Украина в начале лета могла поразить десятки Су-34. США не разрешили, - Forbes
Украина потеряла шанс уничтожить вражеские истребители и поразить инфраструктуру 47-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил России, поскольку западные союзники не позволили наносить удары по аэродромам внутри России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
Отмечается, что 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВКС России наносит удары КАБами по приграничным областям Украины.
"Украинцы просили разрешить обстрелять эту базу своими лучшими ракетами армейского тактического ракетного комплекса американского производства. ATACMS практически невозможно перехватить. Но администрация президента США не разрешила. Как и раньше, Украина будет иметь право обстреливать цели с ATACMS только территории Украины оккупированные Россией. Россияне заметили горячую дипломатию по ATACMS и приняли решение вывести Су-34 с воронежского Мальшево и других пограничных аэродромов", - пишет издание.
Отмечается, что в период со второй половины июня до середины июля российские войска переместили львиную долю ценного военного имущества как можно дальше от пограничной зоны с Украиной. Сейчас многие Су-34 находятся на базах в сотнях миль от границы. Они не являются неуязвимыми для украинских беспилотников, но защищены от большинства из них, а также от ATACMS.
"Если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на использование ATACMS на российские базы, может быть слишком поздно. Ценные цели могут быть слишком далеко", - резюмирует издание.
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Хоча за стільки років незалежності давно могли б збудувати свої потужності по збагаченню Урану а не платити за паливо оркам... заодно і можливості ядерки б мали... спеціалістів ще вистачало при розвалі совка а Південмаш обслуговував всі орківські сс18 до 14 року... тобто і носії могли зробити
Пн. Корея де в 98 році ще люди з голоду вмирали... розробила бомбу і випробувала... там урану треба 10см куб... а технологія є навіть в вікіпедії
Хоча згоден і приєднуюсь до питання. Де наші ракети? Що роблять ракетчики - вони наче броніровані. Чи бронь не означає
працюватиїбашити на перемогу? Може якщо вони тупенькі і малокорисні, то може слід бронь зняти?
А это по открытым источникам обсуждалось что ли? Или что, на чьей-то из сторон обсуждения у рашни имеется свой человечек?
На той час не було ніяких застережень щодо використання зброї від Британії та Франції. Що тоді заважало використати їхні ракети???