В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги (обновлено)

Вечером четверга, 1 августа, в Кропивницком во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

В 21:04 в столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы ВСУ сообщали о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

Через две минуты в Кропивницком прогремел взрыв. Впоследствии был слышен повторный взрыв.

В 21:28 объявили об отбое воздушной тревоги в Кировоградской области.

Читайте также: В Кропивницком районе раздавались взрывы: обошлось без пострадавших и разрушений