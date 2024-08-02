Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки враг обстреливал населенные пункты Херсонщины из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, авиации и БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Утром 1 июля россияне из артиллерии ударили по Милово, там повреждены два частных дома. Получила ранения 77-летняя женщина, которая во время атаки находилась в своем доме. Врачи диагностировали у нее контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы.

За медицинской помощью обратился 66-летний летний житель Берислава, пострадаший 29 июля из-за сброса взрывчатки с вражеского БПЛА. Мужчина получил минно-взрывную травму, контузию и термический ожог предплечья.

В больницу доставили 43-летнего мужчину, получившего ранения 31 июля в результате российского обстрела Кизомыса. У пострадавшего диагностировали взрывную травму и контузию. В тот же день в результате российской атаки Станислава пострадала 58-летняя женщина, она получила контузию.

Противник ударил двумя управляемыми бомбами по Веселому Каховского района, обошлось без пострадавших.

Войска РФ нанесли удары из артиллерии по Антоновке, Белозерке, Качкаровке и Кизомысу. Снарядами повреждены восемь жилых домов, газопровод, гараж и автомобиль.

Дронами типа "FPV" враг бил по Львово, Бургунке, Садовому, Шляховому, Антоновке, Днепровскому и Корабельному районах Херсона. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Взрывами повреждены два частных дома.

Из-за сброса взрывчатки с беспилотников повреждены два частных дома в Михайловке и Садовом.

По Великанскому оккупанты били из артиллерии и реактивных систем залпового огня, повреждены два частных дома.

После полуночи 2 августа войска РФ осуществили артиллерийские обстрелы Днепровского района, повреждения получили пять частных домов, столько же автомобилей и СТО. Получил ранения 36-летний мужчина, у него минно-взрывная травма и ожог ноги.

Утром российские военные продолжили атаки района, на этот раз сбросили на жилой квартал взрывчатку с дрона. Повреждения получили автомобиль, окна и фасад дома.

Противник сбросил взрывчатку с БПЛА на частный сектор в прибрежной зоне Корабельного района, взрывом поврежден частный дом.

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