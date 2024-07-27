В Румынии учебный центр F-16 подготовил первую группу пилотов

Европейский учебный центр F-16 (EFTC) в Румынии выпустил первую группу пилотов. Это летчики из Румынии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Нидерландов.

Румынские пилоты уже получили лицензии. Во время обучения они прошли различные сценарии, в частности выполняли миссии в темное время суток и тренировались с пилотами стран-членов НАТО. Следующая группа румынских пилотов уже начала обучение. Впоследствии Европейский учебный центр начнет подготовку украинских пилотов.

"Я с нетерпением жду момента, когда здесь будут готовить первых украинских пилотов. Украина очень нуждается в усилении противовоздушной обороны", - отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

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Как говорится в сообщении, Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в этом году F-16 применят на поле боя.