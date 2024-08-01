Минобразования: Более 80% украинских школ имеют генераторы, но их недостаточно для полноценного обучения

Более 80% украинских школ обеспечены генераторами, и органы местного самоуправления продолжают их закупать.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки Украины на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Этих генераторов не достаточно для полноценной организации образовательного процесса с использованием всей необходимой техники, однако их может быть достаточно для очных встреч учителей с детьми", - сказали в ведомстве.

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Отметим, что МОН планирует в следующем учебном году вернуть к очному обучению в школах как можно больше детей. Там указывают, что в условиях отключений электричества это лучший вариант, потому что "дети будут в одних условиях, а не у себя дома с разным расписанием отключений".

На вопрос о том, каким будет обучение в условиях длительных отключений света, в ведомстве указывают, что школы имеют автономию в том, чтобы гибко организовывать образовательный процесс в зависимости от ситуации.

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В школах, в которых еще нет укрытий или ситуация с безопасностью не позволяет учиться очно, обстоятельства будут сложнее, указывает ведомство. Здесь рассматривают вариант асинхронного дистанционного обучения.