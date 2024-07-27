Один человек погиб вследствие обстрела оккупантами Антоновки
Россияне обстреляли Антоновну на Херсонщине, в результате чего погибла женщина.
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Россия унесла жизнь еще одного человека на Херсонщине.
Около часа назад из-за вражеского обстрела погибла жительница Антоновки. 37-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Мои соболезнования родным и близким погибшей", - написал он.
Напомним, сегодня российские войска обстреляли Белозерскую громаду на Херсонщине, в результате чего тяжелые ранения получил мужчина.
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