В Румынии учебный центр F-16 подготовил первую группу пилотов
Европейский учебный центр F-16 (EFTC) в Румынии выпустил первую группу пилотов. Это летчики из Румынии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Нидерландов.
Румынские пилоты уже получили лицензии. Во время обучения они прошли различные сценарии, в частности выполняли миссии в темное время суток и тренировались с пилотами стран-членов НАТО. Следующая группа румынских пилотов уже начала обучение. Впоследствии Европейский учебный центр начнет подготовку украинских пилотов.
"Я с нетерпением жду момента, когда здесь будут готовить первых украинских пилотов. Украина очень нуждается в усилении противовоздушной обороны", - отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.
Как говорится в сообщении, Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16.
Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в этом году F-16 применят на поле боя.
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"Дрони ГУР уразили російський далекий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі Оленья в Мурманській народній, - джерела в ГУР."
- зазвичай перша атака - це остання ефективна атака
- завтра кацапи натаскають ППО і лавочка з дронами закриється, як вже було з енгельсом .