Невозможная вещь оказалась вполне возможной: F-16 в Украине, - Ландсбергис
Прибытие первых истребителей F-16 подтвердил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter (X).
"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", - говорится в публикации Ландсбергиса.
Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16. В свою очередь, издание The Telegraph заявило, что Украина уже совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16. Пока что переданные союзниками самолеты использовались в качестве противовоздушной обороны.
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ТО ДЕ ТІ Укриття????
Інша справа що , після совка це були сховища для картоплі. А залізні броньовані ворота могли і прорізати на металобрухт. Прапорщики - великі чарівники були.