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Новости
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В Грузии начал действовать реестр для "иноагентов"

Реєстр для

В Грузии заработал реестр для регистрации финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и средств массовой информации, который был создан на основе закона об "иноагентах".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает News-Georgia.

"С 1 августа организации, которые подпадают под критерии, могут подавать заявления", - заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге 30 июля.

Согласно закону, НПО и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа, должны зарегистрироваться в этом реестре. Их объявляют "организациями, отстаивающими интересы иностранной силы".

На регистрацию у организаций есть один месяц, до 1 сентября.

Затем Минюст начнет мониторинг с целью выявления тех, кто уклонился. Пока непонятно, как он будет происходить.

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До 1 января 2025 года организации должны предоставить Минюсту декларации о доходах за 2023 год. После 1 января - опубликовать данные об источнике и целях финансирования на 2024 год.

В случае нерегистрации и непредставления декларации предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари. Впоследствии за каждый месяц просрочки будет взиматься еще по 20 тысяч лари.

Принятие закона об "иноагентах" в Грузии

1 мая Парламент Грузии, несмотря на многотысячные протесты населения, принял во втором чтении скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния", или закон об "иноагентах".

Впоследствии Зурабишвили выступила с обращением на фоне массовых митингов в стране против так называемого законопроекта об "иноагентах". Она предложила правящей партии "Грузинская мечта" отозвать этот закон.

Принятие закона "об иноагентах" в Грузии де-факто приводит к остановке процесса вступления в ЕС.

Автор: 

Грузия (4499) реестр (320)


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Топ комментарии
+9
САКАРТВЕЛО ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ В ГРУЗІЮ...
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01.08.2024 12:25
+7
Після 2008 це якийсь сюрреалізм.
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01.08.2024 12:31
+5
Это какой то позор
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01.08.2024 12:50
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САКАРТВЕЛО ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ В ГРУЗІЮ...
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01.08.2024 12:25 Ответить
В ГНР 🤮
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01.08.2024 13:02 Ответить
ну, FARA в США не зробила зі США - СШНР, то чому з Грузії зробить?
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01.08.2024 13:21 Ответить
У них только название похожее. По факту Грузия копирует репрессивные методы у РФ.
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01.08.2024 13:25 Ответить
які саме?
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01.08.2024 13:27 Ответить
В Венецианской комиссии объяснили различие между грузинским (и российским) законом об иноагентах и американским FARA.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2024)013-e

с 11 страницы
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01.08.2024 13:48 Ответить
переглянув, там достатньо оціх висновків:
1. Чи використовуються іноземні кошти для здійснення діяльності в інтересах іноземної держави або її політичних партій?
2. Чи здійснює іноземний спонсор значний контроль над редакційною політикою та діяльністю засобу масової інформації?
3. Чи здійснює засіб масової інформації лобіювання інтересів іноземної держави або політичної партії?
щоб зрозуміти, що, за бажанням, можна натягти будь-яких засіб массової інформації на кретерії обовʼязковості реєстрації
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01.08.2024 14:01 Ответить
Короче это как с выборами в Украине и РФ. В обеих странах с этим проблемы, но проблемы РФ это какой-то next fucking level.

Знак равенства ставят тут обычно для запутывания врагов и оправдания РФ
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01.08.2024 14:13 Ответить
а може США копіює ?
там діє з 1938 року https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Agents_Registration_Act (FARA)
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01.08.2024 13:44 Ответить
Спочатку всіх додрють до реєстру, а потім видаляють, якщо доведеш, що не агент
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01.08.2024 12:28 Ответить
Кацапські рупори вже беруть за яиця?
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01.08.2024 12:28 Ответить
Після 2008 це якийсь сюрреалізм.
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01.08.2024 12:31 Ответить
надіюсь ,що в майбутньому ,після закінчення війни,і ще чим, ця війна закінчиться,ми до того не докотимось
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01.08.2024 13:02 Ответить
А як там на рахунок ПДН. Осетії і Абхазії ? Чи проковтнули ?
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01.08.2024 12:37 Ответить
Та вже давно. Після перемоги грузинської мрії рузьге братський народ для якого нічого не шкода.
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01.08.2024 13:06 Ответить
*****
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01.08.2024 12:38 Ответить
Это какой то позор
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01.08.2024 12:50 Ответить
FARA - це не позор? чи це - "другоє"?
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01.08.2024 13:18 Ответить
...і здраствуй, немитая расея!
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01.08.2024 12:55 Ответить
Уже можно говорить в окупированной грузии?
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01.08.2024 12:56 Ответить
А что, закон об иноагентах разрешает разговаривать?
Здесь теперь работает команда: Мочать, я Вас спрашиваю!
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01.08.2024 13:04 Ответить
Ще не все втрачено для Грузії. Хоча б пропаганди woke не буде.
А в цей час в Україні все керується інагентами на користь інших держав та корпорацій
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01.08.2024 13:02 Ответить
Докази до студії!
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01.08.2024 13:05 Ответить
А гундяская церковь внесена в список иноагентов?
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01.08.2024 13:03 Ответить
Это теперь самая скрепная церговь на Грузии!
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01.08.2024 13:07 Ответить
не понимаю, что столько шума вокруг этого закона. Ну зарегистрируются часть сми как "западные агенты", и что? повесят плашку на сайте. Не вижу проблемы (даже в чем-то честно - получаешь деньги от запада - значит продвигаешь западное мнение и укажи соответственно).
В Украине так просто подмяли 90% сми и практически пишут "новости" по методичкам от власти, половина тем в принципе запрещена к обсуждению, и никого это не смущает - в Украине "свобода слова", "демократия", "идем в ЕС", все отлично...
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01.08.2024 13:06 Ответить
Там не відключено кацапо-ТВ. Патаму народ знаєть правду про злобний Запад і бєлопухнастую расіюшку кака с нім борєтса.
Скоро і в "саюзне гасударство" заїдуть - аби апельсини брали...
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01.08.2024 13:10 Ответить
в Грузії при владі грушисти, шкода що народ допустив падіння на дно
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01.08.2024 13:17 Ответить
FARA вже витягла США на дно?
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01.08.2024 13:20 Ответить
забавний закон, получается если ты работаешь себе водителем автобуса например, а в сободное от работы время выкладываешь в ютубе ролики с рецептами хинкали, и внезапно монетизация принесла тебе 20% дохода - то все, ты иностранный агент, продался ютубу, гуглу и вашиннгтонскому обкому
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01.08.2024 14:05 Ответить
ГРУЗИНИ ПРОСПАЛИ ГРУЗІЮ..ЛАГІДНА ОКУПАЦІЯ ГРУЗІЇ КАСАПАМИ ПРОХОДИТЬ УСПІШНО...
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01.08.2024 14:56 Ответить
В Грузии иноагенты есть. Вся прокремлёвская шушера "Грузинской мечты" с Иванишвили в главе, ихнихе последователи и куча после 2022 понаехавших россиян.
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01.08.2024 18:21 Ответить
 
 