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В Румынии учебный центр F-16 подготовил первую группу пилотов

f-16

Европейский учебный центр F-16 (EFTC) в Румынии выпустил первую группу пилотов. Это летчики из Румынии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Нидерландов.

Румынские пилоты уже получили лицензии. Во время обучения они прошли различные сценарии, в частности выполняли миссии в темное время суток и тренировались с пилотами стран-членов НАТО. Следующая группа румынских пилотов уже начала обучение. Впоследствии Европейский учебный центр начнет подготовку украинских пилотов.

"Я с нетерпением жду момента, когда здесь будут готовить первых украинских пилотов. Украина очень нуждается в усилении противовоздушной обороны", - отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

Также читайте: Румыния не сбивает "шахеды" над Украиной, потому что это не разрешено, - премьер Чолаку

Как говорится в сообщении, Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в этом году F-16 применят на поле боя.

Румыния (1086) F-16 (547)


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Топ комментарии
+13
Цікаво, чи правда, що наші дрони дістались вже до Оленьі. Бо пишуть, що уразили там ТУ22 М3. Якщо так, то щастю моєму немає меж.
"Дрони ГУР уразили російський далекий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі Оленья в Мурманській народній, - джерела в ГУР."
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27.07.2024 14:29
+5
Щось ШОУ нагадує..контрнаступ ,який афішували пів року.
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27.07.2024 14:31
+3
Це для румунських ф-16. Для українських, ще руки не дійшли.
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27.07.2024 15:01
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Радии за румунів
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27.07.2024 14:22 Ответить
Скільки душ в групі?
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27.07.2024 14:24 Ответить
а тобі не однаково скільки "душ" у румунській групі?
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27.07.2024 15:21 Ответить
Він не зрозумів про яких пілотів йде мова.
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27.07.2024 21:36 Ответить
Перший випуск - 7 пілотів. Як і підготовлених українських пілотів. Наших 6.
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30.07.2024 16:57 Ответить
Цікаво, чи правда, що наші дрони дістались вже до Оленьі. Бо пишуть, що уразили там ТУ22 М3. Якщо так, то щастю моєму немає меж.
"Дрони ГУР уразили російський далекий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі Оленья в Мурманській народній, - джерела в ГУР."
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27.07.2024 14:29 Ответить
правда
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27.07.2024 15:53 Ответить
Ого, то це джекпот! Чекаю на знищення падлючих Тушок 95!
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27.07.2024 17:02 Ответить
якщо відкинути ейфорію:

- зазвичай перша атака - це остання ефективна атака

- завтра кацапи натаскають ППО і лавочка з дронами закриється, як вже було з енгельсом .
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27.07.2024 18:08 Ответить
Щось ШОУ нагадує..контрнаступ ,який афішували пів року.
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27.07.2024 14:31 Ответить
що тобі тут щось нагадує? тут мова йде про румунських пілотів і Румунію!
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27.07.2024 15:15 Ответить
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27.07.2024 14:38 Ответить
це ти так радієш за румунських пілотів?
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27.07.2024 15:19 Ответить
Та не вже
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27.07.2024 14:42 Ответить
Це для тих літаків, що застрягли десь "на шляху"?
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27.07.2024 14:49 Ответить
Це для румунських ф-16. Для українських, ще руки не дійшли.
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27.07.2024 15:01 Ответить
Выходит румыны легче обучаемы, чем украинцы? Я понимаю - возможно, их начали раньше учить, но у румын в стране не идет мясорубка.
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27.07.2024 15:04 Ответить
А чому не пишуть, скільки вони не навчалися?
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27.07.2024 15:11 Ответить
Тут половина геть дебілів зібралась, чи читати не вміють, що в принціпі одне й те саме?! Мова йде про навчання румунських пілотів!!!
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27.07.2024 15:17 Ответить
Нажаль це так
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27.07.2024 21:38 Ответить
...це якось впливає на війну в Україні?
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27.07.2024 15:30 Ответить
 
 