1000 детей вывезли россияне на "оздоровление" с временно оккупированных территорий Херсонщины в Кабардино-Балкарию, - Лубинец

Более двух лет, с начала полномасштабного вторжения, Россия вывозит из Украины детей под предлогом оздоровления.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"За более чем два года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет страна-агрессор систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который взял шефство над Херсонщиной", - отметил он.

Как отметил Лубинец, большинство из этих детей имеют родителей, которые, вероятно, предоставляют разрешение на вывоз ребенка. Однако насколько такой выбор является свободным в условиях оккупации, остается открытым вопросом.

Читайте также: 40 стран уже присоединились к коалиции по возвращению украинских детей, - Лубинец

По словам уполномоченного, дети вынужденно перенимают не только культуру и традиции вражеского государства. Там привлекается мощный ресурс для уничтожения их украинской идентичности, что в свою очередь является составляющей геноцидной политики РФ.



"Такие действия грубо нарушают права детей и международные нормы защиты прав человека. Украина продолжает настаивать на необходимости получения доступа для международных организаций на ВОТ и привлечении виновных в нарушении прав украинских детей к ответственности", - добавил Лубинец.

Читайте также: 12 детей удалось вернуть с оккупированных территорий, - Лубинец. ФОТОрепортаж