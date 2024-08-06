21 августа в Козине на Киевщине пройдет благотворительный ветеранский спортивный фестиваль IRON EGGS

21 августа на пляже пгт. Козин Киевской области начнется благотворительный ветеранский спортивный фестиваль IRON EGGS, целью которого будет сбор на спортивный протез для воина ВСУ Дальнобоя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фестиваль объединит гражданских и ветеранов в одну команду для сбора средств на спортивный протез OSSUR стоимостью 450 000 грн для действующего военнослужащего ВСУ с позывным "Дальнобой".

В программе фестиваля:

марш-бросок на 7, 18, 35 км;

открытая тренировка по гольфу;

заплыв на открытой воде 1 000 м;

открытая тренировка по футболу;

стрельба из лука;

открытая тренировка по пиклболу;

тренировки и соревнования по игре в петанк;

открытая тренировка по сидячему волейболу.

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"К участию в любой спортивной активности допускаются индивидуальные участники, которые непосредственно в день фестиваля присоединятся к командам, сформированным организаторами. Чтобы зарегистрироваться как корпоративный участник необходимо в анкете указать состав команды из 5 человек.

После регистрации всем участникам на почту придет письмо с реквизитами для осуществления стартового благотворительного взноса.

Индивидуальное участие: 600 грн. Корпоративное участие (команда из 5 человек): 10 000 грн", - говорится в сообщении.

Для военных и ветеранов вход свободный при предварительной регистрации, однако при желании, они тоже могут присоединиться к общему сбору.

Мероприятие начнется в 7:00 21 августа. Место проведения: Пляж пгт. Козин.

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