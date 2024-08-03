При возвращении жары ситуация в энергосистеме может снова ухудшиться, - Кудрицкий

Уже почти неделю "Укрэнерго" не вводит ограничений потребления электроэнергии, потому что электроэнергии в системе хватает на все потребности.

Об этом заявляет председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, также диспетчерский центр не планирует отключений на эти выходные.

"Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительные, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго.

Также читайте: Суббота пройдет без отключений света, - "Укрэнерго"

Мы же продолжаем работать не только над ремонтами и развитием защиты, но и над поиском решений привлечения в Украину большего количества электроэнергии из Европы. В частности активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем поставок электроэнергии в Украину осенью и зимой. Нарабатываем варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками. Когда будут достигнуты договоренности - сообщим подробнее", - добавляет Кудрицкий.

Ранее Кудрицкий заявлял, что через пару недель ситуация в энергосистеме улучшится, а сентябрь-октябрь мы можем пройти без отключений.