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Минобразования: Более 80% украинских школ имеют генераторы, но их недостаточно для полноценного обучения

Школа

Более 80% украинских школ обеспечены генераторами, и органы местного самоуправления продолжают их закупать.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки Украины на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Этих генераторов не достаточно для полноценной организации образовательного процесса с использованием всей необходимой техники, однако их может быть достаточно для очных встреч учителей с детьми", - сказали в ведомстве.

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Отметим, что МОН планирует в следующем учебном году вернуть к очному обучению в школах как можно больше детей. Там указывают, что в условиях отключений электричества это лучший вариант, потому что "дети будут в одних условиях, а не у себя дома с разным расписанием отключений".

На вопрос о том, каким будет обучение в условиях длительных отключений света, в ведомстве указывают, что школы имеют автономию в том, чтобы гибко организовывать образовательный процесс в зависимости от ситуации.

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В школах, в которых еще нет укрытий или ситуация с безопасностью не позволяет учиться очно, обстоятельства будут сложнее, указывает ведомство. Здесь рассматривают вариант асинхронного дистанционного обучения.

Автор: 

школа (3011) Минобразования (1734) генератор (57)


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Топ комментарии
+2
так совкова система в головах у вчителів. чим старша вчилка, тим совковіша вона є. і тут хоч є генератор чи ні - будуть продукти совка розмножуватись. благо що діти тепер мають куди загдядати, а не лише вчилкам у рота.
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01.08.2024 21:09
+2
*******, як завжди. У Сумах не чув про жодну школу з генератором. У нашій - № 25 - і не пахло і не пахне... Так що за відсутності світла онлайн-уроки я не проводжу... така херня. Та і акумуляторів немає, компів нових - по пальцях, БІПів - менше 10. Так що слухайте владу, слухайте. А ще послухайте, як нам підвищують ЗП.... то звісно, ми звикли, так хоч не волайте на всю країну, які ми заможні.... **** влада - вороги і злочинці
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01.08.2024 21:35
+2
у мене в Сумах у моїй 25-й зараз риють котлован. Не ВІРЮ, що запустять, скоріш з усе ******** головні гроші, потфм почнуть тягати кота за бейці
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01.08.2024 21:36
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Правила форума Совет форумчан
все вірно!
для якісної освіти потрібно не тупорилу совкову систему міняти, та платити вчителям, а достатньо всюди поставити генератори.
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01.08.2024 21:02 Ответить
так совкова система в головах у вчителів. чим старша вчилка, тим совковіша вона є. і тут хоч є генератор чи ні - будуть продукти совка розмножуватись. благо що діти тепер мають куди загдядати, а не лише вчилкам у рота.
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01.08.2024 21:09 Ответить
Ну то повернись з прєкрасного дальока і заміни "совкову" вчительку собою "патріотичним"!
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01.08.2024 21:31 Ответить
Нiчого,як вивчать генератори, отримають корочку електрика
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01.08.2024 21:09 Ответить
А вiдмiнникам - почесну грамоту й значок "Zelensky - forever"
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01.08.2024 21:15 Ответить
Асукриття у всіх вже є?
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01.08.2024 21:21 Ответить
Ні..далеко не у всіх
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01.08.2024 21:27 Ответить
у мене в Сумах у моїй 25-й зараз риють котлован. Не ВІРЮ, що запустять, скоріш з усе ******** головні гроші, потфм почнуть тягати кота за бейці
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01.08.2024 21:36 Ответить
*******, як завжди. У Сумах не чув про жодну школу з генератором. У нашій - № 25 - і не пахло і не пахне... Так що за відсутності світла онлайн-уроки я не проводжу... така херня. Та і акумуляторів немає, компів нових - по пальцях, БІПів - менше 10. Так що слухайте владу, слухайте. А ще послухайте, як нам підвищують ЗП.... то звісно, ми звикли, так хоч не волайте на всю країну, які ми заможні.... **** влада - вороги і злочинці
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01.08.2024 21:35 Ответить
Ноути ще всім повидавали..
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01.08.2024 21:48 Ответить
У нас тупая дегенеративная власть. Думать некому абсолютно! У нас в школе 1 генератор, но ОЧеНЬ большой.
Ответственная немолодая женщина или те которые дежурят в пункте незламности тупо не могут его сдвинуть с места, несмотря на то что он на колесиках! Таким образом они не смогут без посторонней помощи использовать по назначению.
Я бы обеспечивал 2-3 мя генераторами среднего и меньшего размера, по крайней мере, для диверсификации рисков.
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02.08.2024 08:30 Ответить
 
 