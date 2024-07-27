В районах Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Тимофеевки и Яснобродовки идут ожесточенные бои, - Генштаб

С начала суток, 27 июля 2024 года, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта в Украине возросло до 73.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно - на Покровском направлении. Силы обороны держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

Удары по территории Украины

По данным Генштаба, оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Басовка, Мирополье, Турья, Волфино, Степок, Сидоровка.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска помешали трем атакам россиян в районе Глубокого и двум атакам - вблизи Волчанска и Тихого. Отражение еще одного штурмового действия врага в районе Волчанска продолжается.

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Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг атакует в районах Макеевки, Невского и Новосергиевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боестолкновений, из которых пять продолжаются до сих пор.

"На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского и Спорного. Всего произошло пять атак", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что продолжается бой в районе Андреевки на Краматорском направлении, где противник при поддержке авиации пытается продвигаться на позиции украинских защитников.

"На Торецком направлении враг при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации девять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Пивничного и Зализного", - добавляют в Генштабе.

Горячее всего, по данным Генштаба, на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Тимофеевки и Яснобродовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 21 попытку штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Красногоровки. Девять вражеских штурмов были отражены вблизи Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении было отражено три штурмовые действия противника в сторону Раздольного. В то же время, противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону в направлении Константиновки, где в настоящее время отражены две вражеские атаки.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, три безуспешные атаки врага отражены нашими защитниками. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки, Гуляйполе.

На Приднепровском направлении одна атака оккупантов успеха не имела.

Командование Вооруженных сил Украины принимает необходимые меры для сдерживания наступления противника и нанесения ему ощутимых потерь.

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