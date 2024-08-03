При возвращении жары ситуация в энергосистеме может снова ухудшиться, - Кудрицкий
Уже почти неделю "Укрэнерго" не вводит ограничений потребления электроэнергии, потому что электроэнергии в системе хватает на все потребности.
Об этом заявляет председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, также диспетчерский центр не планирует отключений на эти выходные.
"Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительные, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго.
Мы же продолжаем работать не только над ремонтами и развитием защиты, но и над поиском решений привлечения в Украину большего количества электроэнергии из Европы. В частности активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем поставок электроэнергии в Украину осенью и зимой. Нарабатываем варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками. Когда будут достигнуты договоренности - сообщим подробнее", - добавляет Кудрицкий.
Ранее Кудрицкий заявлял, что через пару недель ситуация в энергосистеме улучшится, а сентябрь-октябрь мы можем пройти без отключений.
Пожалуйста, подождите...
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Ваші "технічні речи" про неможливість відновлення "тут і зараз" зрозумілі та очевидні, але ваше: "Претензії до путіна" - виглядає як: "то не до моновлади, вона не винна, то все до *****...". Тому вий отримали звання "зебіла".
"Хто там у кого що вкрав - мене не цікавить" - а це дарма, вкрадене в держави = вкрадене й у вас...
Ви написали про якихось "наївних". Чи не здається вам що - не цікавляться крадіжками та корупцією у владі (що можна прирівнювати до державної зради під час дії воєнного стану, бо це знижує обороноздатність країни та загрожує її існуванню), то хіба не є оті що їм "не цікаво" ("какая разніца") також "наївними"?
Не потрібно розповідати що мені робити, я запитав про прості речи. Просту відповідь маєте (без зайвої болтології)?
"Шиза" покосила українців у 2019 році та вони привели до влади олігархічно-ригівський реванш. Взагалі - до чого тут "шиза"? Ви побачили ту "шизу" у моїх дописах? Цитату надайте. Або - ви бачите неіснуюче. То, не підкажете - у якого захворювання такий симптом?
Навіщо ви зараз ото пишите, що росіяни не такі вже і погані, а зевлада на всіх рівнях ЗНАЧНО (це ви так написали капсом, ще й знак оклику поставили) ЗНАЧНО гірша за русню.
По вашій лозіці, всім було б краще, якщо замість цієї зевлади прийшли пуцін і мертвечук. Ну, ну...
А ви за кого голосували? Часом не за Вову з його шоблой?
В 2019 голосував за Порошенко
В 2014 голосував за Порошенко
В 2010 в другому турі голосував проти всіх - ні яник, ні Юля - не мої кандидати.
В 2004 - за Ющенка
В 1999 - вже не пам`ятаю, здається, таки за Кучму
А до того за Кравчука
І скажу тобі ще раз - за русню нікого гіршого немає.
Тошо гірше русні нема никого то аксіома.
Питання було - чім відрізняються слуги з вовой від русні а не хто гірше. Запитання не зрозумів чи шо? ЧИМ а не хто.
Дякую за відповідь шодо голосування. Аналогічно за винятком Ющера. Мені було зрозуміло шо від цього 3,14здобола крадія і бджоляра користі не буде. За страусовода не голосував.
Хмельницька АЄС...
Була збудована на кошти Польски...
Два реактори ХАЄС...
А їх ли ше два...
Мали давати енергію...
В Польску...
Та на інші території скользкі...
З підстанцією в Жешові...
Живеш в обіймах спокусти?
Жереш - що дають...
Лайнго та гнилу капксту...