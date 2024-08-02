Україна та Ірландія обговорили підготовку до підписання безпекової угоди, - ОП
Україна та Ірландія провели переговори у межах підготовки до підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми цінуємо багатогранну підтримку України з боку Ірландії та нашу співпрацю на шляху України до членства в ЄС. Ірландія демонструє солідарність у нашій спільній боротьбі за захист спільних цінностей, справедливий мир і безпечну Європу", - завив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили зміст двосторонньої угоди, обмінялися думками щодо конкретних положень та домовилися про подальші кроки.
Нагадаємо, що у четвер, 1 серпня, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розпочне переговори щодо безпекової угоди з іще однією країною Європи.
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