Армия РФ продвигается и захватывает все больше украинских земель, - The Washington Post
Российская армия продолжает наступление, когда Украина продолжает испытывать нехватку военных, а предвыборные процессы в США породили предположение, что Киев вскоре может быть вынужден вести переговоры о сдаче земель.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
После того как поступление американского оружия и денег помогло Украине отбить вторжение на северо-востоке Харьковской области в мае, предотвратив большой прорыв и разрушив надежды Москвы на окружение второго по величине города Украины, российские командиры переключили свое внимание на Донецкую область, возможно, главную территориальную цель Путина.
Вторжение в Харьковскую область, хотя и принесло ограниченные успехи, однако отвлекло украинские ресурсы. 30-летний Александр, командир батальона 47-й бригады, воюющей под Очеретино, говорит, что украинские войска испытывают трудности и что трофей Путина все больше кажется достижимым для России.
"Эта стратегия разумная: вы пытаетесь сконцентрировать силы противника на одном направлении, а затем отвлечь их на другое. Их первая цель - уничтожить нас. Вторая - надавить на нас, чтобы они могли получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они уже почти захватили Донецкую область", - рассказывает военный.
Сейчас войска Путина наступают по дуге, состоящей из трех ключевых точек: Часов Яр, к западу от города Бахмут, который Россия захватила весной 2023 года; небольшой промышленный город Торецк; и сельская местность к западу от Очеретино, села на стратегической возвышенности, захваченной в мае после того, как российские войска продвинулись на северо-запад от Авдеевки, которую они заняли в феврале.
Хотя интенсивные бои идут и в других местах, в частности в Купянске на северо-востоке и на некоторых участках южного фронта, наступление в Донецкой области представляет собой заметный сдвиг в тактике российских командиров, которые, похоже, извлекли уроки из прошлых ошибок и теперь добиваются стабильных успехов для Кремля, угрожая также украинскому городу Константиновка, расположенному на стратегической трассе.
Напомним, войска РФ концентрируют усилия в районе Глубокого и Волчанска, пытаясь восстановить утраченное положение,
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На жаль, ця істина ще не дійшла не лише до народів світу, не лише до журналістів, а й навіть до політиків цивілізованого світу. Що прикметно - не дійшла і до провладних політиків України. Можливо, не дійшла тому, що політики в чинній владі України не належать до цивілізованого світу?
По-друге, я не кажу, що бути "проти" - це якась нам підтримка. Точніше так: кажу, що це - підтримка, але явно недостатня. Бо вже потрібно, щоб вже по-серйозному розглядалось "макронівське" питання направлення збройних сил наших союзників на ЛБЗ України з касапами; а ще краще - щоб вже воювали... А до цього в Європі ще "не дійшли", повторюсь...
А потім м'ясорубка їх все-одно нагнала.
Саме тому їм потрібно нагадувати історію та аналогію... Нехай роблять висновки.
Вона існувала при попередньому головнокомандувачі, але зараз посилилась.
Переведення є тільки для обраних зі звʼязками у ГШ. Виняток - одна з штурмових бригад та один полк безпілотних систем. І все.
Відсутність можливості переведення вкрай негативно впливає на боєздатність, змушує часто високовмотивованих військових йти у СЗЧ, щоб не бути заручником у неадекватного командира, призводить до деморалізації особового складу.
Тим паче на контрасті, коли рекрутингові кампанії дають змогу новобранцю обрати підрозділ (і це правильно), а у тих, хто воює роками, такого права нема.
Тотальна несправедливість всередині війська буде його тільки руйнувати зсередини.
Совкові підходи та відсутність відповідальності для командирів поглиблюють проблему. Військо потребує змін.
кількість боєзіткнень стає меньшою.
https://www.youtube.com/watch?v=Jmfkw1Lgb0Y
Колишній держсекретар Трампа Майк Помпео, який обіймав цю посаду з 2018 по 2021 рік, і який досі підтримує тісні зв'язки з Трампом, опублікував у газеті The Wall Street Journal план підтримки України у разі перемоги на виборах у США Дональда Трампа У разі реалізації цього плану Україна не лише зможе швидко розгромити росію, а й гарантовано вступити до НАТО та ЄС. У першому ж абзаці своєї статті, що називається "Мирний план Трампа для України", Помпео та колишній радник передвиборчої компанії Трампа Девід Урбан відкидають припущення багатьох експертів, що Трамп, повернувшись до Овального кабінету, здасть українські території
москві і нав'яже Україні кабальний мир. Немає жодних доказів того, що Трамп обере такий капітулянтський підхід. Навпаки, існують факти, що доводять протилежне. Наприклад, що саме Трамп зняв заборону на передачу ЗСУ джавелінів, накладену Обамою. "У той час як Байден вплутався у війну через слабкість, Трамп може відновити мир за допомогою сили".
Далі наводиться ряд пунктів плану Трампа, які у разі їх виконання залишать росію без армії та без економіки, а Україну назавжди убезпечать від нового вторгнення. Пункт перший - це запровадження катастрофічних для росії санкцій. Ті санкції, які наклала на москву нинішня адміністрація Білого дому, добрі лише на папері, але порожні по суті. Адже ті російські банки, які продають енергоносії, було звільнено адміністрацією Байдена від санкцій. Пункт другий - це зняття всіх обмежень на види зброї, яку Україна може використати. Це відновить позиції України на фронті, а потім поставить росію у становище, коли її перемога стане неможливою фізично.
У путіна не залишиться іншого вибору, як припинити війну. Пункт третій - це запуск програми ленд-лізу на 500 млрд доларів. Замість того, щоб обтяжувати американських платників податків новими рахунками, потрібно дозволити Україні позичати стільки грошей, скільки їй потрібно. Пункт четвертий - тотальна мобілізація сил НАТО у боротьбі проти авторитарного зла. "Ми повинні показати нашим противникам, особливо росії і китаю, що вони не можуть конкурувати з оборонними можливостями США." Тут передбачаються такі кроки: по-перше, примус Європи до витрат на оборону у розмірі 3% від ВВП; по-друге, радикальна інтенсифікація оборонної
промисловості США; відновлення відносин з Саудівською Аравією та Ізраїлем, що стабілізує Близький Схід і дозволить саудитам приєднатися до зусиль США витіснити москву з енергетичних ринків; по-четверте, це те, що автори називають розкриттям енергетичного потенціалу Америки. Йдеться про зняття будь-яких обмежень з видобутку нафти та газу в США і навпаки, стимулювання цього видобутку. Це разом із попереднім пунктом призведе до зниження цін на нафту, що підірве російський бюджет війни.
Всі ці кроки, - пишуть автори статті, - дозволять Трампу створити умови для негайного припинення вогню. У цьому випадку Україна отримає значні сили для оборони та зможе відновити економіку за рахунок репарацій, отриманих від репарацій із заморожених активів російського центробанку. Водночас, як пишуть автори, окуповані території ніхто за росією визнавати не збирається. Після цього, - припускають Помпео та Урбан, - розпочнеться найголовніше, а саме, прискорений вступ України до НАТО та ЄС. При цьому НАТО буде доручено створити фонд у 100 млрд доларів для переозброєння ЗСУ, а ЄС буде доручено організувати якнайшвидше прийом України до своїх лав і надати економічну допомогу для свого нового члена. Санкції з Росії можуть бути зняті, - кажуть Помпео та Урбан, але тільки після того, як вона виконає всі вищеописані пункти і лише після вступу України до НАТО та ЄС.
Отже, цей план містить два важливі пункти: Україна отримає колосальні кошти для ведення війни та Україна гарнтовано та швидко вступає до НАТО.
А який план у Байдена та Харріс?
У 2024 році Україна протягом 4-х місяців не отримала жодного центу від адміністрації Білого дому. Ви це маєте на увазі? При цьому Байден посилався на те, що республіканці у Конгресі блокують його законопроект під назвою "Національна безпека США", в якому не було нічого для України, натомість було 10 млрд для хамасу та 5 млрд для мексиканських нелегалів, а також жодного слова про південні кордони США. При цьому Байден мав на руках 4,2 млрд доларів, не переданих Україні 2023 року. Це залишок грошей, виділених Конгресом США на 2023 рік. Це повинно було йти за каналом PDA. Байден міг передати Україні зброю на цю суму будь-якої хвилини, це не мало відношення до його пакету, який, нібито, блокували республіканці. Але вiн цього не зробив.
Так хто заблокував допомогу?
Я вам кажу про те, що трамп може бути ще гірший. Він не відкриває, як саме він збирається закінчити війну за 24 год, а між тим зробити це можна 1 способом. Змусити Україну капіталювати. Чи ви знаєто про щось інше, як він збирається це робити?
Трамп змусить капітулювати расейську федерацію.
Ви що, не бачите, що кацап боїться Трампа.
Трамп непередбачуваний, може і по пітороссії Томогавками захєрачить.
і може захєрачить, а може й ні
Але Трамп, дійсно, хєр знає що може захєрачить.
поки те що він несе, про великих руських, що перемогли гітлера чи наполеона просто лякає.
Критично важка ситуація на Покровському напрямку, яка негайно вимагає системних та виважених рішень Ставки верховного головнокомандувача. За минулі сім діб ворог просунувся на 6 км у напрямку Мирноград- Покровськ. На вузькому фронті, фланги прострілюється, але просунувся.
До міста Мирноград залишилось 14 км. Всього 14. Мирноград в зоні обстрілу далекобійної артилерії. Якщо допустити захід ворога у Мирноград, вони отримують зону зосередження та накопичення, і зможуть атакувати сам Покровськ. Покровсько-Мирноградська агломерація - це останній район оборони перед Дніпропетровською областю. Ворог дуже близько, ситуація критична, оскільки темпи просування ворога викликають занепокоєння.
просто чекаю коли кордони відкриють щоб втікнути з цієї клоаки
на кацапа і кацапцькі наративи - ПОХ!
https://t.me/Ukraine_365News/82610
Так чому кацапцького флоту в Чорному морі немає?
А що ракетні обстріли, як на початку війни по 178 ракет?
Теж ні!
Це, що, ракети у кацапа не закінчуються?
Хєрова бути кацапам, бо тупі расєяне від народження, так, Dam All Dot?
Вместо действительной помощи, Байден заморозил Ленд-лиз, проголосовнный Конгрессом, в результате чего, Украина не получила сотни самолетов, танков, ПВО.....
Увы, получила 31 танк и по каплям вооружении: не победить и не проиграть.
Парадокс, согласно СМИ США, Пентагон уничтожает кассетные снаряды, срок годности которых закнчивается, но Украине их не дают.