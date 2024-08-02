Украина и Ирландия обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности, - ОП
Украина и Ирландия провели переговоры в рамках подготовки к подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы ценим многогранную поддержку Украины со стороны Ирландии и наше сотрудничество на пути Украины к членству в ЕС. Ирландия демонстрирует солидарность в нашей общей борьбе за защиту общих ценностей, справедливый мир и безопасную Европу", - завил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Отмечается, что во время встречи стороны обсудили содержание двустороннего соглашения, обменялись мнениями относительно конкретных положений и договорились о дальнейших шагах.
Напомним, что в четверг, 1 августа, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина начнет переговоры относительно соглашения о безопасности с еще одной страной Европы.
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А такий папірець, чк у Ізраїля та США можна підписати, чи куратори дєрьмака не дозволяють?