Начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы поблагодарил главу ОВА Одесской области за переименование сквера в городе Одесса. ДОКУМЕНТ

Начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, бригадный генерал Юрий Петрив поблагодарил главу Одесской ОВА Олега Кипера за переименование сквера в г. Одесса в честь украинских пограничников. Ранее похожую благодарность Киперу направил Командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Примите слова благодарности за принятое решение о переименовании ... объекта топонимии в городе Одесса в честь пограничников Украины. Принятие названия Сквера пограничников Украины, согласно распоряжению Одесской ОГА и ОВА является свидетельством уважения и доверия общества к добросовестной службе украинскому народу воинов-пограничников, которые мужественно выполняют боевые задачи по отражению российской вооруженной агрессии и стоят на страже государственной границы Украины. ...

Глубоко убежден, что признание достижений военнослужащих Государственной пограничной службы Украины путем наименования в честь украинских пограничников сквера в городе Одесса еще раз подтверждает единство украинского общества, мотивирует личный состав пограничного ведомства, повышает уровень национального самосознания и патриотизма жителей Одессы и области",- написал генерал Петрив.

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