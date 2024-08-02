ЕС разрабатывает стратегию поддержки Украины, если Трамп победит на выборах в США, - FT
Еврокомиссия создала спецкоманду чиновников для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. ЕС разрабатывает стратегию, чтобы справиться с вероятными изменениями Вашингтона в вопросах свободной торговли и поддержки Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Группа сформирована офиса генсека Еврокомиссии Илзе Юхансон, в нее входит небольшое количество чиновников, представляющих ключевые директораты по торговле, конкуренции и внешним отношениям.
Также группа оценивает влияние возможного президентства Камалы Харрис и готовится к изменениям в политике после выборов в США в ноябре.
"Речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия в любом случае", - сказал собеседник издания.
По данным FT, в ЕС обеспокоены тем, что Трамп может ввести "болезненные тарифы" на экспорт ЕС, прекратить поддержку Украины и принудить Киев к миру на условиях РФ.
Также в ЕС обеспокоены угрозами Трампа вывести США из НАТО или подорвать положение о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, недостаточно тратят на оборону.
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А сам Донні на кожному кроці триндить як закінчить війну за 1 день (тобто через угоду).
Але де трамподрочери, а де логіка.
Напевне всі європейці тупі ліваки раз кинулась якісь екстрені плани в разі прихода Трампині розробляти
Три цифри для порівняння, через /
США / Країни НАТО до 1991 + Канада + Австралія / Країни НАТО після 1991
артилерія 270шт/283/170
рсзо 21шт/60/53
бмп 494шт/210/324
танки 31шт/168/455
ППО 44шт/104 (з яких 50+ гепарди)/50
гелікоптери 20шт/5/60
літаки 0шт/0/49