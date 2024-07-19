12 детей удалось вернуть с оккупированных территорий, - Лубинец. ФОТОрепортаж

С оккупированных территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей удалось вернуть 12 детей с семьями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"К счастью, сейчас они уже на подконтрольной Украине территории. Каждая семья по-своему переживала беспорядок, который творит оккупационная "власть", - написал Лубинец.

Он добавил, что семьи рассказывают, как им принудительно навязывали брать российские паспорта, поскольку без "новых документов" граждане - бесправны и не могли пользоваться никакими социальными гарантиями или медицинской помощью. Врачи не принимают даже детей с врожденными пороками, которым нужен тщательный уход. Однако родителям предлагают отправить детей на "реабилитацию", которая часто является депортацией или принудительным перемещением. Некоторым детям приходилось посещать "русские школы", в которых осуществлялась активная агитация за "русский мир".

По словам вернувшихся, россияне на ВОТ задерживают, избивают, пытают током, оказывают психологическое давление на взрослых, а детей допрашивают без присутствия родителей и также применяют методы пыток. Также регулярно проводят безосновательные обыски в домах местных жителей.

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"Поразила история возвращенного юноши, который, планируя свое будущее, выехал из ВОТ, потому что хочет стать украинским спасателем и получить образование в желаемом заведении высшего образования", - написал Лубинец.

Напомним, ранее Лубинец сообщал, что уже 40 государств присоединились к Международной коалиции по возвращению украинских детей.











