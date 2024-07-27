Глобальная власть в мире переходит от "иррационального" Запада к Китаю и России, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что глобальная власть в мире будет перемещаться от "иррационального" Запада к Азии и России.
Об этом он заявил, обращаясь по телевидению к этническим венграм на фестивале в румынском городе Беиле-Тушнад, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В последующие долгие десятилетия, а может, и столетия, Азия будет доминантным центром мира", - сказал Орбан, назвав Китай, Индию, Пакистан и Индонезию будущими великими мировыми державами.
По его словам, "иррациональный" Запад подтолкнул Россию присоединиться к этому блоку.
В отличие от "слабости" Запада, позиция России в мировых делах является рациональной и предсказуемой, сказал он, отметив, что Москва продемонстрировала экономическую гибкость в адаптации к западным санкциям после вторжения в Крым в 2014 году.
По убеждению Орбана, Россия стала привлекательной для многих стран из-за противодействия ЛГБТ.
Он даже намекнул на варианты "вне блока" (для Будапешта. - Ред.), пишет LB.UA.
Орбан отметил, что, по его мнению, "мы (Венгрия. - Ред.) не получим политическое и экономическое предложение от США, которое даст нам лучшие возможности, чем членство в ЕС".
"Если бы мы получили такое предложение, мы должны его рассмотреть", - добавил Орбан.
В то же время, в интересах Китая оставить Венгрию в ЕС, уточнил он. Премьер-министр упомянул майский визит президента Си Цзиньпина в Будапешт, который помог усилить роль Венгрии как точки доступа на европейский рынок для китайских производителей электромобилей и аккумуляторов.
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Справді той "ірраціонального" Захід/умовний Захід з таким же "ірраціональним" світовим шерифом час від часу впадає в хаос, турбуленцію внутрішнього безладу, навіть в сонну байдужість до змін в навколишньому світі, реагує на ті зміни хаотично, намагається пристосуватися, зберегти внутрішній комфорт - впадає у синдром тих мавп: нічого не чую, нічого не бачу, нічого не скажу.
Згадаймо той же ірраціональний умовний Захід перед другою світовою війною - два кривавих диктатори один з перед одного захоплювали території навколо себе, а США щей допомагали їм зміцнювати їх військовий потенціал... Коли Гітлер маріуполив Лондон і інші конгломерації навколо інших великих міс Англії, президент США Рузвельт зберігав цинічний нейтралітет, говорив Черчілю, що у нього зв'язані руки і він не може надати літаки чи інше озброєння щоб врятувати союзника...
щоб лизати дупу хвуйлу та Сціню
В європейській сім'ї цю роль виконує Орбан...
Європа теж залежить від Китаю, не менше ніж Китай від них. Припинення торговлі не витримає ні Китай, ні ЄС, і всі це розуміють.
Відносини Китаю і ЄС якраз і є взаємовигідними. Розвиток ЄС вже припинився - зростання економік є меншим за інфляцію, тобто фактично економіки падають, і якщо Китай припинить навіть частину експорта, Європа буде в глибокій кризі, після якої вже не вибереться.
І на жаль, Орбан має рацію.
В той час, коли світ котиться в прірву, колишнього лідера і світового жандарма очолює "живий труп".
Хіба це не сюр?