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Невозможная вещь оказалась вполне возможной: F-16 в Украине, - Ландсбергис

f-16,польща,літак

Прибытие первых истребителей F-16 подтвердил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter (X).

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", - говорится в публикации Ландсбергиса.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16. В свою очередь, издание The Telegraph заявило, что Украина уже совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16. Пока что переданные союзниками самолеты использовались в качестве противовоздушной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыли шесть F-16, их отправили Нидерланды, - Times

Автор: 

Литва (2444) Габриэлюс Ландсбергис (157) F-16 (548)


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Топ комментарии
+6
Зараз будуть використовувати в якості ППО і напрацьовувати досвід обслуговування. Коли їх прибуде більше то, сподіваюсь, кацапи це відчують. Особливо бомбовози...
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01.08.2024 07:12
+5
Цілком можливою також повинна стати така річ як томагавки
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01.08.2024 06:50
+3
"Лёд тронулся господа присяжные заседател! Лёд тронулся!
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01.08.2024 07:01
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Цілком можливою також повинна стати така річ як томагавки
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01.08.2024 06:50 Ответить
Головне дозвіл працювати там де треба!
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01.08.2024 06:57 Ответить
"Лёд тронулся господа присяжные заседател! Лёд тронулся!
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01.08.2024 07:01 Ответить
Заява Ландсбергіса - це намагання спростування інформації, що поширюється в рашистських ЗМІ, що, начебто, F-16 з українськими пілотами злітають з аеродрому в Литві і туди ж повертаються
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01.08.2024 07:08 Ответить
Зараз будуть використовувати в якості ППО і напрацьовувати досвід обслуговування. Коли їх прибуде більше то, сподіваюсь, кацапи це відчують. Особливо бомбовози...
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01.08.2024 07:12 Ответить
Чекаємо на мудрила з ОПУ, щоб після злиття інформації про літаки, воно, лупаючи виряченими очима, пояснювало, що це не наша операція, і це завдасть шкоди Україні… Ну, як і про вагнерів, лопотало перед синім оком ЗМІ тьотки з 1+1…
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01.08.2024 08:22 Ответить
Читав десь, що стандартні ангари(бетонні укриття з металевими воротами для літаків) будувалися саме на заході СРСР (тобто в Україні). Вони були шириною 13 м. Ширина ф 16 10 м.
ТО ДЕ ТІ Укриття????
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01.08.2024 09:01 Ответить
Ти шпійон?
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01.08.2024 09:35 Ответить
Вам карту розміщення ангарів передавати в PDF, чи в JPEG теж підійде?
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01.08.2024 11:16 Ответить
Карти всіх цих укриттів совєтської епохи зберігалися на болотАх.
Інша справа що , після совка це були сховища для картоплі. А залізні броньовані ворота могли і прорізати на металобрухт. Прапорщики - великі чарівники були.
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01.08.2024 12:02 Ответить
В кінці квітня бачили у небі над Закарпаттям, як з боку Румунії залітали якісь винищувачі, потім повертались. Ще тоді подумалось - наші тренуються. Але тільки подумали, нікому ні чирик. Тепер от вже можна, вже тут. Соколам нашим успіхів та удачі.
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01.08.2024 09:34 Ответить
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01.08.2024 13:33 Ответить
 
 