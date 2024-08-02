Россияне за сутки шесть раз атаковали Николаевщину, обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины

Российские военные за минувшие сутки, 1 августа, шесть раз осуществляли атаки на Николаевскую область из различных видов вооружения, осуществили удары по 21 населенному пункту Херсонской области, три человека ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В течение суток враг нанес минометные обстрелы акватории Очаковской громады, четыре раза атаковал ударными дронами Куцурубскую громаду.

"В результате одного из обстрелов в с. Парутино поврежден неработающий детский сад. В результате другого обстрела в с. Днепровское возник пожар хозяйственной постройки и сухой травы, который оперативно ликвидировали. Пострадавших нет", - сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким

Также вечером 1 августа ракетной атаке россиян подвергся Николаевский район. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы на территории объекта инфраструктуры. Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

По информации начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Милово, Тягинка, Львово, Михайловка, Берислав, Веселое, Бургунка, Белозерка, Садовое, Шляховое, Качкаровка, Гавриловка, Велетенское, Зеленовка, Антоновка, Приднепровское, Кизомыс, Никольское, Николаевка, Казацкое и Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повреждены 19 частных домов. Также повреждены газопровод, хозяйственная постройка, станция техобслуживания, гараж и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии три человека получили ранения", - отметил Прокудин.

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