ЕС разрабатывает стратегию поддержки Украины, если Трамп победит на выборах в США, - FT

Еврокомиссия создала спецкоманду чиновников для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. ЕС разрабатывает стратегию, чтобы справиться с вероятными изменениями Вашингтона в вопросах свободной торговли и поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Группа сформирована офиса генсека Еврокомиссии Илзе Юхансон, в нее входит небольшое количество чиновников, представляющих ключевые директораты по торговле, конкуренции и внешним отношениям.

Также группа оценивает влияние возможного президентства Камалы Харрис и готовится к изменениям в политике после выборов в США в ноябре.

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"Речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия в любом случае", - сказал собеседник издания.

По данным FT, в ЕС обеспокоены тем, что Трамп может ввести "болезненные тарифы" на экспорт ЕС, прекратить поддержку Украины и принудить Киев к миру на условиях РФ.

Также в ЕС обеспокоены угрозами Трампа вывести США из НАТО или подорвать положение о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, недостаточно тратят на оборону.

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