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Начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы поблагодарил главу ОВА Одесской области за переименование сквера в городе Одесса. ДОКУМЕНТ

Начальник Південного регіонального управління ДПСУ Юрій Петрів

Начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, бригадный генерал Юрий Петрив поблагодарил главу Одесской ОВА Олега Кипера за переименование сквера в г. Одесса в честь украинских пограничников. Ранее похожую благодарность Киперу направил Командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Примите слова благодарности за принятое решение о переименовании ... объекта топонимии в городе Одесса в честь пограничников Украины. Принятие названия Сквера пограничников Украины, согласно распоряжению Одесской ОГА и ОВА является свидетельством уважения и доверия общества к добросовестной службе украинскому народу воинов-пограничников, которые мужественно выполняют боевые задачи по отражению российской вооруженной агрессии и стоят на страже государственной границы Украины. ...

Глубоко убежден, что признание достижений военнослужащих Государственной пограничной службы Украины путем наименования в честь украинских пограничников сквера в городе Одесса еще раз подтверждает единство украинского общества, мотивирует личный состав пограничного ведомства, повышает уровень национального самосознания и патриотизма жителей Одессы и области",- написал генерал Петрив.

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Начальник Південного управління Держприкордонслужби Юрій Петрів подякував Олегу Кіперу за перейменування скверу в Одесі

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Госпогранслужба (6370) Одесса (7865) переименования (739) Кипер (45)


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Це зараз саме головне... Особливо у адессє... Шапіто!
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02.08.2024 21:16 Ответить
33 роки було неначасі у малоросів і далі не головне.
Дебілів навіть могила від прильоту ракети не виправить
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02.08.2024 21:29 Ответить
Це було і є головним із самого початку отримання незалежності, особливо з початку військових дій кацапів проти нас. Кацапи куди не прийдуть, відразу в перші дні перейменовують вулиці, міста, повертають пам'ятники нашим катам і забороняють українську. Привозять своїх вчителів і попів і книги.
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02.08.2024 21:32 Ответить
доречі да підари дуже послідовні і чіткі в просуванні свого ...
українці живучи на своїй Богом даній землі занадто толерантні і терплячі до ворожого це наслідок геноциду і привчання до страху з дитинства
на жаль все ще не вибороли суверенітету щоб утворити національний уряд
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02.08.2024 21:48 Ответить
Kord, потреби людей і тварин різняться...
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02.08.2024 21:55 Ответить
Саме зараз - на часі! Забагато ждунів в Одесі Коли приходять орки- одразу своі тряпки кругом розвішують і все перейменовують
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03.08.2024 09:59 Ответить
а ту фігню німецькій шльондрі прибрали?
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03.08.2024 07:30 Ответить
 
 