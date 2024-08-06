Сообщено о подозрении спецназовцу ГРУ Тамряну, который пытался убить гражданского во время оккупации Киевщины, - СБУ

Установлена личность еще одного военного преступника РФ, который причастен к пыткам гражданского населения во время оккупации части территории Киевщины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, пеердает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет об Александре Тамряне - 24-летнем военнослужащем 14-й отдельной бригады спецназа главного управления генштаба вооруженных сил России (ГРУ). В начале полномасштабной войны он участвовал в захвате поселка Козаровичи Вышгородского района. Во время оккупации населенного пункта Тамрян был привлечен к проведению так называемых "зачисток", направленных на выявление участников движения сопротивления в регионе.

Известно, что в начале марта 2022 года, находясь на территории поселка, он вместе с другими военными РФ объезжал дома местных жителей. Во время одного из таких "рейдов" Тамрян ворвался во двор 50-летнего мужчины и сбил его с ног прикладом автомата. Далее он и еще четыре рашиста продолжили бить потерпевшего ногами и прикладами. Таким образом Тамрян пытался получить от мужчины "признание" в сотрудничестве с Силами обороны, но злоумышленнику этого не удалось. Затем оккупанты оставили потерпевшего истекать кровью во дворе, а фигурант пригрозил ему, что сейчас вернется и убьет мужчину.

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В СБУ сообщают, что пострадавшему удалось скрыться и тем самым избежать физической расправы. В результате избиения рашисты сломали ему ребра, разбили голову, повредили грудную клетку, поясницу и ноги.

Тамряну заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы наказать военного преступника РФ.

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