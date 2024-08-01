В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги (обновлено)
Вечером четверга, 1 августа, в Кропивницком во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.
В 21:04 в столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Воздушные Силы ВСУ сообщали о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.
Через две минуты в Кропивницком прогремел взрыв. Впоследствии был слышен повторный взрыв.
В 21:28 объявили об отбое воздушной тревоги в Кировоградской области.
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