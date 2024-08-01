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Глава Минобороны Британии Шеппс о F-16 в Украине: Переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35

F-16

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал прибытие первых истребителей F-16 в Украину.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"F-16, прибывающие в Украину, знаменуют собой переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35. Первая группа украинских пилотов закончила Royal Air Force (обучение в Королевских ВВС Великобритании. - Ред.) в марте, Британия и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее битве за небо", - написал Шеппс.

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Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс про F-16 в Україні

Таким образом он прокомментировал статью в The Telegraph о том, что истребители F-16 наконец прибыли в Украину.

Автор: 

Венгрия (1932) Еврокомиссия (1443) нефть (1917) Словакия (975)


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Топ комментарии
+21
Не кажи гоп, бо Потужні ********** не дрімають...
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01.08.2024 18:36
+14
Перший пілот ф-16

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01.08.2024 18:43
+12
небо над Львовом прямо зараз
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01.08.2024 18:51
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Не кажи гоп, бо Потужні ********** не дрімають...
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01.08.2024 18:36 Ответить
сама зброя ворога не переможе!
перемагають люди..
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01.08.2024 18:39 Ответить
внатурє, могли самі з розбігу, розставивши руки як крила бамбіть усєх
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01.08.2024 18:41 Ответить
так як бамбілі дамбас?
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01.08.2024 19:01 Ответить
Без зброї не перемагають, це софістика ні про що.
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01.08.2024 18:47 Ответить
чому ні про що?
існують тисячі прикладів в історії,
коли держави, чи армії,
сильні та зі зброєю,
здавалися тільки тому, що так «хотів» генерал, президент..

або населення..
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01.08.2024 19:06 Ответить
Франція в Другій світовій, наприклад
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01.08.2024 19:14 Ответить
Чехія також...1938
примусили дозволити ввести війська гітлера в Судети..
мир був забезпечений
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01.08.2024 19:31 Ответить
Так, але це росіяни, це маніяки, розумієш? ***** не передумає. Він ще до повномасштабного вторгнення казав, що: "якщо Київ збіжить,то хто тоді росіяни, людожери, фіноугри, або хто? Ні,нам не підходить ". Такі як він не можуть жити вже без нашої історії.
Ну і коли ми викатилися з Ліману, нам як раз прийшла зброя і наші спеціалісти почали зачищати Лиман , потім ми переїхали ,а зайшли на цей плацдарм інші бригади,та зачистили остаточно. А без зброї ми б до Дніпра мабуть котилися.Їх арта гатила безперервно,а наша пару разів на добу,як прийла зброя , змінилося все ,стало все навпаки.Не так все просто як здається нажаль. Теж саме мабуть у харківській області було.Як прийшла зброя,то відкинули підорів.
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01.08.2024 19:31 Ответить
зброя для героїв..
вона потрібна, звичайно,
дуже потрібна..

але те, що москва вкрала історію у України,
і просто так це не обійдеться,
знали давно,
але зброю розпродали..
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01.08.2024 19:36 Ответить
вибачай, не хотілось про асфальт, але пригадалось..
чому так?
зброї було багато на той час?
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01.08.2024 19:40 Ответить
Годі висипати тут ту маячню що висирае *****. Тому що це версія для внутрішнього бидла.
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01.08.2024 19:44 Ответить
Так для внутрішнього, що він у Франції сказав що Ганна Ярославівна російська королева Франції . В них підручники так вчать дітей, тобто роssійська ********* це недоговороспроможна теріторія апріорі.
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01.08.2024 19:49 Ответить
Ну так його би внутрішня аудиторія би не зрозуміла, як би він інше сказав.
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02.08.2024 10:55 Ответить
Теж саме як ми котилися без зброї, так зараз і хлопці,де зараз бої? Вже під Покровськом? Це третя лінія оборони була ще при АТО, а кацапи вже там. Отак по трохи і відходимо, тиснуть нас без зброї.Треба зброя завжди і як умога більше і ефективніше.
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01.08.2024 19:39 Ответить
f-16 vozmoznosti bezkonecni i ocen zavyset ot urovnia podgotovki *******.Liudi dolzni bit xoroso podgotovleni
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01.08.2024 19:31 Ответить
Піськов сказав що в нього аналоговнети
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01.08.2024 18:39 Ответить
Я звісно не експерт по авіації, але здається, русня всеж таки має аналоговнєтную Р-37 класу повітря-повітря, і по заявленним характеристикам вона може збивати усі види літаків навіть у Львівській області, при умові якщо ціль виявить і наведе А-50. Чи прорахували це наші західні партнери, щоб не сталося як з Абрамсами та Леопардами які легко зупинялись ворожими дронами.
А окрім Р-37 не слід забукати і про кинжали та іскандери, які збиваються петріотами в 50% випадків.
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01.08.2024 22:11 Ответить
Перший пілот ф-16

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01.08.2024 18:43 Ответить
зесвіноорк навчись гугл перекладачем користуватись
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01.08.2024 20:19 Ответить
небо над Львовом прямо зараз
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01.08.2024 18:51 Ответить
- ви скільки разів бачили в небі F-167
- та ще не бачив.
- як вам не стидно?!!
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01.08.2024 18:53 Ответить
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02.08.2024 00:20 Ответить
Тільки Шеппс вже екс-
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01.08.2024 18:54 Ответить
Так!(
Шкода..
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01.08.2024 20:36 Ответить
НАСТУПНІ ЧЕРЕЗ РІК...ПОКА ЩЕ НАШІ КУРСАНТИ НА ЧЕРЗІ??????
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01.08.2024 18:56 Ответить
На словах все гарно, треба дивитись на результат.
Стільки галасу наче нам ескадрилію ф-35 передали
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01.08.2024 18:56 Ответить
І пілотами досвідченні західні контрактники,нашим ще треба опанувати *зліт посадку*на наших різних *дорогах*.
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01.08.2024 19:06 Ответить
поки обкатку будуть проводити на ловлі гераней, не все одразу.
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01.08.2024 19:12 Ответить
Нагадує. Ось тобі п'ять баксів погуляй як слід...
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01.08.2024 19:07 Ответить
Чувак объелся грибов.
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01.08.2024 19:17 Ответить
 
 