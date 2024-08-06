Канада призывает своих граждан воздержаться от поездок в Израиль

На фоне сообщений о возможном нападении Ирана на Израиль канадский МИД советует своим гражданам не ехать туда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт дипведомства.

"Избегайте всех путешествий в Израиль из-за регионального вооруженного конфликта и непредсказуемой ситуации с безопасностью", - призывают в министерстве.

Также в сообщении говорится, что "ситуация с безопасностью может внезапно ухудшиться". "Если вооруженный конфликт усилится, он может повлиять на вашу способность покинуть страну коммерческими путями. Это может вызвать сложности в путешествиях, в частности закрытие авиационного пространства и отмены и переноса авиарейсов", - отметили в МИД.

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Что предшествовало?

Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Кроме этого, 30 июля СМИ сообщали, что ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по столице Ливана Бейруту, где, по данным израильской армии, находился командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр, ответственный за убийство детей на Голанских высотах.

В среду, 31 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" из-за ликвидации в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Администрация президента США Байдена считает, что Иран в ближайшее время собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Также сообщалось, что глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил в понедельник, 5 августа, что Иран решил атаковать Израиль.