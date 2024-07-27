Глобальная власть в мире переходит от "иррационального" Запада к Китаю и России, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что глобальная власть в мире будет перемещаться от "иррационального" Запада к Азии и России.

Об этом он заявил, обращаясь по телевидению к этническим венграм на фестивале в румынском городе Беиле-Тушнад, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В последующие долгие десятилетия, а может, и столетия, Азия будет доминантным центром мира", - сказал Орбан, назвав Китай, Индию, Пакистан и Индонезию будущими великими мировыми державами.

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По его словам, "иррациональный" Запад подтолкнул Россию присоединиться к этому блоку.

В отличие от "слабости" Запада, позиция России в мировых делах является рациональной и предсказуемой, сказал он, отметив, что Москва продемонстрировала экономическую гибкость в адаптации к западным санкциям после вторжения в Крым в 2014 году.

По убеждению Орбана, Россия стала привлекательной для многих стран из-за противодействия ЛГБТ.

Он даже намекнул на варианты "вне блока" (для Будапешта. - Ред.), пишет LB.UA.

Орбан отметил, что, по его мнению, "мы (Венгрия. - Ред.) не получим политическое и экономическое предложение от США, которое даст нам лучшие возможности, чем членство в ЕС".

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"Если бы мы получили такое предложение, мы должны его рассмотреть", - добавил Орбан.

В то же время, в интересах Китая оставить Венгрию в ЕС, уточнил он. Премьер-министр упомянул майский визит президента Си Цзиньпина в Будапешт, который помог усилить роль Венгрии как точки доступа на европейский рынок для китайских производителей электромобилей и аккумуляторов.