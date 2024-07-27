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Глобальная власть в мире переходит от "иррационального" Запада к Китаю и России, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что глобальная власть в мире будет перемещаться от "иррационального" Запада к Азии и России.

Об этом он заявил, обращаясь по телевидению к этническим венграм на фестивале в румынском городе Беиле-Тушнад, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В последующие долгие десятилетия, а может, и столетия, Азия будет доминантным центром мира", - сказал Орбан, назвав Китай, Индию, Пакистан и Индонезию будущими великими мировыми державами.

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По его словам, "иррациональный" Запад подтолкнул Россию присоединиться к этому блоку.

В отличие от "слабости" Запада, позиция России в мировых делах является рациональной и предсказуемой, сказал он, отметив, что Москва продемонстрировала экономическую гибкость в адаптации к западным санкциям после вторжения в Крым в 2014 году.

По убеждению Орбана, Россия стала привлекательной для многих стран из-за противодействия ЛГБТ.

Он даже намекнул на варианты "вне блока" (для Будапешта. - Ред.), пишет LB.UA.

Орбан отметил, что, по его мнению, "мы (Венгрия. - Ред.) не получим политическое и экономическое предложение от США, которое даст нам лучшие возможности, чем членство в ЕС".

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"Если бы мы получили такое предложение, мы должны его рассмотреть", - добавил Орбан.

В то же время, в интересах Китая оставить Венгрию в ЕС, уточнил он. Премьер-министр упомянул майский визит президента Си Цзиньпина в Будапешт, который помог усилить роль Венгрии как точки доступа на европейский рынок для китайских производителей электромобилей и аккумуляторов.

Автор: 

Венгрия (1926) Китай (2909) россия (95308) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+41
ЄС, у вас трубу в унітазі прорвало - вигрібайте!
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27.07.2024 21:16
+29
И долго в ЕС еще терпеть вот это вот будут ?
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27.07.2024 21:17
+27
ЗНОВУ УСЕ ПЕРЕПЛУТАВ КНУРЯКА.
СЛІД БУЛО ЧИТАТИ: ІРРАЦІОНАЛЬНИЙ ОРБАН ПЕРЕХОДИТЬ ВІД ЗАХОДУ ДО РОСІЇ І КИТАЮ.
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27.07.2024 21:16
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Якого біса його так старанно цитують? Частіше ніж будь-кого іншого?
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28.07.2024 00:08 Ответить
Совсем **********.
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28.07.2024 00:12 Ответить
"Завербовали! Но как он мог? Ах, он такой доверчивый... А, рука... Его пытали! Как же я раньше не догадалась?"

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28.07.2024 00:20 Ответить
Даун
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28.07.2024 06:16 Ответить
Орбан: Глобальна влада у світі переміщатиметься від "ірраціонального" Заходу до Азії та Росії. - а вєдь прав мєрзавєц.

Справді той "ірраціонального" Захід/умовний Захід з таким же "ірраціональним" світовим шерифом час від часу впадає в хаос, турбуленцію внутрішнього безладу, навіть в сонну байдужість до змін в навколишньому світі, реагує на ті зміни хаотично, намагається пристосуватися, зберегти внутрішній комфорт - впадає у синдром тих мавп: нічого не чую, нічого не бачу, нічого не скажу.

Згадаймо той же ірраціональний умовний Захід перед другою світовою війною - два кривавих диктатори один з перед одного захоплювали території навколо себе, а США щей допомагали їм зміцнювати їх військовий потенціал... Коли Гітлер маріуполив Лондон і інші конгломерації навколо інших великих міс Англії, президент США Рузвельт зберігав цинічний нейтралітет, говорив Черчілю, що у нього зв'язані руки і він не може надати літаки чи інше озброєння щоб врятувати союзника...
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28.07.2024 06:45 Ответить
Так какого х.я ты, падла цыганская, сидишь на иждивени ЕС? П....дуй в Азию (если тебя ещё примут)
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28.07.2024 06:49 Ответить
Смешной путинский дурачок
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28.07.2024 07:01 Ответить
це просто якийсь змій з роздвоїним яциком!!!
щоб лизати дупу хвуйлу та Сціню
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28.07.2024 07:07 Ответить
Раденький,аж із штанців вискакує!
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28.07.2024 07:39 Ответить
Є така приказка " в сім'ї не без урода ..."
В європейській сім'ї цю роль виконує Орбан...
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28.07.2024 08:09 Ответить
венгри не європейці.це інородне тіло в організмі європи.
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28.07.2024 10:51 Ответить
Типа в Украине таких нет,посмотрите что делают и говорят гетьманович и буржанивский,чисто московско-пекинская агентура,которая спокойно управляеи подкупольным стадом при попустительстве шоумена.
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28.07.2024 08:41 Ответить
Якщо угорці не скинуть орбана, то угорщину треба викидати з ЄС і НАТО
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28.07.2024 09:57 Ответить
взагалі-то тут Орбан правий (щодо Китаю). Захід показав себе абсолютно ненадійним партнером - то санкції вводить, то умови ставить або щось вимагає, то взагалі розбомбить країну на рівному місці, то вагається і не може вирішити щось роками. Звісно що решта світу подивилися на це і будують відносини з Китаєм і іншими країнами, в яких немає таких "приколів" і які більш прогнозовані.
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28.07.2024 11:37 Ответить
Нісенітниця! Повна. Мабуть після "бомбардування крємля" на рівному місці ? Китай залежить від Європи. Де він знайде такий величезний ринок ? У Африці ? А може у кацапії з її "приростаючому" населенню (баби рожають як з автомату?)?
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28.07.2024 12:07 Ответить
Ви легко знайдете військові операції Заходу за останні 20-30 років. Майже всі вони були фактично втручанням не в своє діло. Звісно росія не краща, але вона лізе лише до сусідів, а не по всьому світу.
Європа теж залежить від Китаю, не менше ніж Китай від них. Припинення торговлі не витримає ні Китай, ні ЄС, і всі це розуміють.
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28.07.2024 16:12 Ответить
Я так зрозумів, що Африка за 20 км на північ від мацкви ? Або Сирія ? А Алеппо - це полігон ВКС ? Колишній. Відносини між країнами мають бути взаємовигідними. І Китаю, і іншим. А припинення торговлі лише сповільнить розвиток будь-якої країни, але це не крах. Далеко.
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28.07.2024 22:39 Ответить
і в яку ж африканську державу без запрошення вторглися російські війська? Домовленості з парою тисяч вагнерівців або спецназом, це трохи інше. І в Сирію їх позвав +/- легітимний президент - звісно тут не все гладко, але аж ніяк не порівняти з вторгненням в Ірак чи Лівію.

Відносини Китаю і ЄС якраз і є взаємовигідними. Розвиток ЄС вже припинився - зростання економік є меншим за інфляцію, тобто фактично економіки падають, і якщо Китай припинить навіть частину експорта, Європа буде в глибокій кризі, після якої вже не вибереться.
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28.07.2024 23:55 Ответить
Ринок ринком але головне це інвестиції - технології, обладнання та гроші, інакше на ринок їм не буде з чим виходити. Головний ресурс "піднебесної" - дешева робоча сила. Іншого не було, немає і не буде! Перекриють їм "технологічний краник" і "вяличие", що "несподівано" прокинулось, знову заб'ється глибоко в їхню ж дупу!
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28.07.2024 16:29 Ответить
Дуже примітивно. Китайці не тільки працюють як навіжені. Вони ще вчаться. В Європі. В США. І це їх - інтелектуальні інвестиції. І вони обов'язково з часом спрацюють. Не треба китайців вважати бовдурами.
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28.07.2024 22:35 Ответить
Мова не про розумові здібності окремих індивідуумів, а про переважаючє прагнення соціуму наздогнати лідера. Тільки ж і той, за яким вони "біжать" не стоїть на місці, а головне саме він визначає напрямок "бігу" для всіх інших. Десь так ...
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29.07.2024 12:28 Ответить
Китайці - розумний народ. І вони вже серед лідерів інтелектуальних технологій. Гадаю їм не треба підтягуватись до індивідуумів. НА ЖАЛЬ. Краще б комуняки були десь у хвості.
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29.07.2024 21:11 Ответить
То приєднуйся до їх "вісі Зла". Вони бабла в Угорщину вагонами будуть надсилати. Чого чекаєш від європейців копійки ?
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28.07.2024 12:03 Ответить
Ну він же просто благає - виженить мене з ЄС та НАТО. Не мучьте його. Виведить на ганок та дайте доброго копняка. Це гарний привід потренуватись гнати різних ****.й від європейської кормушки.
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28.07.2024 21:30 Ответить
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29.07.2024 12:46 Ответить
Який "герой" такий і його "кінець" ...
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29.07.2024 12:52 Ответить
Здається, такі процедури не передбачені ані в ЄС, а ні в НАТО.
І на жаль, Орбан має рацію.
В той час, коли світ котиться в прірву, колишнього лідера і світового жандарма очолює "живий труп".
Хіба це не сюр?
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28.07.2024 23:02 Ответить
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