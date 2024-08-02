Заказчик объяснил, почему Национальное военное кладбище будет строить компания, созданная через день после объявления тендера: "Есть успешные кейсы"
На тендер по строительству Национального военного мемориального кладбища в Гатном, который состоялся 1 августа, пришел один участник. Им стал консорциум "Билдинг ЮА" с предложением 1,76 млрд грн, сообщается в системе Prozorro.
Его создали три компании: "Евроэлитстрой" (Одесса), "Акам" (Днепр) и ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" (Киевская область). Консорциум зарегистрировали через день после объявления тендера, на чем сделали акцент большинство медиа, опубликовавших новости о проведении тендера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Это вызвало значительный общественный резонанс, в связи с чем государственному учреждению "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК) пришлось выступить с публичным разъяснением.
"Нет ничего удивительного, что группа компаний увидела некоторые требования по участию в проекте строительства Национального военного мемориального кладбища... прокоммуницировала со своими коллегами, поняла, с каким опытом они могут выступить в этом консорциуме, и после объявления требований была создана эта компания. Это не новость, есть много прецедентов и успешных кейсов", - сказал на брифинге 2 сентября заместитель директора НВМК Ярослав Старущенко.
Все компании консорциума проходили проверку, в их структуре не обнаружено подсанкционных лиц.
На сайте НВМК указано, что участники консорциума не фирмы-однодневки. Они работают с 1996, 2006 и 2014 года, имеют в портфолио десятки объектов, среди которых - участие в реконструкции первой очереди Мемориального комплекса памяти жертв Голодоморов и капитальный ремонт дороги Баштанка - Березнеговатое в Николаевской области.
"Зрада отменяется", - цитирует Старущенко издание.
Договор подряда еще не подписан, это должно произойти 6 августа 2024 года.
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Я б у це повірив, якби ці компанії були б з одного міста/регіону. Але три компанії, з трьох різних регіонів країни (Одеса, Дніпро, Київщина) за добу не тільки знайшли одне одного, але й домовились, уклали угоду і зареєстрували спільну компанію?
Яка людина при тямі в таке повірить?