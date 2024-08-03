У разі повернення спеки ситуація в енергосистемі може знову погіршитися, - Кудрицький

Вже майже тиждень "Укренерго" не запроваджує обмежень споживання електроенергії, бо електроенергії в системі вистачає на всі потреби.

На цьому наголошує голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також диспетчерський центр не планує відключень на ці вихідні.

"Це важливе полегшення для всіх українців, але я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за нашими повідомленнями і за повідомленнями ваших обленерго.

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Ми ж продовжуємо працювати не лише над ремонтами і розбудовою захисту, а й над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи. Зокрема активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості і обсяг постачання електроенергії в Україну восени і взимку. Напрацьовуємо варіанти, які мають компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками. Коли будуть досягнені домовленості - повідомимо докладніше", - додає Кудрицький.

Раніше Кудрицький заявляв, що за пару тижнів ситуація в енергосистемі покращиться, а вересень-жовтень ми можемо пройти без відключень.