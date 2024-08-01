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Новости Война
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В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги (обновлено)

У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Вечером четверга, 1 августа, в Кропивницком во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

В 21:04 в столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы ВСУ сообщали о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

Через две минуты в Кропивницком прогремел взрыв. Впоследствии был слышен повторный взрыв.

В 21:28 объявили об отбое воздушной тревоги в Кировоградской области.

Читайте также: В Кропивницком районе раздавались взрывы: обошлось без пострадавших и разрушений

Автор: 

взрыв (6724) Кропивницький (540)


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Топ комментарии
+8
Там аэродном Канатово рядом, где повязали Червинского. Кацапы наверно думают, что там Ф-16. В скром времени лупанут по Миргороду, по Озерному под Житомиром, по Старконсту и тд. Эти ******** будут лупить сейчас куда токо можна в поисках Ф-16 Нахер было языком чесать шо Ф-16 уже в Украине? Дбл блд крв ***
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01.08.2024 21:29
+5
Знову Червінський винен?
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01.08.2024 21:46
+4
А можливо їх взагалі нема. Наїбаликацапів, шоб ті ракети тринькали бознакуди
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01.08.2024 21:54
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Там аэродном Канатово рядом, где повязали Червинского. Кацапы наверно думают, что там Ф-16. В скром времени лупанут по Миргороду, по Озерному под Житомиром, по Старконсту и тд. Эти ******** будут лупить сейчас куда токо можна в поисках Ф-16 Нахер было языком чесать шо Ф-16 уже в Украине? Дбл блд крв ***
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01.08.2024 21:29 Ответить
Мож пролетали транзитом, да ППО стало на завадi.
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01.08.2024 21:33 Ответить
Там нету ПВО, которое сбивало бы искандьоры. Все в Киеве жеж.
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01.08.2024 21:34 Ответить
Да те же F-16.
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01.08.2024 21:36 Ответить
Ага, на 3й минуте тривоги прогремел первый взрыв, через полторы минуты второй. Вопрос знатокам, сколько нужно экипажу времени, что быподнять в воздух самолет? Думаю вопрос риторический.
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01.08.2024 21:38 Ответить
А почему не предположить , что было боевое патрулирование на постое? Больше похоже шо кацапы чекают нашу ППО перед более обширной ракетной атакой.
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01.08.2024 21:46 Ответить
хз, завтра местный глава ОГА напишет, шо всьо сбили. И если жертв не будет, то думаю прокатит. Ну а если есть погибшие, то уже информация просочится и тут без вариантов
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01.08.2024 21:52 Ответить
Аэродром?
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01.08.2024 21:30 Ответить
Зазвичай під містом ракети збивають.За два з половиною роки попали конкретно по льотній академії і раз по місту.
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01.08.2024 21:48 Ответить
5 минут назад - отбой.
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01.08.2024 21:38 Ответить
Меньше б, отою єрундою теліпали, як на базарі!!
Понабігало гадити у мережі, купа ипьордов з Ютуба…
Мабуть, у них діарея…
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01.08.2024 21:42 Ответить
Почалось полювання на F-16, зате може відчепляться від енергетики.
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01.08.2024 21:45 Ответить
Знову Червінський винен?
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01.08.2024 21:46 Ответить
Потрібно 1 хв, щоб злетіти ф 16, або менше або більше, можли во їх там не було можли во були, можливо ніхто не знає де вони є, можлиао знають, але не скажуть. Отаке, не пи шіть всякої уйні ****** 34 приготовитись 😁
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01.08.2024 21:51 Ответить
А можливо їх взагалі нема. Наїбаликацапів, шоб ті ракети тринькали бознакуди
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01.08.2024 21:54 Ответить
 
 