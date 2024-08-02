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Новости
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В Харьковской области будут судить семью предателей, которые помогали врагу сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую

Брат і сестра з Харківщини здавали координати ЗСУ росіянам

36-летнего мужчину и 44-летнюю женщину из Харьковской области обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Они собирали и передавали данные об объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на территории Изюмского и Чугуевского районов.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего мужчины и 44-летней женщины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как действовали злоумышленники?

Обвиняемые - брат и сестра, которые проживают в поселке Донец Изюмского района и работают на местном коммунальном предприятии.

По данным следствия, в августе 2023 года с женщиной через мессенджер "Телеграмм" связался сотрудник главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Он поставил ей задачу - собирать и передавать информацию об объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на территории Изюмского и Чугуевского районов.

Женщина согласилась на "предложение" и к реализации этой задачи привлекла своего брата.

Полученные сведения брат и сестра передавали российскому куратору в виде фотографий и отметок геолокаций на Google-картах.

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Брат і сестра з Харківщини здавали координати ЗСУ росіянам
Брат і сестра з Харківщини здавали координати ЗСУ росіянам

Предатели фотографировали все детали, необходимые врагу: железнодорожные мосты, наземные пешеходные переходы, трубы и тоннели.

Отмечается, что благодаря этой информации враг планировал осуществить диверсии на железнодорожных линиях во время движения грузовых эшелонов ВСУ, чтобы сорвать поставки украинского оружия и боеприпасов.

Кроме того, по требованию российского куратора в конце декабря 2023 года обвиняемые составили письменные "обязательства" о сотрудничестве с сотрудниками игры с целью проведения подрывной деятельности против Украины и прислали фото через мессенджер "Телеграмм" представителю спецслужбы государства-агрессора.

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Брат і сестра з Харківщини здавали координати ЗСУ росіянам
Брат і сестра з Харківщини здавали координати ЗСУ росіянам

Правоохранители задержали предателей в порядке ст. ст. 208, 615 УПК Украины в поселке Донец на Изюмщине.

За совершенное предателям грозит пожизненное лишение свободы.

Автор: 

Харьковщина (5577) государственная измена (1532)


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Топ комментарии
+11
А коли судитимуть родини зрадників, котрі замість підготовки країни до вторгнення клали асфальт та знімали міни? Чи це не зрада?
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02.08.2024 15:08
+11
ТРЕБА ПОЧИНАТИ З КИЄВА.
ТУТ ТАКИХ СІМЕЙНИХ ПІДРЯДІВ БАГАТО: ЧЛЕНОГРАЙ, ДЕРМАКИ, АРАХАМІЇ...
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02.08.2024 15:10
+6
Найбільші та найнебезпечніші гнидники на Банковій та Грушевського!! Це через них ,знекровлена та знесилена Україна не спроможна виконувати державні обов'язки!!))
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02.08.2024 15:14
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Правила форума Совет форумчан
А коли судитимуть родини зрадників, котрі замість підготовки країни до вторгнення клали асфальт та знімали міни? Чи це не зрада?
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02.08.2024 15:08 Ответить
ТРЕБА ПОЧИНАТИ З КИЄВА.
ТУТ ТАКИХ СІМЕЙНИХ ПІДРЯДІВ БАГАТО: ЧЛЕНОГРАЙ, ДЕРМАКИ, АРАХАМІЇ...
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02.08.2024 15:10 Ответить
Найбільші та найнебезпечніші гнидники на Банковій та Грушевського!! Це через них ,знекровлена та знесилена Україна не спроможна виконувати державні обов'язки!!))
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02.08.2024 15:14 Ответить
Незчисленна кількість гнид в Україні!!))
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02.08.2024 15:11 Ответить
Це падло треба не саджати , а знищувати !
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02.08.2024 15:15 Ответить
Стріляти бажано на місці затримання,так дешевше буде!!))
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02.08.2024 15:27 Ответить
А чому "найвеличніший" не збере РНБО, так як діють деверсанти це пряма загроза національній безпеці країни ,необхідно міняти законодавство щонайменше 25 років за злочин проти країни ,а краще під час війни розстріл ,але де там ВР перетрудились пішли на канікули, судди в нас не українські тому мінімальний вирок дають.
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02.08.2024 15:19 Ответить
Самих себе розстрілювати??Цеж скількі суіцидів в Україні буде 10 чи 100 тис.??))
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02.08.2024 15:25 Ответить
починати знищувати треба з самого верха, може це врятує Україну
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02.08.2024 15:19 Ответить
В Україні вже понад 30 років триває боротьба корупціонерів з корупцією,наслідки видко неозброєним оком !!))
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02.08.2024 15:23 Ответить
Корупціонерам дуже складно! Тому ми, як свідомі громадяни, повинні постійно підтримувати їх хабарями, малими й великими, хто скільки може...
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02.08.2024 16:05 Ответить
То так,донатят корупціонерам українці справно!!))
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02.08.2024 16:08 Ответить
Обидва не змогли нормально написати слово "конспирація" соссійською, наприкінці "Зобовязання" ))) Збіг? Не думаю)
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02.08.2024 16:15 Ответить
На вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року обвинувачені склали письмові "зобов'язання" про співпрацю зі співробітниками гру з метою проведення підривної діяльності проти України та надіслали фото через месенджер "Телеграм" представнику спецслужби держави-агресора.

І рік держали в себе ці "зобов'язання" написані на папірцях? Для чого? Для кого? Для студії 95 анал?
"Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу"
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02.08.2024 19:37 Ответить
 
 