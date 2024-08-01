Невозможная вещь оказалась вполне возможной: F-16 в Украине, - Ландсбергис

Прибытие первых истребителей F-16 подтвердил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter (X).

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", - говорится в публикации Ландсбергиса.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16. В свою очередь, издание The Telegraph заявило, что Украина уже совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16. Пока что переданные союзниками самолеты использовались в качестве противовоздушной обороны.

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