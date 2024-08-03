У разі повернення спеки ситуація в енергосистемі може знову погіршитися, - Кудрицький
Вже майже тиждень "Укренерго" не запроваджує обмежень споживання електроенергії, бо електроенергії в системі вистачає на всі потреби.
На цьому наголошує голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, також диспетчерський центр не планує відключень на ці вихідні.
"Це важливе полегшення для всіх українців, але я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за нашими повідомленнями і за повідомленнями ваших обленерго.
Ми ж продовжуємо працювати не лише над ремонтами і розбудовою захисту, а й над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи. Зокрема активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості і обсяг постачання електроенергії в Україну восени і взимку. Напрацьовуємо варіанти, які мають компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками. Коли будуть досягнені домовленості - повідомимо докладніше", - додає Кудрицький.
Раніше Кудрицький заявляв, що за пару тижнів ситуація в енергосистемі покращиться, а вересень-жовтень ми можемо пройти без відключень.
Будь ласка, зачекайте...
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Ваші "технічні речи" про неможливість відновлення "тут і зараз" зрозумілі та очевидні, але ваше: "Претензії до путіна" - виглядає як: "то не до моновлади, вона не винна, то все до *****...". Тому вий отримали звання "зебіла".
"Хто там у кого що вкрав - мене не цікавить" - а це дарма, вкрадене в держави = вкрадене й у вас...
Ви написали про якихось "наївних". Чи не здається вам що - не цікавляться крадіжками та корупцією у владі (що можна прирівнювати до державної зради під час дії воєнного стану, бо це знижує обороноздатність країни та загрожує її існуванню), то хіба не є оті що їм "не цікаво" ("какая разніца") також "наївними"?
Не потрібно розповідати що мені робити, я запитав про прості речи. Просту відповідь маєте (без зайвої болтології)?
"Шиза" покосила українців у 2019 році та вони привели до влади олігархічно-ригівський реванш. Взагалі - до чого тут "шиза"? Ви побачили ту "шизу" у моїх дописах? Цитату надайте. Або - ви бачите неіснуюче. То, не підкажете - у якого захворювання такий симптом?
Навіщо ви зараз ото пишите, що росіяни не такі вже і погані, а зевлада на всіх рівнях ЗНАЧНО (це ви так написали капсом, ще й знак оклику поставили) ЗНАЧНО гірша за русню.
По вашій лозіці, всім було б краще, якщо замість цієї зевлади прийшли пуцін і мертвечук. Ну, ну...
А ви за кого голосували? Часом не за Вову з його шоблой?
В 2019 голосував за Порошенко
В 2014 голосував за Порошенко
В 2010 в другому турі голосував проти всіх - ні яник, ні Юля - не мої кандидати.
В 2004 - за Ющенка
В 1999 - вже не пам`ятаю, здається, таки за Кучму
А до того за Кравчука
І скажу тобі ще раз - за русню нікого гіршого немає.
Тошо гірше русні нема никого то аксіома.
Питання було - чім відрізняються слуги з вовой від русні а не хто гірше. Запитання не зрозумів чи шо? ЧИМ а не хто.
Дякую за відповідь шодо голосування. Аналогічно за винятком Ющера. Мені було зрозуміло шо від цього 3,14здобола крадія і бджоляра користі не буде. За страусовода не голосував.
Хмельницька АЄС...
Була збудована на кошти Польски...
Два реактори ХАЄС...
А їх ли ше два...
Мали давати енергію...
В Польску...
Та на інші території скользкі...
З підстанцією в Жешові...
Живеш в обіймах спокусти?
Жереш - що дають...
Лайнго та гнилу капксту...