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Украина и Ирландия обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности, - ОП

Україна та Ірландія обговорили підготовку до підписання безпекової угоди, - ОП

Украина и Ирландия провели переговоры в рамках подготовки к подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ценим многогранную поддержку Украины со стороны Ирландии и наше сотрудничество на пути Украины к членству в ЕС. Ирландия демонстрирует солидарность в нашей общей борьбе за защиту общих ценностей, справедливый мир и безопасную Европу", - завил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили содержание двустороннего соглашения, обменялись мнениями относительно конкретных положений и договорились о дальнейших шагах.

Напомним, что в четверг, 1 августа, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина начнет переговоры относительно соглашения о безопасности с еще одной страной Европы.

Читайте также: Украина и Греция финализуют текст двустороннего соглашения о безопасности

Автор: 

Ирландия (121) соглашение (1301) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+5
І толку з тих безпекових угод? Так само як і з ''будапештом''. Тільки хрінпіду піар.
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02.08.2024 18:38
+4
Большая просьба подписывать все ети угоды на мягкой бумаге.
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02.08.2024 18:45
+4
Якщо оголошує ОП, то це не про Україну, а про Єрмака, отже йдеться не про бежпеку України, а про безпеку Єрмака.
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02.08.2024 18:57
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НАФІГА????? У нас є союзник який разом з нами буде на полях боя? - ні, у нас є такий як КНДР в РФ? - ні. Всі наші союзники це 3 патрона і "не ескаліруйте". То толку?
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02.08.2024 18:26 Ответить
Рюзкє, ти спалився...
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02.08.2024 21:50 Ответить
І толку з тих безпекових угод? Так само як і з ''будапештом''. Тільки хрінпіду піар.
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02.08.2024 18:38 Ответить
Большая просьба подписывать все ети угоды на мягкой бумаге.
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02.08.2024 18:45 Ответить
Черговий попірець про "ми поговорили і домовились бути разом за все хороше і проти всього паганого, а визначення хорошого і паганого обговоримо наступного разу, про що і склали цей папірець"

А такий папірець, чк у Ізраїля та США можна підписати, чи куратори дєрьмака не дозволяють?
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02.08.2024 18:48 Ответить
Такі документи, як у Ізраїля, з ларьочниками та блазнями не підписують.
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02.08.2024 19:30 Ответить
Ми встигнемо все підписати до того як просирський здасть канапам Київ
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02.08.2024 18:49 Ответить
віскарьом будуть допомогати?
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02.08.2024 18:55 Ответить
Якщо оголошує ОП, то це не про Україну, а про Єрмака, отже йдеться не про бежпеку України, а про безпеку Єрмака.
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02.08.2024 18:57 Ответить
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02.08.2024 19:30 Ответить
Туалетний папір має більшу цінність, ніж ці "договори" ...
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02.08.2024 19:33 Ответить
гінес буде зі знижками?
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02.08.2024 20:16 Ответить
Це вже нагадує історію про дурня з писанкою.
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02.08.2024 20:51 Ответить
У нас столько новых гарантов безопасности и территориальной целостности, шо аж страшно. Но как и при старых, нет ни безопасности ни целостности.
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02.08.2024 21:28 Ответить
 
 