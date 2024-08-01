Глава Минобороны Британии Шеппс о F-16 в Украине: Переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал прибытие первых истребителей F-16 в Украину.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"F-16, прибывающие в Украину, знаменуют собой переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35. Первая группа украинских пилотов закончила Royal Air Force (обучение в Королевских ВВС Великобритании. - Ред.) в марте, Британия и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее битве за небо", - написал Шеппс.
Таким образом он прокомментировал статью в The Telegraph о том, что истребители F-16 наконец прибыли в Украину.
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перемагають люди..
існують тисячі прикладів в історії,
коли держави, чи армії,
сильні та зі зброєю,
здавалися тільки тому, що так «хотів» генерал, президент..
або населення..
примусили дозволити ввести війська гітлера в Судети..
мир був забезпечений
Ну і коли ми викатилися з Ліману, нам як раз прийшла зброя і наші спеціалісти почали зачищати Лиман , потім ми переїхали ,а зайшли на цей плацдарм інші бригади,та зачистили остаточно. А без зброї ми б до Дніпра мабуть котилися.Їх арта гатила безперервно,а наша пару разів на добу,як прийла зброя , змінилося все ,стало все навпаки.Не так все просто як здається нажаль. Теж саме мабуть у харківській області було.Як прийшла зброя,то відкинули підорів.
вона потрібна, звичайно,
дуже потрібна..
але те, що москва вкрала історію у України,
і просто так це не обійдеться,
знали давно,
але зброю розпродали..
чому так?
зброї було багато на той час?
А окрім Р-37 не слід забукати і про кинжали та іскандери, які збиваються петріотами в 50% випадків.
- та ще не бачив.
- як вам не стидно?!!
Шкода..
Стільки галасу наче нам ескадрилію ф-35 передали