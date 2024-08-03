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При возвращении жары ситуация в энергосистеме может снова ухудшиться, - Кудрицкий

Загроза блекауту

Уже почти неделю "Укрэнерго" не вводит ограничений потребления электроэнергии, потому что электроэнергии в системе хватает на все потребности.

Об этом заявляет председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, также диспетчерский центр не планирует отключений на эти выходные.

"Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительные, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго.

Также читайте: Суббота пройдет без отключений света, - "Укрэнерго"

Мы же продолжаем работать не только над ремонтами и развитием защиты, но и над поиском решений привлечения в Украину большего количества электроэнергии из Европы. В частности активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем поставок электроэнергии в Украину осенью и зимой. Нарабатываем варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками. Когда будут достигнуты договоренности - сообщим подробнее", - добавляет Кудрицкий.

Ранее Кудрицкий заявлял, что через пару недель ситуация в энергосистеме улучшится, а сентябрь-октябрь мы можем пройти без отключений.

Автор: 

энергетика (2551) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (422)


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Топ комментарии
+13
Докерувалися, що тепер енергосистема усієї країни від температури повітря залежить. Йдіть у відставку, недієздатні у*бани, якщо не здатні нічого зробити, крім жалітися на спеку.
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03.08.2024 11:56
+10
Як це шахрай Прутила ще не здогадався збирати на ГІГАВАТИ?
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03.08.2024 11:54
+9
ДЯкую що тепер ми залежимо від погоди. До 2019 ми і не знали як фантастично добре ми жили. ДЯкую. А можна відкрити кордони тим хто за це голосував і принципово закрити тих хто наголосував?
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03.08.2024 11:48
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ДЯкую що тепер ми залежимо від погоди. До 2019 ми і не знали як фантастично добре ми жили. ДЯкую. А можна відкрити кордони тим хто за це голосував і принципово закрити тих хто наголосував?
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03.08.2024 11:48 Ответить
Ні, теперь ми залежемо від апетіту ненажерлевого Вальоді . ахметок та слуг ********* наріда.
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03.08.2024 11:51 Ответить
Якщо зараз заважає спека,то, по логіці цих ушльопків,зимою будемо жирувати при теплі і світлі? Ну-ну!
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03.08.2024 11:52 Ответить
Та вже анонсували здорожчення опалення. Якщо в 2 рази на опалення піднімуть - треба відрізати батареї нафіг.
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03.08.2024 11:58 Ответить
Відрізання батарей не звільняє користувача від оплати за опалення!
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03.08.2024 12:13 Ответить
Дякую, пане оптімисте!))))
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03.08.2024 13:22 Ответить
Точно. Я той оптиміст, що на зауваження "погано, далі вже нікуди" відповідає "є, є куди!"
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03.08.2024 15:03 Ответить
В жару у них кондеры работают а в холод обогреватели... Жаль только что вместо голов работают только руки ниже пояса.
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03.08.2024 12:22 Ответить
Як це шахрай Прутила ще не здогадався збирати на ГІГАВАТИ?
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03.08.2024 11:54 Ответить
Докерувалися, що тепер енергосистема усієї країни від температури повітря залежить. Йдіть у відставку, недієздатні у*бани, якщо не здатні нічого зробити, крім жалітися на спеку.
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03.08.2024 11:56 Ответить
Претензії до путіна
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03.08.2024 11:58 Ответить
Зебіл, війна нічого вам не спише, утирки. І претензії будуть до зелених підорів, які просрали оборону країни і не здатні ні захмистити, ні відбудувати стратегічно важливу галузь - енергетику.
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03.08.2024 11:59 Ответить
Хамити не потрібно, я до влади не маю ніякого відношення. Просто інфантильні люди зрозуміти не можуть ніяк, що знищено майже всі ТЕС і ГЕС. То за логігою інфантильних людей всі ці електростанції простоювали і не були потрібні, ну так виходить? Ай, я забув саме головне: вночі, щоб ніхто не бачив, електроенергію продають за кордон. Ніхто довести це не може, але всі знають. Бо якась бабця Юля сказала це і Поярков. Як енергетик можу сказати одне - единий захист енергоситеми - це припинення бойових дій. Бо жодна енергосистема жодної країни не витримає такі масовані ракетно-дронові атаки. Взагалі треба чохли знімати вже - третій рік велткої війни
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03.08.2024 12:09 Ответить
Припинить русня бойові дії - галузь можна буде відновити повністю. Але, я так розумію, русня припиняти бойові дії не бажає. Тому претензії глобально до окупанта. Читаю коменти і жаливо стає: з ким відновлювати країну?
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03.08.2024 12:13 Ответить
В Житомитрі влада наставила багато зеленої генерації свого часу, тому Житомир не вигідно було вимикати. Ви теж серйозно вважаєте, що можна і далі руйнувати генерацію, а електрика все одне має бути? Вибачте, але щоб стати електромонтером з групою електробезпеки III, потрібно вчитися чотири роки, потім мінімум рік практики з гарним наставником. Щоб стати фахівцем в енергетиці - треба ще більше вчитися. А тут так просто все - епоха простих рішень - "Нада просто пєрєстать атключать". Хто там у кого що вкрав - мене не цікавить, я про технічні причини кажу/пишу
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03.08.2024 12:42 Ответить
А мене цікавить хто що вкрав! І не треба маніпулювати - раз був скандал у Житомирі значит все там було не по закону! Тільки ніхто серьйозно не покараний як зазвичай у нас буває! Закон що дишло! От тому так і живемо!
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03.08.2024 12:47 Ответить
Тобто руйнування генерації не як не впливає на енергосистему. Це клініка...
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03.08.2024 12:58 Ответить
Руйнування ще як впливають. А от усугубляти це мародерством і корупцією і защищати мародерів раз не цікавить хто що вкрав і продав наліво - о це клініка!
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03.08.2024 13:04 Ответить
От ви "читаєте коменти", а чомусь не здатні зрозуміти (чи свідомо маніпулюєте) що ***** там взагалі по за дужками, провина Рашистської Фашизації очевидна, зрозуміла те вже не обговорюється. Мова про українську моновладу яка умиротворенням агресора та імпотенцією спонукала його до відкритого нападу, про ігнорування базового принципу: "хочеш миру - готуйся до війни", про гасла мегаломанів за "гігават", мільйон дронів та мільярд дерев, про рапорти за "100% захисту енергооб'єктів" (гроші розпиляли думаючи що й на третій рік відкритого нападу ***** не скомандує виносити усі ГЕС та ТЕС).
Ваші "технічні речи" про неможливість відновлення "тут і зараз" зрозумілі та очевидні, але ваше: "Претензії до путіна" - виглядає як: "то не до моновлади, вона не винна, то все до *****...". Тому вий отримали звання "зебіла".
"Хто там у кого що вкрав - мене не цікавить" - а це дарма, вкрадене в держави = вкрадене й у вас...
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03.08.2024 13:01 Ответить
Крадіжками займаються правоохоронні органи. А стосовно "звання" - це точка зору якоїсь хабалки, яка пише кому попало і що попало
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03.08.2024 13:41 Ответить
Так, деякі структури у деяких правоохоронних органах України також займаються крадіжками, крадіжками яки розслідують правильні журналісти розслідувачі, антикорупційні активісти, та деякі структури у деяких правоохоронних органах.
Ви написали про якихось "наївних". Чи не здається вам що - не цікавляться крадіжками та корупцією у владі (що можна прирівнювати до державної зради під час дії воєнного стану, бо це знижує обороноздатність країни та загрожує її існуванню), то хіба не є оті що їм "не цікаво" ("какая разніца") також "наївними"?
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03.08.2024 14:06 Ответить
Є факти - пишіть заяву в прокуратуру. Або оберіть на "Цензорі" іншу гілку по темі та знайдіть тих, кому це цікаво. Державна зрада в тому, що людина займається справами своєї професії - я дивлюся дійсно шиза косить ряди українців. Добре, що хоч у мене на роботі люди щорічно обов'язково проходять психіатра
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03.08.2024 14:15 Ответить
"Державна зрада в тому, що людина займається справами своєї професії" - про яку людину мова, та взагалі - про що це та чим викликано?
Не потрібно розповідати що мені робити, я запитав про прості речи. Просту відповідь маєте (без зайвої болтології)?
"Шиза" покосила українців у 2019 році та вони привели до влади олігархічно-ригівський реванш. Взагалі - до чого тут "шиза"? Ви побачили ту "шизу" у моїх дописах? Цитату надайте. Або - ви бачите неіснуюче. То, не підкажете - у якого захворювання такий симптом?
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03.08.2024 14:28 Ответить
Так не вимикали не тільки в Житомирі ,але й і в області ,наприклад в Малині ,який за 100 км від Житомира.
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03.08.2024 17:27 Ответить
Ну і добре. Я радий за людей. В деяких НП не вимикають тому, що немає можливості дистанційно вимикати електрику, а гнати оперативну пару і спалювати пальне - так собі ідея, ьо і так людей не вистачає. Це все болтологія. тут же основна теза у зрадофілів - що "Укренерго" влаштовує геноцид українців і вимикає електрику штучно
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03.08.2024 18:05 Ответить
В Кудрицького адвокат з"явився.
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03.08.2024 19:14 Ответить
Товариш енергетик скажи мені - скільки систем ППО купив Ахмєтов за свої кошти для захисту його приватної ДТЕКівської генерації ,А я відповім - нуль. Так що не потрібно перекладати свою відповідальність на українців. Вночі низьке споживання так куди ж вони дівали вночелектроенергію ,якщо не на продаж ?
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03.08.2024 17:23 Ответить
ППО не панацея і 100% захисту не дасть
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03.08.2024 18:07 Ответить
Так хоча б частину захистили.
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03.08.2024 19:13 Ответить
А 73% куди діти?
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03.08.2024 15:04 Ответить
Це ви херню зморозили. Гірше за росіян нікого немає. Навіть наші зелені вилупки - погані, дуже погані, але по списку "гіршості" ідуть наступними за руснею.

Навіщо ви зараз ото пишите, що росіяни не такі вже і погані, а зевлада на всіх рівнях ЗНАЧНО (це ви так написали капсом, ще й знак оклику поставили) ЗНАЧНО гірша за русню.

По вашій лозіці, всім було б краще, якщо замість цієї зевлади прийшли пуцін і мертвечук. Ну, ну...
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03.08.2024 12:15 Ответить
Гірше ворога в середині країни нема нікого. Саме тому він гірше за ворога пришлого. Він даже не ворог, а гнида, зрадник, падлюка тощо.
А ви за кого голосували? Часом не за Вову з його шоблой?
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03.08.2024 13:31 Ответить
А всім булоб краще, як шоб ******** у 2019 році всі як один кинулись б тупою головою у гній, свинячий, та не прийшли б на виборчи ділянки.
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03.08.2024 13:37 Ответить
Агооов, захистник ворога, так за кого голосував?
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04.08.2024 07:34 Ответить
Тю, я думав то риторичне питання, аж бачу, тебе це непокоїть аж другий день поспіль.

В 2019 голосував за Порошенко

В 2014 голосував за Порошенко

В 2010 в другому турі голосував проти всіх - ні яник, ні Юля - не мої кандидати.

В 2004 - за Ющенка

В 1999 - вже не пам`ятаю, здається, таки за Кучму

А до того за Кравчука

І скажу тобі ще раз - за русню нікого гіршого немає.
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04.08.2024 11:08 Ответить
Питання не ріторичне.
Тошо гірше русні нема никого то аксіома.
Питання було - чім відрізняються слуги з вовой від русні а не хто гірше. Запитання не зрозумів чи шо? ЧИМ а не хто.
Дякую за відповідь шодо голосування. Аналогічно за винятком Ющера. Мені було зрозуміло шо від цього 3,14здобола крадія і бджоляра користі не буде. За страусовода не голосував.
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04.08.2024 12:10 Ответить
До речі, запитання було чів відрізняются а не хто гірше.
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03.08.2024 13:34 Ответить
Хочете жаху?

Хмельницька АЄС...

Була збудована на кошти Польски...

Два реактори ХАЄС...

А їх ли ше два...

Мали давати енергію...

В Польску...

Та на інші території скользкі...

З підстанцією в Жешові...
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03.08.2024 12:01 Ответить
Ти-дебіл?
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03.08.2024 12:22 Ответить
А Ти?

Живеш в обіймах спокусти?

Жереш - що дають...

Лайнго та гнилу капксту...
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03.08.2024 12:36 Ответить
"Я поет-зовусь Нєзнайка,от мєня вам-балалайка..."?
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03.08.2024 15:37 Ответить
Спасибо всем тем кто продал облэнерго Ахметову и наплевав на все законы создал монополиста.
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03.08.2024 12:06 Ответить
А може рижому менше п з дить потрібно ,скільки ще воно с шоблою буде геноцидить Українців
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03.08.2024 12:45 Ответить
Дякувати Зеленському, спека пішла. Чергова гарантія без спеки.
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03.08.2024 13:20 Ответить
Без спекові гарантії на повну силу запрацюють з жовтня.
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03.08.2024 15:06 Ответить
Значить знову спочатку перекриють дороги а потім вам краще і не знати.
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03.08.2024 15:06 Ответить
 
 