1000 детей вывезли россияне на "оздоровление" с временно оккупированных территорий Херсонщины в Кабардино-Балкарию, - Лубинец
Более двух лет, с начала полномасштабного вторжения, Россия вывозит из Украины детей под предлогом оздоровления.
Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"За более чем два года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет страна-агрессор систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который взял шефство над Херсонщиной", - отметил он.
Как отметил Лубинец, большинство из этих детей имеют родителей, которые, вероятно, предоставляют разрешение на вывоз ребенка. Однако насколько такой выбор является свободным в условиях оккупации, остается открытым вопросом.
По словам уполномоченного, дети вынужденно перенимают не только культуру и традиции вражеского государства. Там привлекается мощный ресурс для уничтожения их украинской идентичности, что в свою очередь является составляющей геноцидной политики РФ.
"Такие действия грубо нарушают права детей и международные нормы защиты прав человека. Украина продолжает настаивать на необходимости получения доступа для международных организаций на ВОТ и привлечении виновных в нарушении прав украинских детей к ответственности", - добавил Лубинец.
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Була дитиною 11 років, з татом. профсоюзпутівка.
Среди ущелий горных и долин,
Обеими ногами в луже,
Стоит Орджиникидзн, город исполин.
Столица дождей, камней и кукурузы.
До окупації України, у 2014 році рашистами, такого не було!!
Злочинець прутін, з шоблою, мають понести дієве ПОКАРАННЯ!!
Але ж, оті самміти «мірі-мірі», від зеленського та єрмака ….??