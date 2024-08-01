В Грузии начал действовать реестр для "иноагентов"

В Грузии заработал реестр для регистрации финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и средств массовой информации, который был создан на основе закона об "иноагентах".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает News-Georgia.

"С 1 августа организации, которые подпадают под критерии, могут подавать заявления", - заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге 30 июля.

Согласно закону, НПО и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа, должны зарегистрироваться в этом реестре. Их объявляют "организациями, отстаивающими интересы иностранной силы".

На регистрацию у организаций есть один месяц, до 1 сентября.

Затем Минюст начнет мониторинг с целью выявления тех, кто уклонился. Пока непонятно, как он будет происходить.

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До 1 января 2025 года организации должны предоставить Минюсту декларации о доходах за 2023 год. После 1 января - опубликовать данные об источнике и целях финансирования на 2024 год.

В случае нерегистрации и непредставления декларации предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари. Впоследствии за каждый месяц просрочки будет взиматься еще по 20 тысяч лари.

Принятие закона об "иноагентах" в Грузии

1 мая Парламент Грузии, несмотря на многотысячные протесты населения, принял во втором чтении скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния", или закон об "иноагентах".

Впоследствии Зурабишвили выступила с обращением на фоне массовых митингов в стране против так называемого законопроекта об "иноагентах". Она предложила правящей партии "Грузинская мечта" отозвать этот закон.

Принятие закона "об иноагентах" в Грузии де-факто приводит к остановке процесса вступления в ЕС.