В результате обстрела Белозерской громады тяжело ранен мужчина

Российские войска обстреляли Белозерскую громаду на Херсонщине, тяжелые ранения получил мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В Белозерской громаде снова громко. Из-за российского обстрела пострадал мужчина, 67 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у мужчины диагностировали взрывную травму и ранение грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Врачи оказывают мужчине необходимую помощь.

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Ранее сообщалось, что в Бериславском районе Херсонщины на вражеской мине подорвался мужчина.