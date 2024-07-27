Российская армия продолжает наступление, когда Украина продолжает испытывать нехватку военных, а предвыборные процессы в США породили предположение, что Киев вскоре может быть вынужден вести переговоры о сдаче земель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

После того как поступление американского оружия и денег помогло Украине отбить вторжение на северо-востоке Харьковской области в мае, предотвратив большой прорыв и разрушив надежды Москвы на окружение второго по величине города Украины, российские командиры переключили свое внимание на Донецкую область, возможно, главную территориальную цель Путина.

Вторжение в Харьковскую область, хотя и принесло ограниченные успехи, однако отвлекло украинские ресурсы. 30-летний Александр, командир батальона 47-й бригады, воюющей под Очеретино, говорит, что украинские войска испытывают трудности и что трофей Путина все больше кажется достижимым для России.

"Эта стратегия разумная: вы пытаетесь сконцентрировать силы противника на одном направлении, а затем отвлечь их на другое. Их первая цель - уничтожить нас. Вторая - надавить на нас, чтобы они могли получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они уже почти захватили Донецкую область", - рассказывает военный.

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Сейчас войска Путина наступают по дуге, состоящей из трех ключевых точек: Часов Яр, к западу от города Бахмут, который Россия захватила весной 2023 года; небольшой промышленный город Торецк; и сельская местность к западу от Очеретино, села на стратегической возвышенности, захваченной в мае после того, как российские войска продвинулись на северо-запад от Авдеевки, которую они заняли в феврале.

Хотя интенсивные бои идут и в других местах, в частности в Купянске на северо-востоке и на некоторых участках южного фронта, наступление в Донецкой области представляет собой заметный сдвиг в тактике российских командиров, которые, похоже, извлекли уроки из прошлых ошибок и теперь добиваются стабильных успехов для Кремля, угрожая также украинскому городу Константиновка, расположенному на стратегической трассе.

Напомним, войска РФ концентрируют усилия в районе Глубокого и Волчанска, пытаясь восстановить утраченное положение,