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Україна та Ірландія обговорили підготовку до підписання безпекової угоди, - ОП

Україна та Ірландія обговорили підготовку до підписання безпекової угоди, - ОП

Україна та Ірландія провели переговори у межах підготовки до підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми цінуємо багатогранну підтримку України з боку Ірландії та нашу співпрацю на шляху України до членства в ЄС. Ірландія демонструє солідарність у нашій спільній боротьбі за захист спільних цінностей, справедливий мир і безпечну Європу", - завив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили зміст двосторонньої угоди, обмінялися думками щодо конкретних положень та домовилися про подальші кроки.

Нагадаємо, що у четвер, 1 серпня, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розпочне переговори щодо безпекової угоди з іще однією країною Європи.

Читайте також: Україна та Греція фіналізують текст двосторонньої безпекової угоди

Автор: 

Ірландія (167) угода (641) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+5
І толку з тих безпекових угод? Так само як і з ''будапештом''. Тільки хрінпіду піар.
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02.08.2024 18:38
+4
Большая просьба подписывать все ети угоды на мягкой бумаге.
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02.08.2024 18:45
+4
Якщо оголошує ОП, то це не про Україну, а про Єрмака, отже йдеться не про бежпеку України, а про безпеку Єрмака.
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02.08.2024 18:57
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НАФІГА????? У нас є союзник який разом з нами буде на полях боя? - ні, у нас є такий як КНДР в РФ? - ні. Всі наші союзники це 3 патрона і "не ескаліруйте". То толку?
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02.08.2024 18:26 Відповісти
Рюзкє, ти спалився...
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02.08.2024 21:50 Відповісти
І толку з тих безпекових угод? Так само як і з ''будапештом''. Тільки хрінпіду піар.
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02.08.2024 18:38 Відповісти
Большая просьба подписывать все ети угоды на мягкой бумаге.
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02.08.2024 18:45 Відповісти
Черговий попірець про "ми поговорили і домовились бути разом за все хороше і проти всього паганого, а визначення хорошого і паганого обговоримо наступного разу, про що і склали цей папірець"

А такий папірець, чк у Ізраїля та США можна підписати, чи куратори дєрьмака не дозволяють?
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02.08.2024 18:48 Відповісти
Такі документи, як у Ізраїля, з ларьочниками та блазнями не підписують.
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02.08.2024 19:30 Відповісти
Ми встигнемо все підписати до того як просирський здасть канапам Київ
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02.08.2024 18:49 Відповісти
віскарьом будуть допомогати?
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02.08.2024 18:55 Відповісти
Якщо оголошує ОП, то це не про Україну, а про Єрмака, отже йдеться не про бежпеку України, а про безпеку Єрмака.
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02.08.2024 18:57 Відповісти
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02.08.2024 19:30 Відповісти
Туалетний папір має більшу цінність, ніж ці "договори" ...
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02.08.2024 19:33 Відповісти
гінес буде зі знижками?
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02.08.2024 20:16 Відповісти
Це вже нагадує історію про дурня з писанкою.
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02.08.2024 20:51 Відповісти
У нас столько новых гарантов безопасности и территориальной целостности, шо аж страшно. Но как и при старых, нет ни безопасности ни целостности.
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02.08.2024 21:28 Відповісти
 
 