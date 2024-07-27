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1000 детей вывезли россияне на "оздоровление" с временно оккупированных территорий Херсонщины в Кабардино-Балкарию, - Лубинец

Викрадення РФ українських дітей

Более двух лет, с начала полномасштабного вторжения, Россия вывозит из Украины детей под предлогом оздоровления.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"За более чем два года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет страна-агрессор систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который взял шефство над Херсонщиной", - отметил он.

Как отметил Лубинец, большинство из этих детей имеют родителей, которые, вероятно, предоставляют разрешение на вывоз ребенка. Однако насколько такой выбор является свободным в условиях оккупации, остается открытым вопросом.

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По словам уполномоченного, дети вынужденно перенимают не только культуру и традиции вражеского государства. Там привлекается мощный ресурс для уничтожения их украинской идентичности, что в свою очередь является составляющей геноцидной политики РФ.

"Такие действия грубо нарушают права детей и международные нормы защиты прав человека. Украина продолжает настаивать на необходимости получения доступа для международных организаций на ВОТ и привлечении виновных в нарушении прав украинских детей к ответственности", - добавил Лубинец.

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Автор: 

дети (6463) Лубинец Дмитрий (448) Херсонская область (4706)


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Топ комментарии
+3
Будуть вирощувати яничар,вчити їх люто ненавидити Україну та українців !!))
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27.07.2024 16:45
+3
Не скажу як там зараз, но при Совке там можна було відпочити, а не жити. Це як у зоопарку. Прийшов, подивився і пішов собі до дому. А як шо бути мешканцем звіринця це вже інша справа.
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27.07.2024 17:01
+2
Воєнний злочинець прутін, продовжує викрадати дітей на ТОТ УКРАЇНИ!!
До окупації України, у 2014 році рашистами, такого не було!!
Злочинець прутін, з шоблою, мають понести дієве ПОКАРАННЯ!!
Але ж, оті самміти «мірі-мірі», від зеленського та єрмака ….??
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27.07.2024 16:38
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Ельбрус подивляться.
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27.07.2024 16:32 Ответить
Працював в Приельбруссі,реально грандіозне видовище,але дітей не на екскурсію вивозят з України,реальні діти краще за гіпотетичних,яких мають росєйські баби народжувати !!))
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27.07.2024 16:49 Ответить
При совєтах там була..грандіозно..

Була дитиною 11 років, з татом. профсоюзпутівка.
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27.07.2024 16:53 Ответить
Ельбрусу по-фігу совєти чи ні,він велична громадина!!))
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27.07.2024 16:58 Ответить
Не скажу як там зараз, но при Совке там можна було відпочити, а не жити. Це як у зоопарку. Прийшов, подивився і пішов собі до дому. А як шо бути мешканцем звіринця це вже інша справа.
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27.07.2024 17:01 Ответить
Жити можливо,якщо усвідомюєш,що до чужого монастиря з власним статутом не ходят!!))
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27.07.2024 17:09 Ответить
А там не монастир, а зоопарк. Я достатньо довго там прожив в 2-х годинах авто від Нальчика та в курсі шо воно таке.

Среди ущелий горных и долин,
Обеими ногами в луже,
Стоит Орджиникидзн, город исполин.
Столица дождей, камней и кукурузы.
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27.07.2024 19:09 Ответить
Назовсім в горах залишать?
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27.07.2024 16:58 Ответить
З українців доьрі яничри вихоят,та етногрфічний матеріал добрий !!))
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27.07.2024 17:02 Ответить
Воєнний злочинець прутін, продовжує викрадати дітей на ТОТ УКРАЇНИ!!
До окупації України, у 2014 році рашистами, такого не було!!
Злочинець прутін, з шоблою, мають понести дієве ПОКАРАННЯ!!
Але ж, оті самміти «мірі-мірі», від зеленського та єрмака ….??
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27.07.2024 16:38 Ответить
Будуть вирощувати яничар,вчити їх люто ненавидити Україну та українців !!))
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27.07.2024 16:45 Ответить
Ті кавказці відразу навчають дітей план курити….
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27.07.2024 16:40 Ответить
Нальчик,у 70-80-роки був наркостолицею Кавказа, я жив і працював у Нальчику у 80 році !!))
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27.07.2024 16:44 Ответить
Я це знаю, тому й написав….Ти вважаєш що зараз якось по іншому? Як був наркостолицею так і залишився, тільки місцев наркобарони ще наглійше та багатше стали.
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27.07.2024 16:50 Ответить
Я процював в КабБалкгеоекспедиці(КБКГЕ),бував у Чечні,Дагестані,Карачаєво-Черкесії!!))
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27.07.2024 16:54 Ответить
Я вчився в інституті з кабардинцем, він багато чого розповідав про те що в них наркоманять ще зі школи. Сам він план курив постійно, бо йому його родичи висилали. Як накуриться, то в общагі буянить. Отже на 3-му курсі перейшов на більш серйозні речі, після 3-го курсу поїхав на канікули в свій Нальчик і більше до навчання в Київ не повернувся. Його земляк з іншого факультету розповідав що на батьківщині Азіз «склеїв ласти» від передозування.
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27.07.2024 17:15 Ответить
Цемколи були розборки - менти з бандюками?? Коли попереджали, після 21:00 із корпусів не виходити))
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27.07.2024 16:55 Ответить
Що ж повернулися в 16 -17м століття перетворити дітей окупованих територій на яничарів ,крім огиди і прокльонів до рашистів жодних запитань ,це злочина орда.
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27.07.2024 17:14 Ответить
Так и союзники бы вывозили на оздоровление. Поляки, словаки, чехи и венгры. Но нельзя. Всё забито постоянно проживающими беженцами.
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27.07.2024 18:49 Ответить
Батьки у них ждуни, і діти такими стануть
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27.07.2024 17:19 Ответить
Не на оздоровление а на заражение. Ксеноморфы размножаются путем заражения ибо самки ксеноморфов любят иные биологические виды а самцы не репродуктивны.
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27.07.2024 19:52 Ответить
Чому влада зеленского не вивезла цих, та іншіх дітей на початку 22 року. Обжерлися шашликів. Боже скіки діточок твоїх Україна кинуто на призволяще та гвалтування.
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27.07.2024 21:33 Ответить
За понад два роки від початку повномасштабного вторгнення українських дітей віком від шести з половиною до 16 років країна-агресор систематично вивозить за тисячі кілометрів від дому ознайомитися із "красою" кацап- регіону, який узяв "шефство" над Херсонщиною".
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28.07.2024 07:34 Ответить
Лубінець, не вилазь з ООН, не вилазь з ЄСПЛ, кричи, це наші діти!
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28.07.2024 10:04 Ответить
 
 