Глава Минобороны Британии Шеппс о F-16 в Украине: Переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал прибытие первых истребителей F-16 в Украину.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"F-16, прибывающие в Украину, знаменуют собой переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35. Первая группа украинских пилотов закончила Royal Air Force (обучение в Королевских ВВС Великобритании. - Ред.) в марте, Британия и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее битве за небо", - написал Шеппс.

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Таким образом он прокомментировал статью в The Telegraph о том, что истребители F-16 наконец прибыли в Украину.