Замовник пояснив, чому Національне військове кладовище будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера: "Є успішні кейси"

На тендер з будівництва Національного військового меморіального кладовища в Гатному, який відбувся 1 серпня, прийшов один учасник. Ним став консорціум "Білдінг ЮА" з пропозицією 1,76 млрд грн, повідомляється в системі Prozorro.

Його створили три компанії: "Євроелітбуд" (Одеса), "Акам" (Дніпро) і ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" (Київська область). Консорціум зареєстрували через день після оголошення тендера, на чому зробили акцент більшість медіа, які опублікували новини про проведення тендеру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Це викликало значний суспільний резонанс, у зв'язку з чим державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) довелося виступити з публічним роз'ясненням.

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"Немає нічого дивного, що група компаній побачила деякі вимоги щодо участі в проєкті будівництва Національного військового меморіального кладовища... прокомунікувала зі своїми колегами, зрозуміла, з яким досвідом вони можуть виступити в цьому консорціумі, і після оголошення вимог було створено цю компанію. Це не новина, є багато прецедентів і успішних кейсів", – сказав на брифінгу 2 вересня заступник директора НВМК Ярослав Старущенко.

Усі компанії консорціуму проходили перевірку, в їхній структурі не виявлено підсанкційних осіб.

На сайті НВМК вказано, що учасники консорціуму не фірми-одноденки. Вони працюють з 1996, 2006 та 2014 року, мають у портфоліо десятки об'єктів, серед яких — участь у реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів і капітальний ремонт дороги Баштанка – Березнегувате в Миколаївській області.

"Зрада скасовується", – цитує Старущенка видання.

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Договір підряду ще не підписаний, це має відбутися 6 серпня 2024 року.