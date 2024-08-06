Украина в начале лета могла поразить десятки Су-34. США не разрешили, - Forbes

Украина потеряла шанс уничтожить вражеские истребители и поразить инфраструктуру 47-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил России, поскольку западные союзники не позволили наносить удары по аэродромам внутри России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Отмечается, что 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВКС России наносит удары КАБами по приграничным областям Украины.

"Украинцы просили разрешить обстрелять эту базу своими лучшими ракетами армейского тактического ракетного комплекса американского производства. ATACMS практически невозможно перехватить. Но администрация президента США не разрешила. Как и раньше, Украина будет иметь право обстреливать цели с ATACMS только территории Украины оккупированные Россией. Россияне заметили горячую дипломатию по ATACMS и приняли решение вывести Су-34 с воронежского Мальшево и других пограничных аэродромов", - пишет издание.

Отмечается, что в период со второй половины июня до середины июля российские войска переместили львиную долю ценного военного имущества как можно дальше от пограничной зоны с Украиной. Сейчас многие Су-34 находятся на базах в сотнях миль от границы. Они не являются неуязвимыми для украинских беспилотников, но защищены от большинства из них, а также от ATACMS.

"Если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на использование ATACMS на российские базы, может быть слишком поздно. Ценные цели могут быть слишком далеко", - резюмирует издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция США относительно ударов по РФ: дальнейшие расширения разрешений будут зависеть от ситуации на поле боя - Госдепартамент