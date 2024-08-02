В Харьковской области будут судить семью предателей, которые помогали врагу сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую

36-летнего мужчину и 44-летнюю женщину из Харьковской области обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Они собирали и передавали данные об объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на территории Изюмского и Чугуевского районов.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего мужчины и 44-летней женщины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как действовали злоумышленники?

Обвиняемые - брат и сестра, которые проживают в поселке Донец Изюмского района и работают на местном коммунальном предприятии.

По данным следствия, в августе 2023 года с женщиной через мессенджер "Телеграмм" связался сотрудник главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Он поставил ей задачу - собирать и передавать информацию об объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на территории Изюмского и Чугуевского районов.

Женщина согласилась на "предложение" и к реализации этой задачи привлекла своего брата.

Полученные сведения брат и сестра передавали российскому куратору в виде фотографий и отметок геолокаций на Google-картах.

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Предатели фотографировали все детали, необходимые врагу: железнодорожные мосты, наземные пешеходные переходы, трубы и тоннели.

Отмечается, что благодаря этой информации враг планировал осуществить диверсии на железнодорожных линиях во время движения грузовых эшелонов ВСУ, чтобы сорвать поставки украинского оружия и боеприпасов.

Кроме того, по требованию российского куратора в конце декабря 2023 года обвиняемые составили письменные "обязательства" о сотрудничестве с сотрудниками игры с целью проведения подрывной деятельности против Украины и прислали фото через мессенджер "Телеграмм" представителю спецслужбы государства-агрессора.

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Правоохранители задержали предателей в порядке ст. ст. 208, 615 УПК Украины в поселке Донец на Изюмщине.

За совершенное предателям грозит пожизненное лишение свободы.