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Россияне атаковали Херсон дроном со взрывчаткой, погиб мужчина

Дрон з вибухівкою

Российские захватчики 2 августа атаковали Днепровский район Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"В результате очередного сброса взрывчатки с дрона пострадали два человека. Мужчина 54 лет погиб. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью", - говорится в сообщении.

75-летняя женщина с взрывной травмой и осколочным ранением спины госпитализирована. Ей оказывается медицинская помощь. На момент вражеской атаки мужчина и женщина находились на улице.

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Автор: 

обстрел (26872) Херсон (2790)


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