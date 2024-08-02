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Заказчик объяснил, почему Национальное военное кладбище будет строить компания, созданная через день после объявления тендера: "Есть успешные кейсы"

Національне військове меморіальне кладовище

На тендер по строительству Национального военного мемориального кладбища в Гатном, который состоялся 1 августа, пришел один участник. Им стал консорциум "Билдинг ЮА" с предложением 1,76 млрд грн, сообщается в системе Prozorro.

Его создали три компании: "Евроэлитстрой" (Одесса), "Акам" (Днепр) и ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" (Киевская область). Консорциум зарегистрировали через день после объявления тендера, на чем сделали акцент большинство медиа, опубликовавших новости о проведении тендера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Это вызвало значительный общественный резонанс, в связи с чем государственному учреждению "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК) пришлось выступить с публичным разъяснением.

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"Нет ничего удивительного, что группа компаний увидела некоторые требования по участию в проекте строительства Национального военного мемориального кладбища... прокоммуницировала со своими коллегами, поняла, с каким опытом они могут выступить в этом консорциуме, и после объявления требований была создана эта компания. Это не новость, есть много прецедентов и успешных кейсов", - сказал на брифинге 2 сентября заместитель директора НВМК Ярослав Старущенко.

Все компании консорциума проходили проверку, в их структуре не обнаружено подсанкционных лиц.

На сайте НВМК указано, что участники консорциума не фирмы-однодневки. Они работают с 1996, 2006 и 2014 года, имеют в портфолио десятки объектов, среди которых - участие в реконструкции первой очереди Мемориального комплекса памяти жертв Голодоморов и капитальный ремонт дороги Баштанка - Березнеговатое в Николаевской области.

"Зрада отменяется", - цитирует Старущенко издание.

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Договор подряда еще не подписан, это должно произойти 6 августа 2024 года.

Автор: 

строительство (1996) тендер (668) Национальное военное мемориальное кладбище (23)


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Топ комментарии
+22
то що вам тварюкам, успішні люди занесли кейси з грошима, то нам можна не пояснювати, але треба ж мати якесь почуття самозбереження..
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02.08.2024 19:20
+17
"... група компаній побачила деякі вимоги щодо участі в проєкті будівництва Національного військового меморіального кладовища... прокомунікувала зі своїми колегами, зрозуміла, з яким досвідом вони можуть виступити в цьому консорціумі, і після оголошення вимог було створено цю компанію..." Джерело:

Я б у це повірив, якби ці компанії були б з одного міста/регіону. Але три компанії, з трьох різних регіонів країни (Одеса, Дніпро, Київщина) за добу не тільки знайшли одне одного, але й домовились, уклали угоду і зареєстрували спільну компанію?
Яка людина при тямі в таке повірить?
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02.08.2024 19:28
+17
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02.08.2024 19:42
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Вы суки и на этом украсть хотите и даже на Охмадит глаз положили.Уроды моральные.Выборцы Зе ,вы виноваты,пожрали шашлыков или поржали?А теперь вас душат тарифами и налогами,а вы и пукнуть не можете.
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03.08.2024 09:47 Ответить
Раз на тендере был лишь один претендент - нужно было ОТМЕНИТЬ тендер!
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03.08.2024 14:20 Ответить
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