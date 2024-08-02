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Замовник пояснив, чому Національне військове кладовище будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера: "Є успішні кейси"

Національне військове меморіальне кладовище

На тендер з будівництва Національного військового меморіального кладовища в Гатному, який відбувся 1 серпня, прийшов один учасник. Ним став консорціум "Білдінг ЮА" з пропозицією 1,76 млрд грн, повідомляється в системі Prozorro.

Його створили три компанії: "Євроелітбуд" (Одеса), "Акам" (Дніпро) і ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" (Київська область). Консорціум зареєстрували через день після оголошення тендера, на чому зробили акцент більшість медіа, які опублікували новини про проведення тендеру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Це викликало значний суспільний резонанс, у зв'язку з чим державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) довелося виступити з публічним роз'ясненням.

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"Немає нічого дивного, що група компаній побачила деякі вимоги щодо участі в проєкті будівництва Національного військового меморіального кладовища... прокомунікувала зі своїми колегами, зрозуміла, з яким досвідом вони можуть виступити в цьому консорціумі, і після оголошення вимог було створено цю компанію. Це не новина, є багато прецедентів і успішних кейсів", – сказав на брифінгу 2 вересня заступник директора НВМК Ярослав Старущенко.

Усі компанії консорціуму проходили перевірку, в їхній структурі не виявлено підсанкційних осіб.

На сайті НВМК вказано, що учасники консорціуму не фірми-одноденки. Вони працюють з 1996, 2006 та 2014 року, мають у портфоліо десятки об'єктів, серед яких — участь у реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів і капітальний ремонт дороги Баштанка – Березнегувате в Миколаївській області.

"Зрада скасовується", – цитує Старущенка видання.

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Договір підряду ще не підписаний, це має відбутися 6 серпня 2024 року.

Автор: 

будівництво (3017) тендер (2393) Національне військове меморіальне кладовище (29)


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Топ коментарі
+22
то що вам тварюкам, успішні люди занесли кейси з грошима, то нам можна не пояснювати, але треба ж мати якесь почуття самозбереження..
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02.08.2024 19:20
+17
"... група компаній побачила деякі вимоги щодо участі в проєкті будівництва Національного військового меморіального кладовища... прокомунікувала зі своїми колегами, зрозуміла, з яким досвідом вони можуть виступити в цьому консорціумі, і після оголошення вимог було створено цю компанію..." Джерело:

Я б у це повірив, якби ці компанії були б з одного міста/регіону. Але три компанії, з трьох різних регіонів країни (Одеса, Дніпро, Київщина) за добу не тільки знайшли одне одного, але й домовились, уклали угоду і зареєстрували спільну компанію?
Яка людина при тямі в таке повірить?
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02.08.2024 19:28
+17
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02.08.2024 19:42
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Вы суки и на этом украсть хотите и даже на Охмадит глаз положили.Уроды моральные.Выборцы Зе ,вы виноваты,пожрали шашлыков или поржали?А теперь вас душат тарифами и налогами,а вы и пукнуть не можете.
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03.08.2024 09:47 Відповісти
Раз на тендере был лишь один претендент - нужно было ОТМЕНИТЬ тендер!
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03.08.2024 14:20 Відповісти
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