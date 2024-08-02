Обеспечивает переброску танков РФ в Украину: СБУ сообщила о подозрении главному "таможеннику ДНР" Боенко

СБУ сообщила о подозрении предателю Владимиру Боенко - так называемому руководителю "таможни ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник обеспечивает переброску военной техники, вооружения и боеприпасов из РФ на восточный фронт Украины

"Для этого Боенко передал командованию вооруженных сил РФ бывшие склады и ангары Донецкой таможни общей площадью в тысячи квадратных метров. Сейчас оккупанты используют захваченные помещения как транзитные логистические центры для дальнейшей переправки вооружений, в частности тяжелой бронетехники, на передовую", - говорится в сообщении.

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До оккупации Донецка Боенко был заместителем начальника восточного регионального управления Государственной таможенной службы Украины.

"Однако, в апреле 2014 года чиновник пошел на сотрудничество с подконтрольными России террористами "днр", а впоследствии получил "назначение" в местную оккупационную администрацию рф. Там он долгое время занимался вывозом с временно захваченной части территории региона в страну-агрессора агропромышленной, угольной и металлургической продукции.

Затем в ноябре 2022 года коллаборационист стал главой оккупационной "таможни" в Донецке", - отметили в СБУ.

Бойенко заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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