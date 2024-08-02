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Новости
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ЕС разрабатывает стратегию поддержки Украины, если Трамп победит на выборах в США, - FT

ЄС готує стратегію на випадок президентства Трампа

Еврокомиссия создала спецкоманду чиновников для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. ЕС разрабатывает стратегию, чтобы справиться с вероятными изменениями Вашингтона в вопросах свободной торговли и поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Группа сформирована офиса генсека Еврокомиссии Илзе Юхансон, в нее входит небольшое количество чиновников, представляющих ключевые директораты по торговле, конкуренции и внешним отношениям.

Также группа оценивает влияние возможного президентства Камалы Харрис и готовится к изменениям в политике после выборов в США в ноябре.

Читайте также: В случае победы Трампа КНДР может возобновить ядерные переговоры с США, - Reuters

"Речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия в любом случае", - сказал собеседник издания.

По данным FT, в ЕС обеспокоены тем, что Трамп может ввести "болезненные тарифы" на экспорт ЕС, прекратить поддержку Украины и принудить Киев к миру на условиях РФ.

Также в ЕС обеспокоены угрозами Трампа вывести США из НАТО или подорвать положение о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, недостаточно тратят на оборону.

Читайте: Республиканцы в Конгрессе США обеспокоены отношением Трампа к безопасности и внешней политике, - Thе Hill

Автор: 

США (26381) Евросоюз (17060) Трамп (5075) Харрис (122)


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Топ комментарии
+4
Ну, якщо тремпель-бите вухо, знайшов дурнів і, як провокатор, направив їх, щоб КАПІТОЛІЙ захоплювали і громили в США, то що воно, у 78 років, може ще утнути такого перед своїм кінцем??
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02.08.2024 11:41
+4
але орбан може накласти вето, також може не бути консенсусу, та й ще нарешті може буте ризик ескалації - це для ЕС нездолані перепони
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02.08.2024 11:55
+3
Тіко там це, не перечипіться і не впадіть, коли будете у нервах поспішати
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02.08.2024 11:36
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Правила форума Совет форумчан
Тіко там це, не перечипіться і не впадіть, коли будете у нервах поспішати
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02.08.2024 11:36 Ответить
Підтримуите зараз - ніби він вже переміг - не тормозіть
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02.08.2024 11:37 Ответить
Ну, якщо тремпель-бите вухо, знайшов дурнів і, як провокатор, направив їх, щоб КАПІТОЛІЙ захоплювали і громили в США, то що воно, у 78 років, може ще утнути такого перед своїм кінцем??
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02.08.2024 11:41 Ответить
Підняти США на громадянську війну.
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02.08.2024 12:53 Ответить
Сиротки, как же они без США. Им всегда нужен папаша?
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02.08.2024 11:42 Ответить
але орбан може накласти вето, також може не бути консенсусу, та й ще нарешті може буте ризик ескалації - це для ЕС нездолані перепони
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02.08.2024 11:55 Ответить
Скоріше Харріс побіжить підписувати чергову "перезагрузку" ніж Трамп здасть Україну.
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02.08.2024 11:56 Ответить
дивно, ні Обама після 14, ні Байден після 22 ніяких перезагрузок не підписували.
А сам Донні на кожному кроці триндить як закінчить війну за 1 день (тобто через угоду).
Але де трамподрочери, а де логіка.
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02.08.2024 14:10 Ответить
Те, що весь цивілізований світ переживає, що у випадку повернення трампа в Білий дім в усьому світі (в Європі, в Євросоюзі, зокрема) розпочнуться катаклізми штибу Чорнобиля чи Фукусіми - місцевих ботів-магашистів , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , https://biz.censor.net/user/461496, , , , , , , , , , , , , , , , , https://censor.net/user/179977, , , , , , , , , , , , , , , - не обходить.
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02.08.2024 12:01 Ответить
Мама мія! Скільки ж цих недоумків тут розплодилося, як тарганів.
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02.08.2024 12:07 Ответить
Чому ж не обходить? Дуже обходить. Довгоочікувана помста за "крупнєйшую гєополітічєскую катастрофу ХХ вєка".
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02.08.2024 12:55 Ответить
Действительно, кто же будет фронт держать Европе, нипарядак🤣
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02.08.2024 12:05 Ответить
Ви би краще боялися перемоги ціеї лівачки і Обами в спідниці.
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02.08.2024 12:14 Ответить
а чим Європі загрожує перемога Харріс, чи трампинькам аби вскукурікнути?
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02.08.2024 14:11 Ответить
Тим що нічого не поміняється. Лівак воно скрізь лівак.
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02.08.2024 21:06 Ответить
а нашо європі шось міняти? Гарантії військової допомоги як і економічні договори їх влаштовують.
Напевне всі європейці тупі ліваки раз кинулась якісь екстрені плани в разі прихода Трампині розробляти
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05.08.2024 11:54 Ответить
Розподіл по зброї

Три цифри для порівняння, через /
США / Країни НАТО до 1991 + Канада + Австралія / Країни НАТО після 1991

артилерія 270шт/283/170
рсзо 21шт/60/53
бмп 494шт/210/324
танки 31шт/168/455
ППО 44шт/104 (з яких 50+ гепарди)/50
гелікоптери 20шт/5/60
літаки 0шт/0/49
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02.08.2024 12:38 Ответить
Пора переводить экономику Европы на военные рельсы и завязывать кормить всяких дармоедов.
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02.08.2024 13:15 Ответить
 
 