і закликав змиритися з цією поразкою:

https://t.me/Ukraine_365News/82610
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27.07.2024 15:09 Ответить
А що є?
Так чому кацапцького флоту в Чорному морі немає?
А що ракетні обстріли, як на початку війни по 178 ракет?
Теж ні!
Це, що, ракети у кацапа не закінчуються?

Хєрова бути кацапам, бо тупі расєяне від народження, так, Dam All Dot?
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27.07.2024 17:03 Ответить
Був флот, а стала флотілія і від тої скоро нічого не залишиться ...
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27.07.2024 18:35 Ответить
То може пора запитати в Зе-мерзоти на чому закінчуються оманські договорняки? Чи не здачею Києва
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27.07.2024 15:38 Ответить
тому вигнали Залужного бо зелений мерзотник не міг злити Україну
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27.07.2024 15:51 Ответить
Do not believe bad news, believe good news. If you can no longer deny bad news, find someone who is easy - and, most importantly, safe - to hate, and blame them. Then wait for good news.
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27.07.2024 18:41 Ответить
Сколько вбросов проkацапских появляется в последнее время
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27.07.2024 19:32 Ответить
Пісець до каців підкрадається, ось і заметушились ...
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28.07.2024 14:57 Ответить
Не може командир з під Очеретина говорити таке газеті,бо він або воює або дає інтерв'ю. Досить зводити усі новини до сильної раші і не мотивованої України, бо це як мінімум недовіра до тих хто сьогодні в останній шлях проводжав Героя з Умані.
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27.07.2024 20:18 Ответить
Підбір тем, тонкощі акцентування уваги, контроль висловлювань коментаторів для відстеження ворожих тролів - це обов'язок нібито проукраїнського засновника інформаційного ресурсу. Десь так або ж як декларують медики "Не нашкодь!". А тут, під час війни, дивна толерантність "цвіте та пахне" ...
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28.07.2024 15:09 Ответить
Почему бы The Washington Post, поддерживающая демпартию США, не признаться, что разрушенные города Украины, десятки тысяч убитых, 10 млн. беженцев - результат Будапештского Соглашения.
Вместо действительной помощи, Байден заморозил Ленд-лиз, проголосовнный Конгрессом, в результате чего, Украина не получила сотни самолетов, танков, ПВО.....
Увы, получила 31 танк и по каплям вооружении: не победить и не проиграть.
Парадокс, согласно СМИ США, Пентагон уничтожает кассетные снаряды, срок годности которых закнчивается, но Украине их не дают.
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27.07.2024 23:02 Ответить
Щось WP забув згадати, що з їх "супер" допомогою тільки навіть баланс арт.пострілів у ЗСУ 1:5 з орками. Може це "допомога" в евтаназії? 😉
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27.07.2024 23:27 Ответить
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