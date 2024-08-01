В Грузии начал действовать реестр для "иноагентов"
В Грузии заработал реестр для регистрации финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и средств массовой информации, который был создан на основе закона об "иноагентах".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает News-Georgia.
"С 1 августа организации, которые подпадают под критерии, могут подавать заявления", - заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге 30 июля.
Согласно закону, НПО и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа, должны зарегистрироваться в этом реестре. Их объявляют "организациями, отстаивающими интересы иностранной силы".
На регистрацию у организаций есть один месяц, до 1 сентября.
Затем Минюст начнет мониторинг с целью выявления тех, кто уклонился. Пока непонятно, как он будет происходить.
До 1 января 2025 года организации должны предоставить Минюсту декларации о доходах за 2023 год. После 1 января - опубликовать данные об источнике и целях финансирования на 2024 год.
В случае нерегистрации и непредставления декларации предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари. Впоследствии за каждый месяц просрочки будет взиматься еще по 20 тысяч лари.
Принятие закона об "иноагентах" в Грузии
1 мая Парламент Грузии, несмотря на многотысячные протесты населения, принял во втором чтении скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния", или закон об "иноагентах".
Впоследствии Зурабишвили выступила с обращением на фоне массовых митингов в стране против так называемого законопроекта об "иноагентах". Она предложила правящей партии "Грузинская мечта" отозвать этот закон.
Принятие закона "об иноагентах" в Грузии де-факто приводит к остановке процесса вступления в ЕС.
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1. Чи використовуються іноземні кошти для здійснення діяльності в інтересах іноземної держави або її політичних партій?
2. Чи здійснює іноземний спонсор значний контроль над редакційною політикою та діяльністю засобу масової інформації?
3. Чи здійснює засіб масової інформації лобіювання інтересів іноземної держави або політичної партії?
щоб зрозуміти, що, за бажанням, можна натягти будь-яких засіб массової інформації на кретерії обовʼязковості реєстрації
Знак равенства ставят тут обычно для запутывания врагов и оправдания РФ
там діє з 1938 року https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Agents_Registration_Act (FARA)
Здесь теперь работает команда: Мочать, я Вас спрашиваю!
А в цей час в Україні все керується інагентами на користь інших держав та корпорацій
В Украине так просто подмяли 90% сми и практически пишут "новости" по методичкам от власти, половина тем в принципе запрещена к обсуждению, и никого это не смущает - в Украине "свобода слова", "демократия", "идем в ЕС", все отлично...
Скоро і в "саюзне гасударство" заїдуть - аби апельсини брали...