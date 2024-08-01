Минобразования: Более 80% украинских школ имеют генераторы, но их недостаточно для полноценного обучения
Более 80% украинских школ обеспечены генераторами, и органы местного самоуправления продолжают их закупать.
Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки Украины на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.
"Этих генераторов не достаточно для полноценной организации образовательного процесса с использованием всей необходимой техники, однако их может быть достаточно для очных встреч учителей с детьми", - сказали в ведомстве.
Отметим, что МОН планирует в следующем учебном году вернуть к очному обучению в школах как можно больше детей. Там указывают, что в условиях отключений электричества это лучший вариант, потому что "дети будут в одних условиях, а не у себя дома с разным расписанием отключений".
На вопрос о том, каким будет обучение в условиях длительных отключений света, в ведомстве указывают, что школы имеют автономию в том, чтобы гибко организовывать образовательный процесс в зависимости от ситуации.
В школах, в которых еще нет укрытий или ситуация с безопасностью не позволяет учиться очно, обстоятельства будут сложнее, указывает ведомство. Здесь рассматривают вариант асинхронного дистанционного обучения.
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для якісної освіти потрібно не тупорилу совкову систему міняти, та платити вчителям, а достатньо всюди поставити генератори.
Ответственная немолодая женщина или те которые дежурят в пункте незламности тупо не могут его сдвинуть с места, несмотря на то что он на колесиках! Таким образом они не смогут без посторонней помощи использовать по назначению.
Я бы обеспечивал 2-3 мя генераторами среднего и меньшего размера, по крайней мере, для диверсификации рисков.