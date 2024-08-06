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Украина в начале лета могла поразить десятки Су-34. США не разрешили, - Forbes

Су-34 на липецькому аеродромі

Украина потеряла шанс уничтожить вражеские истребители и поразить инфраструктуру 47-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил России, поскольку западные союзники не позволили наносить удары по аэродромам внутри России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Отмечается, что 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВКС России наносит удары КАБами по приграничным областям Украины.

"Украинцы просили разрешить обстрелять эту базу своими лучшими ракетами армейского тактического ракетного комплекса американского производства. ATACMS практически невозможно перехватить. Но администрация президента США не разрешила. Как и раньше, Украина будет иметь право обстреливать цели с ATACMS только территории Украины оккупированные Россией. Россияне заметили горячую дипломатию по ATACMS и приняли решение вывести Су-34 с воронежского Мальшево и других пограничных аэродромов", - пишет издание.

Отмечается, что в период со второй половины июня до середины июля российские войска переместили львиную долю ценного военного имущества как можно дальше от пограничной зоны с Украиной. Сейчас многие Су-34 находятся на базах в сотнях миль от границы. Они не являются неуязвимыми для украинских беспилотников, но защищены от большинства из них, а также от ATACMS.

"Если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на использование ATACMS на российские базы, может быть слишком поздно. Ценные цели могут быть слишком далеко", - резюмирует издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция США относительно ударов по РФ: дальнейшие расширения разрешений будут зависеть от ситуации на поле боя - Госдепартамент

Автор: 

оружие (10198) россия (95372) США (26422) Украина (44914)


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Топ комментарии
+73
Сейчас мы платим свою цену за безумие 2019. Не американцы нам выбрали это во власть и Байден не наш президент. Без помощи американцев Украина, как государство, перестала бы существовать весной 2022 года.
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06.08.2024 10:31
+68
А чего не применили свои, уже многократно обещанные Зеленским, ракеты? Ими нам никто бить не запрещает и не запрещал.
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06.08.2024 10:08
+61
лицемірству американських лицемірних лицемірів немає меж...
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06.08.2024 10:08
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Страница 3 из 3
цікава війна. сюди стріляти, сюди не стріляти. Україні не можна бити по території росії, а росії можно бити куди захоче. Перетворить українські міста на попіл, ну що ж."Озаботяться" ООН та партнери. Аби тільки не екскаліровать.
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06.08.2024 15:45 Ответить
Свої ракетні програми спочатку треба з-під асфальту дістати, а потім обговорювати пройоbи союзників
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06.08.2024 16:06 Ответить
Щоб робити свої ракети треба відверто сказати, що системоутворюючою паразитизму є доктрина обраності.
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06.08.2024 16:33 Ответить
Украина могла бы иметь 100 ядерных ракет на боевом дежурстве, и тогда никакие ***...е путлеры не могли бы сносить с лица земли наши города. Но не нашлось нормальных людей в Украинском государстве. И сейчас шизофреники типа трампа и его посипаки дд венса сообщают нам, что им глубоко нас...ть, что будет с Украиной и ее народом. Для них это очень далеко и непонятно где.
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06.08.2024 16:34 Ответить
Тут не поспориш Кгбіст Кравчук оперативно віддав всю тактичну ядерку а потім протягнув і передачу ракет...

Хоча за стільки років незалежності давно могли б збудувати свої потужності по збагаченню Урану а не платити за паливо оркам... заодно і можливості ядерки б мали... спеціалістів ще вистачало при розвалі совка а Південмаш обслуговував всі орківські сс18 до 14 року... тобто і носії могли зробити

Пн. Корея де в 98 році ще люди з голоду вмирали... розробила бомбу і випробувала... там урану треба 10см куб... а технологія є навіть в вікіпедії
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06.08.2024 17:01 Ответить
Всьовиврьотє, Байден за нас, то Трамп поганий. ************* у всьому винні!

Хоча згоден і приєднуюсь до питання. Де наші ракети? Що роблять ракетчики - вони наче броніровані. Чи бронь не означає працювати їбашити на перемогу? Може якщо вони тупенькі і малокорисні, то може слід бронь зняти?
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06.08.2024 16:40 Ответить
Ого! Цензору дозвололи критику адміністрації Байдена?! Це прогрес. Може скоро будуть питання по просраних поставках Ленд-лізу?
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06.08.2024 18:17 Ответить
Надійшла нова методика: Байдена мочити, Харріс хвалити.
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07.08.2024 08:37 Ответить
"Россияне заметили горячую дипломатию по ATACMS и"

А это по открытым источникам обсуждалось что ли? Или что, на чьей-то из сторон обсуждения у рашни имеется свой человечек?
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06.08.2024 18:23 Ответить
Паганому танцюристу як завжди яйця заважають.

На той час не було ніяких застережень щодо використання зброї від Британії та Франції. Що тоді заважало використати їхні ракети???
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06.08.2024 18:57 Ответить
англія обіср*лася після окрику сша і забрала свій дозвіл використовувати їх ракети на території росії
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07.08.2024 01:48 Ответить
Амермканці платять за те щоб вони залишались гловною країною монополярного світу. Слава героїчному багатостраждальному народу . Біда наша що нами керували та керують усі крім українців.
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06.08.2024 22:15 Ответить
Ич як! А казали завжди шо то оце все єрмак та оман
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07.08.2024 00:15 Ответить
хай горять у пеклі разом з кацапами. Забрали нашу яз, ракети і літаки, і далі українців за людей не рахують. Сбиваємо ракети своїми тілами. Подонки
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07.08.2024 01:50 Ответить
Байден падло! А ми так йому вiрили. Все, тепер вiримо Харріс.
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07.08.2024 08:34 Ответить
А ЧАЧЕМ БЫЛО СПРАШИВАТЬ? Сделать как делали Израильтяне:сначала назбомбить врага Американским оружием а поом у Американу=цев не будет выхода как принять тотфакт и то что это инициатива Украины и поэтому США и американцы могут не боятся за плохие посддледствия для нх
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07.08.2024 09:15 Ответить
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